Škoda jede. Čtvrtletní zisk narostl o desítky procent

Provozní zisk automobilky Škoda Auto v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl z 337 na 542 milionů eur (12,7 miliardy korun). Ve své výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. Meziročně vzrostly rovněž tržby, a to z 5,4 na 6,8 miliardy eur (160 miliard korun).

Celému koncernu Volkswagen v prvním čtvrtletí meziročně poklesl zisk po zdanění o 29,9 procenta na 4,7 miliardy eur (110,5 miliardy korun). Dnes to oznámila firma. Tržby koncernu meziročně vzrostly o 21,5 procenta na 76,2 miliardy eur (1,8 bilionu korun), což je podle Volkswagenu důsledek oživení trhů v Evropě a Severní Americe.

