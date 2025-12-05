Ostrava má jednu z nejlepších bankovních poboček v Česku. Je to ČSOB v Hollarově ulici
Pobočka ČSOB v Hollarově ulici v Ostravě se umístila na 2. místě v hodnocení soutěže VISA Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2025 a postupuje tak do finále, jehož vítěz bude vyhlášen na jaře 2026 během slavnostního galavečeru VISA Awards.
Odborné hodnotitele zaujala kombinace profesionálního prostředí, vysoké úrovně klientského servisu a důrazu na inkluzivní přístup. Pobočka je plně bezbariérová, což zajišťuje pohodlný přístup pro všechny zákazníky včetně osob s omezenou schopností pohybu. Moderní interiér s čistými liniemi, přírodními materiály a promyšleným uspořádáním podporuje příjemnou atmosféru a komfort klientů.
Silným prvkem hodnocení byla rovněž orientace na zákaznickou zkušenost a digitální inovace. Pobočka disponuje samoobslužnými zónami dostupnými 24/7, poradci aktivně pomáhají klientům s mobilními i dalšími online službami, pracují s moderními nástroji zpětné vazby jako je například využití QR kódu pro hodnocení spokojenosti na Googlu.
Pobočka Raiffeisenbank v Olbrachtově ulici u stanice metra Budějovická na Praze 4 se umístila na třetím místě za 3. čtvrtletí 2025 v prestižní soutěži Visa Bank Branch of the Year a postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny na jaře 2026 během Visa Awards.
Raiffeisenbank na Budějovické patří mezi nejlepší bankovní pobočky v Česku
Samotní zaměstnanci aktivně pracují s mladými talenty, což porotce velmi zaujalo. Pobočka ČSOB se totiž aktivně zapojuje do programu „Studuj a pracuj“, který studentů umožňuje získat praxi přímo v bance, rozvíjet tak jejich odborné dovednosti a připravit je na budoucí kariéru v oboru. Součástí podpory je i úhrada profesních zkoušek u ČNB, která z účastníků programu činí perspektivní budoucí bankéře.
„Naši nominaci vnímám nejen jako profesní uznání celého týmu, ale zároveň i potvrzení, že patříme mezi nejlepší pobočky v České republice,“ uvedl Michal Klimeš, ředitel pobočky. „Je to ocenění naší práce v oblasti poradenství, digitálních služeb i klientské spokojenosti.“
Soutěž VISA Bank Branch of the Year oceňuje pobočky, které kombinují moderní technologie, kvalitní poradenství a přístupnost pro klienty. Hodnocení probíhá podle devíti kritérií zaměřených na zákaznickou zkušenost a inovace. Právě v těchto oblastech pobočka ČSOB Ostrava Hollarova v soutěži excelovala.
Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.
Olomoucká pobočka České spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year
Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.
Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.