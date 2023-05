Ojetiny z ciziny už nejsou v kurzu. Zájem o dovoz aut padá

Dovoz ojetých osobních aut od ledna do konce dubna letošního roku meziročně klesl o desetinu na 51 912 vozů. V samotném dubnu činil pokles 8,5 procenta. Průměrné stáří dovážených ojetin se zvýšilo o půl roku na 11 let, téměř čtvrtina aut byla starší 15 let. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Pozici značky, která se do Česka dováží nejčastěji, si drží domácí Škoda Auto s importem celkem 11 285 vozů, následuje Volkswagen s 9898 dovezenými ojetinami a třetí je Ford s 3762 vozy. Na dalších místech se umístila prémiová německá trojice značek BMW, Mercedes-Benz a Audi.

Češi si za čtyři měsíce rovněž dovezli 48 Ferrari, 19 Lamborghini, 13 vozů Aston Martin, deset Rolls-Royce, ale i 42 trabantů nebo jednu Volhu.

Český autopark omládne

Dubnový meziměsíční pokles objemu dovezených ojetin o 16,9 procenta je podle generální ředitelky skupiny Aures Holdings Karolíny Topolové dobrou zprávou pro kvalitu českého autoparku, protože znamená také pokles objemu v tuzemsku nově zaregistrovaných starších a méně kvalitních aut.

„Zároveň se o téměř 6000 vozů meziročně snížil i celkový dovoz za první čtyři měsíce roku. Tato čísla vypovídají o poklesu zájmu zákazníků o ojetiny z dovozu a také o jejich větší informovanosti o tom, jaká rizika jsou s nákupem těchto vozů spojena,” dodala Topolová.

Prodej nových osobních aut ve stejném období naopak vzrostl o pětinu na 74 770 vozů.

