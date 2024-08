České spořitelně se daří. Za pololetí má zisk 12,4 miliardy

Další z tuzemských bank hlásí růst zisku i výnosů, tentokrát je to Česká spořitelna, největší banka v ČR co do počtu klientů.

České spořitelně vzrostl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o třetinu na 12,4 miliardy korun. Provozní zisk se zvýšil o 23,9 procenta na 15,2 miliardy korun. Vyplývá to z neauditovaných výsledků hospodaření, které banka zveřejnila v pátek. Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, kterých měla ke konci loňska zhruba 4,5 milionu.

Úvěrová dynamika roste

Provozní výnosy banky za prvních šest měsíců roku vzrostly o 13,6 procenta na 27 miliard korun. Do výsledků se podle člena představenstva zodpovědného za finanční řízení Ivana Vondry pozitivně promítlo oživení domácí poptávky a růst úvěrů, které v poměru ke vkladům dosahují téměř 70 procent. „Výrazný vliv mělo i prostředí vysokých úrokových sazeb, které ale již začaly klesat a další pokles lze očekávat i ve druhé polovině roku,“ uvedl.

Hrubý objem klientských úvěrů meziročně vzrostl o 8,1 procenta na 1,07 bilionu korun. Promítla se do toho i akvizice Hello Bank. Úvěry domácnostem se zvýšily o 5,9 procenta na 665,4 miliardy korun. Z toho hypotéky rostly o 5,4 procenta, spotřebitelské úvěry o 12,2 procenta a úvěry poskytnuté Stavební spořitelnou o 7,3 procenta. Úvěry firmám stouply v prvním pololetí meziročně o 11,8 procenta na 396,8 miliardy korun.

ČNB snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procenta a zhoršila výhled ekonomiky Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,5 procenta. Sazba se dostala na nejnižší úroveň od počátku února 2022. Zpomalení uvolňování měnové politiky po čtyřech předchozích sníženích sazby o půl procenta odpovídá očekávání finančního trhu. ČTK Přečíst článek

Čistý úrokový výnos vzrostl o 14,2 procenta na 19 miliard korun. „Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn především objemem poskytnutých úvěrů, což bylo podpořeno akvizicí Hello bank, dále pozitivním vlivem zvyšujícího se objemu vkladů a příznivou strukturou bilance,“ uvedla banka. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 19 procenta na 6,1 miliardy korun.

Celkové provozní náklady meziročně vrostly o 2,6 procenta na 11,9 miliardy korun. Důvodem byl hlavně růst ostatních správních nákladů.

Česká spořitelna očekává letos oživení české ekonomiky s růstem hrubého domácího produktu kolem jednoho procenta. Měl by být podpořen jak zlepšenou domácí i zahraniční poptávkou. „Nicméně tento vývoj bude pravděpodobně postupný, externí poptávka se bude zlepšovat pravděpodobně až ve druhé polovině roku,“ uvedla banka.

Pololetní hospodářské výsledky zveřejnily už i další velké banky v Česku. Raiffeisenbank se čistý zisk zvýšil o 28,1 procenta na 3,04 miliardy korun a Monetě o 9,1 procenta na 2,7 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 221 milionů eur (5,6 miliardy korun), stejně jako před rokem. Čistý zisk Komerční banky klesl v prvním pololetí meziročně o 21,5 procenta na 6,34 miliardy korun.

Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy.

Komerční bance se nevedlo. Zisk propadl víc než o pětinu Money Čistý zisk Komerční banky, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, klesl v prvním pololetí meziročně o 21,5 procenta na 6,34 miliardy korun. Provozní zisk se ve stejném období snížil o 5,9 procenta na 8,47 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Konec boje s inflací a podpora růstu? ČNB čeká Sofiina volba Názory Už za několik hodin budou čeští centrální bankéři zvažovat, jak nastaví měnovou politiku na další období. Po dvou letech budou mít na stole úplně novou situaci. Zdánlivě zkrocenou inflaci a mírně přidušenou ekonomiku. Jak budou rozhodovat? Stanislav Šulc Přečíst článek