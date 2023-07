Do modernizace eurobakovek se mohou zapojit i Evropané. Na výběr je sedm motivů

Evropská centrální banka se rozhodla zapojit do návrhu nových eurobankovek všechny obyvatele eurozóny. Až do konce srpna se tak mohou Evropané na internetových stránkách ECB vyjadřovat k námětům příští série eurobankovek. Bude to první rozsáhlá modernizace bankovek eurozóny od jejich zaveden před více než dvaceti lety.

„Existuje silné pouto mezi naší jednotnou měnou a naší společnou evropskou identitou," uvedla prezidenta ECB Christine Lagardeová. „Chceme, aby se Evropané s návrhem eurobankovek ztotožnili. Proto se budou aktivně podílet na výběru nového motivu."

Na výběr je sedm různých motivů. Jsou to - ptáci: svobodní, odolní a inspirativní; evropská kultura; evropské hodnoty odrážející se v přírodě; budoucnost je vaše; ruce: společně budujeme Evropu; naše Evropa a my; řeky: vody života v Evropě.

Do oběhu se dostanou až za několik let

ECB zahájila proces změny designu bankovek v prosinci 2021. Centrální banky pravidelně vyvíjejí nové série bankovek, aby ztížily jejich padělání. Kromě toho chce ECB také snížit dopad na životní prostředí. Bankovky by tak například měly mít delší životnost.

Než však lidé budou nové bankovky držet v ruce, uplyne několik let. Rada guvernérů ECB chce téma pro novou generaci bankovek vybrat do příštího roku, pak se uskuteční soutěž o návrh. Následně budou občané znovu požádáni o vyjádření svého názoru.

Rozhodnutí o budoucím vzoru, termínu výroby a vydání nových bankovek přijme centrální banka pravděpodobně v roce 2026. Zkušenosti ukazují, že pak bude trvat dva až tři roky, než se nové bankovky dostanou do oběhu, uvedla agentura DPA.

Motivy na současných eurobankovkách jsou poměrně střízlivé. Vyhýbají se konkrétním národním symbolům či pamětihodnostem, tvoří je na přední straně okna a portály v různých architektonických slozích a na zadní straně mosty, které ve skutečnosti neexistují. Okna a portály symbolizují ducha evropské otevřenosti a spolupráce, mosty komunikaci mezi evropskými národy a mezi Evropou a ostatními světadíly.

První eurobankovky byly vydány 1. ledna 2002. Od května 2019 je druhá generace eurobankovek doplněna o nové ochranné prvky.