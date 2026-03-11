PPF banka loni vydělala čtyři miliardy
PPF banka si i v době klesajících úrokových sazeb udržela čtyřmiliardový zisk. Ztrátu na úrocích banka částečně kompenzovala výrazně vyšší aktivitou na kapitálových trzích. Objem obchodů s cennými papíry meziročně vzrostl o 23 procent na 565 miliard korun.
PPF banka ze skupiny PPF loni podle předběžných neauditovaných výsledků vydělala 3,95 miliardy korun. O rok dříve její čistý zisk činil 4,2 miliardy korun. Banka tak udržela stabilní hospodaření i v době klesajících úrokových sazeb a zároveň výrazně posílila obchodování na kapitálových trzích.
„Čistý zisk PPF banky za rok 2025 na úrovni 4 miliard korun navázal na úspěšné předchozí roky a potvrdil, že naše pozice na trhu zůstává pevná i v době poznamenané ekonomickou a geopolitickou nejistotou. Tento výsledek je důkazem konzistentního směřování, důvěry našich klientů i schopnosti pružně reagovat na proměnlivé prostředí,“ uvedl k výsledkům banky Petr Jirásko, předseda představenstva a CEO PPF banky.
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Leaders
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
Celková aktiva banky vzrostla zhruba o dvě procenta na 357,5 miliardy korun. Nejrychleji rostoucí částí byznysu banky je obchodování na kapitálových trzích. Objem obchodů s cennými papíry loni meziročně vzrostl o 23 procent na 565 miliard korun.
PPF banka je finančním centrem skupiny PPF ovládané rodinou Kellnerových. Zajišťuje pro její firmy financování, mezinárodní platební operace, správu finančních aktiv i obchodování na kapitálových trzích. Zároveň poskytuje bankovní služby veřejnému sektoru, například hlavnímu městu Praze.
Dealer státního dluhu
Banka se zároveň dlouhodobě profiluje jako jeden z hlavních obchodníků se státními dluhopisy České republiky. Podle hodnocení ministerstva financí se i v roce 2025 stala nejlepším primárním dealerem těchto dluhopisů.
Primární dealeři tvoří úzkou skupinu bank, které spolupracují přímo se státem při vydávání dluhopisů. Pomáhají s jejich prodejem investorům a zároveň zajišťují likviditu na sekundárním trhu.
Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) ukazují, že růst ceny ropy o desetinu zvýší inflaci asi o 0,4 procentního bodu a že tento efekt postupně slábne. Dopad vojenského konfliktu kolem Perského zálivu na růst cen dnes nikdo odhadnout nedokáže. Klíčové totiž je, jak dlouho potrvá. A rekordní inflaci po covidu nezpůsobil jen samotný šok, ale hlavně masivní tisk peněz a fiskální stimulace, připomíná v rozhovoru pro Newstream ekonom a zakladatel společnosti Algorithmic Investment Management Pavel Kohout.
Ekonom Pavel Kohout: Benzínky zdražují hned. Bez ohledu na zásoby
Leaders
Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) ukazují, že růst ceny ropy o desetinu zvýší inflaci asi o 0,4 procentního bodu a že tento efekt postupně slábne. Dopad vojenského konfliktu kolem Perského zálivu na růst cen dnes nikdo odhadnout nedokáže. Klíčové totiž je, jak dlouho potrvá. A rekordní inflaci po covidu nezpůsobil jen samotný šok, ale hlavně masivní tisk peněz a fiskální stimulace, připomíná v rozhovoru pro Newstream ekonom a zakladatel společnosti Algorithmic Investment Management Pavel Kohout.
„Stabilní hospodářský výsledek a posílení naší role mezi hlavními tvůrci trhu se státními dluhopisy potvrzují pevné postavení PPF banky i její rostoucí význam v českém bankovnictví,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva banky Petr Jirásko.
Důvěru investorů podle banky posílilo také hodnocení ratingové agentury Moody’s. Ta v říjnu udělila PPF bance depozitní rating A3/P-2 se stabilním výhledem. Agentura ve svém hodnocení ocenila zejména silnou kapitalizaci banky, stabilní ziskovost a vysokou likviditu.
„Udělení depozitního ratingu od mezinárodní agentury Moody’s svědčí o správnosti našeho dlouhodobého směřování,“ dodal Jirásko.
Emise dluhopisů TV Nova
PPF banka se podílela také na financování projektů uvnitř skupiny PPF. Spolu s Air Bank loni zajistila emisi čtyřletých dluhopisů společnosti TV Nova v objemu jedné miliardy korun. Ty byly nabízeny individuálním klientům obou bank.
Skupina PPF investuje do širokého spektra odvětví od finančních služeb přes telekomunikace a média až po biotechnologie, nemovitosti či strojírenství. Působí přitom v Evropě, Asii i Severní Americe.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.