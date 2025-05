Necítíme se slabí, uvedl eurokomisař k problémovým Trumpovým clům

Evropská unie plánuje zatížit americké zboží v hodnotě přibližně 100 miliard eur (2,5 bilionu korun) dodatečnými cly v případě, že probíhající obchodní jednání nepřinesou pro EU uspokojivý výsledek, uvedly zdroje, které cituje agentura Bloomberg.

Navrhovaná odvetná odvetná opatření členským státům Evropská komise sdělí již ve středu a následné konzultace potrvají měsíc, než bude seznam finalizován, uvedly pro Bloomberg zdroje pod podmínkou anonymity, protože plány jsou zatím neveřejné a během měsíce se ještě mohou změnit.

Agentura už dříve informovala, že Evropská komise by tento týden měla předložit USA dokument, který by se pokusil nastartovat jednání. Návrhy EU by měly zahrnovat snížení obchodních a necelních bariér a podporu investic v USA.

Malý pokrok

Jednání mezi EU a USA, která naplno začala minulý měsíc, zatím dosáhla jen malého pokroku a očekává se, že většina amerických cel zůstane v platnosti. EU v úterý uvedla, že Trumpova probíhající obchodní tažení zvýší objem unijního zboží, na které se vztahují cla, na 549 miliard eur. Trump také uvalil 25 procentní clo na automobily a některé autodíly a zahájil kroky, které by mohly vést k clům například na dovoz léků, polovodičů, kritických minerálů či nákladních vozidel.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič k celní problematice uvedl, že je nadále v neustálém kontaktu se zástupci americké administrativy a že jednají o vzájemném obchodě. Ochotu přistoupit na spravedlivé řešení ale musí podle něj ukázat i protistrana. V rámci vyjednávání nabízí Evropská unie Spojeným státům například nulová vzájemná cla na veškeré průmyslové zboží, tedy i na automobily.

„Naše obchodní vztahy se Spojenými státy jsou nyní v obtížné fázi,“ uvedl eurokomisař. „Uvalená cla poškozují ekonomiku na obou stranách, narušují dodavatelské řetězce a mají negativní dopad na globální trhy, zvyšují ceny pro podniky, spotřebitele a zvyšují také inflaci v USA,“ dodal Šefčovič.

Evropská unie o 90 dní odložila platnost protiopatření schválených kvůli zavedeným americkým clům. Původně měla začít platit 15. dubna. Reagovala tak na rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, kterým Spojené státy s okamžitou platností rovněž odložily vysoká cla o 90 dnů, i když v platnosti zůstává základní desetiprocentní clo. Rovněž stále platí 25procentní cla na dovoz produktů z oceli a hliníku a 25procentní cla na automobily.

Silná Evropa

Podle Šefčoviče se EU necítí pod nepřiměřeným tlakem, aby přijala nespravedlivou obchodní dohodu se Spojenými státy. „Necítíme se slabí,“ uvedl eurokomisař. V této souvislosti zdůraznil, že se nyní unie zaměřuje více i na 83 procent obchodu, který míří mimo Spojené státy. „Mohu vám říct, že naše telefony nepřestávají zvonit, protože každý chce urychlit jednání o dohodě o volném obchodu s námi,“ dodal.

Transatlantické vztahy jsou hlavní tepnou světové ekonomiky. Evropská unie a USA společně představují téměř 30 procent světového obchodu se zbožím a službami a 43 procent celosvětového hrubého domácího produktu (HDP). Rok 2023 si přitom podle Evropské komise připsal další rekord – vzájemný obchod se zbožím a službami dosáhl 1,6 bilionu eur (přes 40 bilionů korun). To je více než celý HDP Španělska.

Každý den míří přes Atlantik zboží a služby v hodnotě více než 4,4 miliardy eur. „Započítáme-li zboží i služby, měla EU v roce 2023 s USA přebytek obchodu 48 miliard eur,“ uvádí EU ve svých statistikách.