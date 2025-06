Zahraniční obchod Česka má přebytek už skoro 30 měsíců v řadě. V dubnu uškodil dovoz plynu

Meziročně byl schodek v obchodu s ropou a zemním plyn vyšší bezmála o šest miliard korun. Příčinou je zejména více než dvojnásobný objem dovezeného zemního plynu v porovnání s dubnem 2024.

Zahraniční obchod Česka skončil letos v dubnu v přebytku 23,2 miliardy korun. Ten je mírně nižší, než jaký analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali ve střední hodnotě svých odhadů. I tak se však jedná o nejvýraznější přebytek od loňského srpna.

Česko letos v dubnu vykazovalo přebytek již 29. měsíc v řadě. Dalo tak zapomenout na záporné bilance zahraničního obchodu, které ovšem skončily ještě před závěrem roku 2022. Tehdy byly způsobeny zejména mimořádně vysokými cenami ropy a zemního plynu na světových trzích, jež vyšponovala ruská invaze na Ukrajinu.

Právě ropa a zemní plyn stály letos v dubnu za tím, že je celkový přebytek zahraničního obchodu mírně horší, než analytici čekali. Meziročně byl totiž schodek v obchodu s ropou a zemním plyn vyšší o bezmála šest miliard korun. Příčinou je zejména více než dvojnásobný objem dovezeného zemního plynu v porovnání s dubnem 2024. Nejde tedy o důsledek odstřižení od ruské ropy a potenciální dražší dovoz dražší ropy z jiných částí světa.

Ruská ropa přestala do Česka potrubně proudit letos v březnu. Celkově si zahraniční obchod ČR udržuje solidní kondici. Jeho celkový přebytek sice letos pravděpodobně nepřesáhne 200 miliard korun jako loni, ale neměl by být od této mety nakonec příliš vzdálen – takže stále půjde o jedno z nominálně nejlepších čísel historie.

