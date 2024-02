Lepší spoření na důchod chystá už dvacítka firem. Jedna z velkých bank stále chybí

Letošní finanční novinka, Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, má Čechy přimět k aktivnějšímu investování, a zvláště tomu směrovanému k tvorbě dlouhodobé rezervy na stáří. DIP ovšem mohou podle zákona poskytovat jedině v Česku regulované finanční instituce. Takových je v seznamu českých institucí osmnáct a v zahraničním seznamu jsou stále jen dvě. Zjistili jsme, které banky se kvůli DIP už zaregistrovaly a která největší stále chybí.

Řady institucí, které mají zájem o poskytování letošní novinky, Dlouhodobého investičního produktu (DIP), se v posledních rozrostly už na číslo dvacet. Do seznamu subjektů, které eviduje a zveřejňuje Česká národní banka (ČNB) se dnes jako zatím poslední poskytovatel přidal tuzemský obchodník s cennými papíry Cyrrus. Dalším přírůstkem v tomto měsíci byl první únorový den také jeden z největších světových hráčů v oboru správy aktiv společnost Amundi, respektive její tuzemské zastoupení Amundi Czech Republic Asset Management.

Koncem ledna se do skupiny bankovních domů registrovaných u ČNB kvůli poskytování DIP připojila k ČSOB také Česká spořitelna a to 26. ledna, jak předem avizovala. Z velké trojky největších bank na seznamu poskytovatelů už tedy chybí jen Komerční banka, která se podle Michala Teubnera plánuje registrovat ještě v průběhu letošního prvního čtvrtletí.

Z dalších bank jsou mezi poskytovateli registrovány zatím jen dvě, a to konkrétně Moneta Money Bank, která se připojila 18.ledna a Raiffeisenbank s registrací hned k prvnímu dni tohoto roku. Raiffeisenbank navíc sama DIP už i aktivně nabízí a klientům posílá i přehledné edukační emaily. Vedle bankovních institucí se do seznamu ČNB registruje i stále více investičních společností, v současnosti tvoří většinu.

Mezi 18 registrovanými subjekty jsou rovněž dva ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. Jedná se o společnosti European Investment Centre z Bratislavy a IN Equity Slovakia se sídlem v Prievidze.

Co ve skutečnosti znamená DIP

Experti DIP ve zkratce popisují jako příznak, který se přiřazuje k různým finančním produktům podle rámcové smlouvy a který by měl umožnit zajímavé daňové zvýhodnění, a to jak pro daňové poplatníky, tak i pro zaměstnavatele. Cenou za tuto výhodu bude ve skutečnosti ale čas. Za to, že si budete moci ze základu daně odečíst až 48 tisíc korun ročně, což představuje daňovou úsporu až 7200 korun, bude u produktů označených DIP platit časová podmínka. Podle ní si budete muset spořit minimálně deset let, respektive 120 měsíců a současně budete muset dosáhnout minimální věkové hranice 60 let, abyste na tyto své úspory v rámci DIP mohli sáhnout. Při porušení těchto podmínek vznikne dotyčnému povinnost dodanit do té doby získané daňové zvýhodnění.

DIP budou podle zákona moci poskytovat jedině v Česku regulované finanční instituce, tedy ty, které vám mohou vystavit potvrzení o zapojení do režimu DIP. Konkrétně se to týká tedy pouze bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, investičních společností a samosprávných investičních fondů.

