Padělatelé v Česku se vrhli na mince. A počty falzifikátů prudce stouply

Česká národní banka (ČNB) zadržela v prvním pololetí 2797 padělaných nebo pozměněných bankovek a mincí. Je to o polovinu víc než za celý loňský rok, proti loňskému prvnímu pololetí se počet zadržených padělků zvýšil víc než pětinásobně. Naprostá většina odhalených padělků jsou české koruny, vyplývá z informací ČNB.

Většinu zachycených padělků tvořily korunové bankovky, ČNB jich za pololetí zadržela 1451. Výrazný podíl měly padělané české mince, kterých centrální banka odhalila 904. Mince přitom v minulých letech představovaly jen zlomek všech padělků, které se v Česku objevovaly.

Centrální banka zachytila také 192 padělaných eurových bankovek, 162 padělaných dolarových bankovek a 81 padělaných eurových mincí.

Rekordní druhé čtvrtletí

Počet odhalených padělků výrazně vzrostl ve druhém čtvrtletí. Za první kvartál zadržela ČNB 973 padělaných bankovek a mincí, ve druhém kvartálu se počet téměř zdvojnásobil. Zatímco v prvním čtvrtletí převažovaly mezi zadrženými padělky korunové mince, ve druhém čtvrtletí to byly korunové bankovky.

Za celý loňský rok ČNB zachytila 1980 padělaných bankovek a mincí. Zhruba polovinu tohoto počtu tvořily korunové bankovky, nejčastěji byla padělána tisícikoruna. V závěru loňského roku začala ČNB také ve zvýšené míře zachycovat padělané dvacetikorunové mince, které byly podle centrální banky poměrně kvalitně raženy.

V Česku bylo ke konci loňského roku v oběhu 2,79 miliardy bankovek a mincí. Meziročně se jejich počet snížil o 2,2 procenta, když ubylo bankovek, a naopak mírně přibylo mincí. Hodnota peněz v oběhu byla zhruba 706 miliard korun.

Padělatelům hrozí v Česku za zločin padělání a pozměnění peněz až osm let vězení. V případě organizované skupiny či značného rozsahu trestné činnosti je trest až desetiletý.

