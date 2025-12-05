Nový magazín právě vychází!

Ostrava má jednu z nejlepších bankovních poboček v Česku. Je to ČSOB v Hollarově ulici

Ostrava má jednu z nejlepších bankovních poboček v Česku. Je to ČSOB v Hollarově ulici

Ostrava má jednu z nejlepších bankovních poboček v Česku. Je to ČSOB v Hollarově ulici
Visa Bank Branch of the Year užito se svolením
Pobočka ČSOB v Hollarově ulici v Ostravě se umístila na 2. místě v hodnocení soutěže VISA Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2025 a postupuje tak do finále, jehož vítěz bude vyhlášen na jaře 2026 během slavnostního galavečeru VISA Awards.

Odborné hodnotitele zaujala kombinace profesionálního prostředí, vysoké úrovně klientského servisu a  důrazu na inkluzivní přístup. Pobočka je plně bezbariérová, což zajišťuje pohodlný přístup pro všechny zákazníky včetně osob s omezenou schopností pohybu. Moderní interiér s čistými liniemi, přírodními materiály a promyšleným uspořádáním podporuje příjemnou atmosféru a komfort klientů.

Silným prvkem hodnocení byla rovněž orientace na zákaznickou zkušenost a digitální inovace. Pobočka disponuje samoobslužnými zónami dostupnými 24/7, poradci aktivně pomáhají klientům s mobilními i dalšími online službami, pracují s moderními nástroji zpětné vazby jako je například využití QR kódu pro hodnocení spokojenosti na Googlu.

Samotní zaměstnanci aktivně pracují s mladými talenty, což porotce velmi zaujalo. Pobočka ČSOB se totiž aktivně zapojuje do programu „Studuj a pracuj“, který studentů umožňuje získat praxi přímo v bance, rozvíjet tak jejich odborné dovednosti a připravit je na budoucí kariéru v oboru. Součástí podpory je i úhrada profesních zkoušek u ČNB, která z účastníků programu činí perspektivní budoucí bankéře.

„Naši nominaci vnímám nejen jako profesní uznání celého týmu, ale zároveň i potvrzení, že patříme mezi nejlepší pobočky v České republice,“ uvedl Michal Klimeš, ředitel pobočky. „Je to ocenění naší práce v oblasti poradenství, digitálních služeb i klientské spokojenosti.“

Soutěž VISA Bank Branch of the Year oceňuje pobočky, které kombinují moderní technologie, kvalitní poradenství a přístupnost pro klienty. Hodnocení probíhá podle devíti kritérií zaměřených na zákaznickou zkušenost a inovace. Právě v těchto oblastech pobočka ČSOB Ostrava Hollarova v soutěži excelovala.

Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.

Získá Netflix práva na Harryho Pottera? Streamovací služba jedná o převzetí části Warner Bros

Získá Netflix práva na Harryho Pottera? Streamovací služba jedná o převzetí části Warner Bros
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici části konkurenční skupiny Warner Bros. Discovery. S odkazem na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Netflix podle zdrojů nabízí odstupné pět miliard dolarů (103,7 miliardy korun) v případě, že by regulační úřady akvizici neschválily. Zájem o akvizici měly podle agentury Reuters původně také americké mediální skupiny Paramount Skydance a Comcast.

Firmy podle Bloombergu vedou exkluzivní jednání o akvizici natáčecích a televizních studií Warner Bros a rovněž konkurenční streamovací platformy HBO Max. Pokud se dohodnou, mohly by plánovanou akvizici ohlásit v řádu dnů.

Netflix podle zdrojů agentury Reuters nabízí 28 dolarů za akcii. To představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely čtvrteční obchodování na burze, stejně jako proti nabídce Paramountu, který nabízel 24 dolarů na akcii při převzetí celé skupiny.

Warner Bros. Discovery v červnu oznámil, že se do poloviny příštího roku hodlá rozdělit do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém podniku. Celá skupina Warner Bros. Discovery má podle Bloombergu odhadovanou hodnotu 60 miliard dolarů (1,25 bilionu korun).

Netflix může získat práva na Harryho Pottera

V případě úspěšné akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter a DC Comics. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

Šéf hnutí ANO a nadcházející staronový premiér ČR Andrej Babiš se vzdal holdingu Agrofert způsobem, který jde dále v porovnání se způsobem, jakým kontrolu nad svým majetkem ošetřil americký prezident Donald Trump. Trump s nástupem do Bílého domu roku 2017 svěřil vedení vlastního konglomerátu, Trump Organization, dětem. Ti konglomerát řídí nadále i během Trumpova druhého funkčního období v Bílém domě. Trump ovšem zůstává jeho vlastníkem. Babiš se naproti tomu vzdává Agrofertu natrvalo. A potomkům připadne až po jeho smrti.

Trump během svého druhého prezidentského období ponechal všechen svůj majetek a investice ve fondu, který spravují jeho děti. Současný americký prezident přitom nemá v žádné ze společností zahnuté do tohoto svěřenského fondu, který však tedy není slepý, jakoukoli funkci a nijak neparticipuje na jejich každodenním chodu. Podle Trump Organization takové řešení dostatečně zamezuje možnému střetu zájmu, přestože je podobné řešení z prvního Trumpova prezidentského období, které kritici – včetně vládního úřadu pro etické záležitosti – napadali, přičemž Trumpa vyzývali, aby svůj majetek celý prodal nebo pro něj alespoň zřídil takzvaný slepý svěřenský fond. To ale Trump odmítá.

Babišovo řešení má přitom blíže k postupu na bázi slepého svěřenského fondu, protože by dosavadní šéf Agrofertu neměl mít jakýkoli vliv na to, kdo fond bude řídit a kontrolovat. Zároveň Babiš vylučuje, že holding budou ovládat jeho děti nebo jinak blízké osoby. A to nejen po dobu setrvání ve veřejné funkcí, ale až do své smrti. Teprve po ní by měl Agrofert připadnout Babišovým dětem.

Teprve s Babišovou smrtí má tedy nastat to, co v případě Trumpa nastalo s jeho nástupem do Bílého domu. Zároveň Babišovi jeho majetek nemá připadnout po odchodu z veřejné funkce, zatímco Trump vlastníkem zůstává i během ní. Babiš tedy vskutku způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump v případě jeho potenciálně jen dočasné a neúplné ztráty kontroly nad Trump Organization. 

