Nejčastěji padělanou bankovkou byla tisícikoruna, vytištěná na inkoustové tiskárně

V Česku bylo loni zadrženo 1980 padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn. Meziročně jich bylo o 4856 méně, předloňský počet ale ovlivnila policejní akce, při níž se podařilo zachytit velké množství padělaných eur. Hodnota letos zadržených padělků byla 2,95 milionu korun, uvedla Česká národní banka (ČNB).

Téměř polovinu všech zadržených padělků tvořily české bankovky, odhaleno bylo 930 kusů. Nejčastěji padělanou bankovkou byla tisícikoruna, druhým nejčastějším padělkem byla dvoutisícikoruna.

„Pořád platí, že většina padělků není dobré kvality. Pokud lidé budou věnovat dostatečnou pozornost svým platidlům, měli by být schopni tyto padělky rozpoznat,” řekl člen bankovní rady Jan Procházka. Padělatelé nejčastěji tiskli bankovky na inkoustových tiskárnách, týkalo se to dvou třetin zadržených kusů. Zhruba třetina kusů byla zhotovena na barevných kopírkách.

Většina padělků byla na pětistupňové škále hodnocena na čtvrtém, tedy druhém nejhorším stupni. Napodobení ochranných prvků bylo nekvalitní, nebo zcela chybělo. Třetina případů připadla na padělky v pátém stupni nebezpečnosti, kdy byl například rub bankovky vzhůru nohama, nebo zcela chyběl.

ČNB také zadržela 182 padělaných českých mincí, v předchozích dvou letech přitom žádné padělané české mince neobjevila. „Dostala se nám do oběhu padělaná dvacetikoruna, která je poměrně kvalitně ražena,” řekl Procházka. Podle něj ale většina zařízení na zpracování mincí padělky rozpozná a mohou je poznat i běžní lidé, když okraj hrany vystupuje nad mincovní pole a kvalita ražby klesá od středu ke kraji mince.

U padělaných zahraničních platidel byly nejčastěji zadrženy eurové bankovky, bylo jich 652 kusů. Podařilo se také zachytit 80 padělaných dolarových bankovek.

Procházka uvedl, že pokud má člověk podezření, že se mu někdo snaží dát padělek, má právo bankovku nebo minci přijmout. Pokud už podezřelou bankovku či minci má, nesmí ji dál vracet do oběhu, ale musí ji předat policii, která nechá ČNB prověřit pravost. Pokud by bankovka byla pravá, dotyčný ji dostane zpět. Pokud by to byl padělek, ČNB ji stáhne z oběhu bez náhrady.

Padělatelům hrozí v Česku za zločin padělání a pozměnění peněz až osm let vězení. V případě organizované skupiny či značného rozsahu trestné činnosti je trest až desetiletý.