PPF banka loni vydělala čtyři miliardy

PPF banka si i v době klesajících úrokových sazeb udržela čtyřmiliardový zisk. Ztrátu na úrocích banka částečně kompenzovala výrazně vyšší aktivitou na kapitálových trzích. Objem obchodů s cennými papíry meziročně vzrostl o 23 procent na 565 miliard korun.

PPF banka ze skupiny PPF loni podle předběžných neauditovaných výsledků vydělala 3,95 miliardy korun. O rok dříve její čistý zisk činil 4,2 miliardy korun. Banka tak udržela stabilní hospodaření i v době klesajících úrokových sazeb a zároveň výrazně posílila obchodování na kapitálových trzích. 

„Čistý zisk PPF banky za rok 2025 na úrovni 4 miliard korun navázal na úspěšné předchozí roky a potvrdil, že naše pozice na trhu zůstává pevná i v době poznamenané ekonomickou a geopolitickou nejistotou. Tento výsledek je důkazem konzistentního směřování, důvěry našich klientů i schopnosti pružně reagovat na proměnlivé prostředí,“ uvedl k výsledkům banky Petr Jirásko, předseda představenstva a CEO PPF banky.

Celková aktiva banky vzrostla zhruba o dvě procenta na 357,5 miliardy korun. Nejrychleji rostoucí částí byznysu banky je obchodování na kapitálových trzích. Objem obchodů s cennými papíry loni meziročně vzrostl o 23 procent na 565 miliard korun.

PPF banka je finančním centrem skupiny PPF ovládané rodinou Kellnerových. Zajišťuje pro její firmy financování, mezinárodní platební operace, správu finančních aktiv i obchodování na kapitálových trzích. Zároveň poskytuje bankovní služby veřejnému sektoru, například hlavnímu městu Praze. 

Dealer státního dluhu

Banka se zároveň dlouhodobě profiluje jako jeden z hlavních obchodníků se státními dluhopisy České republiky. Podle hodnocení ministerstva financí se i v roce 2025 stala nejlepším primárním dealerem těchto dluhopisů.

Primární dealeři tvoří úzkou skupinu bank, které spolupracují přímo se státem při vydávání dluhopisů. Pomáhají s jejich prodejem investorům a zároveň zajišťují likviditu na sekundárním trhu.

„Stabilní hospodářský výsledek a posílení naší role mezi hlavními tvůrci trhu se státními dluhopisy potvrzují pevné postavení PPF banky i její rostoucí význam v českém bankovnictví,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva banky Petr Jirásko.

Důvěru investorů podle banky posílilo také hodnocení ratingové agentury Moody’s. Ta v říjnu udělila PPF bance depozitní rating A3/P-2 se stabilním výhledem. Agentura ve svém hodnocení ocenila zejména silnou kapitalizaci banky, stabilní ziskovost a vysokou likviditu.

„Udělení depozitního ratingu od mezinárodní agentury Moody’s svědčí o správnosti našeho dlouhodobého směřování,“ dodal Jirásko.

Emise dluhopisů TV Nova

PPF banka se podílela také na financování projektů uvnitř skupiny PPF. Spolu s Air Bank loni zajistila emisi čtyřletých dluhopisů společnosti TV Nova v objemu jedné miliardy korun. Ty byly nabízeny individuálním klientům obou bank.

Skupina PPF investuje do širokého spektra odvětví od finančních služeb přes telekomunikace a média až po biotechnologie, nemovitosti či strojírenství. Působí přitom v Evropě, Asii i Severní Americe.

Air Bank zvýšila zisk o téměř čtvrtinu. Překročil 3,8 miliardy

Air Bank má za sebou silný rok. Zisk skupiny loni stoupl o téměř čtvrtinu a přiblížil se čtyřem miliardám korun. Banka zároveň získala statisíce nových klientů. Výrazně rostly také úvěry i vklady.

Skupině Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka zahrnující i značku Zonky a český a slovenský Home Credit, loni stoupl čistý zisk o 23 procent na 3,848 miliardy korun. Skupina to uvedla v tiskové zprávě. Také ostatním velkým bankám loni zisky rostly.

Aktiva skupiny Air Bank vzrostla loni o 14 procent na 226,3 miliardy korun. Počet jejích klientů se zvýšil o 12 procent na 2,023 milionu. Provozní výnosy skupiny meziročně vzrostly o 19 procent na 11,63 miliardy korun. Úvěrové portfolio se zvýšilo o pětinu na téměř 131,3 miliardy korun. Vklady klientů stouply o 13 procent na 191,3 miliardy korun.

Nejlepší spořicí účty se v březnu drží čtyřky. Náskok před inflací ale mohou kvůli Íránu ztrácet

Money

Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu. 

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Dominance na trhu spotřebitelských půjček

Skupina Air Bank za rok 2025 poskytla v Česku spotřebitelské úvěry za téměř 64 miliard korun. S více než 30procentním podílem je tak lídrem tuzemského trhu spotřebitelských půjček.

Home Credit v ČR a na Slovensku za rok 2025 zvýšil objem portfolia poskytnutých úvěrů o 14 procent. Počet klientů vzrostl o sedm procent na více než 398 tisíc. Počet aktivních uživatelů mobilní aplikace Home Credit zaznamenal meziroční nárůst o 26 procent.

Banka dokončila portfolio investičních produktů, když k nástrojům zajištění na penzi, kolektivního investování a investic do akcií přidala i nabídku dluhopisů. Počet klientů banky přesáhl 1,6 milionu.

„Dlouhodobě stavíme na jednoduchosti, srozumitelnosti a digitálním řešení služeb. I díky tomu dnes v Air Bank, Zonky i Home Creditu obsluhujeme přes dva miliony klientů. Postupně jsme vybudovali kompletní nabídku produktů, které lidé potřebují pro každodenní správu i zhodnocování svých peněz,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Air Bank Michal Strcula.

Air Bank a Home Credit ČR a Slovensko jsou součástí společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe.

Moneta Money Bank

Silný rok Monety. Zisk banky vzrostl téměř o 12 procent

Money

Čistý zisk Monety Money Bank za loňský rok meziročně stoupl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun, o 500 milionů korun překonal tržní výhled zveřejněný loni na konci ledna. Představenstvo navrhuje výplatu dividendy 11,5 koruny na akcii, což představuje 90 procent konsolidovaného čistého zisku za loňský rok. O výplatě navržené dividendy budou akcionáři hlasovat na valné hromadě naplánované na 21. dubna.

ČTK

Přečíst článek

PPF se vrací do Česka. Jako akcionáři máme důvěru v zemi, kde žijeme, říká Kellnerová

Zprávy z firem

Rodinný holding Amalar, který spravuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil zahájení procesu přesunu sídla skupiny PPF Group z Nizozemska do České republiky. „Důvody, proč být v zahraničí, pominuly,“ říká Renáta Kellnerová. PPF Group je hlavní holdingová entita investiční skupiny PPF působící ve 25 zemích. Celý proces přesunu má být dokončený v první polovině roku 2026, kdy se PPF Group stane daňovým rezidentem ČR. 

nst

Přečíst článek

