Odvolávám, co jsem slíbil. Vladimir Putin umožnil zemím platit za plyn v cizích měnách

Vladimir Putin rozehrává další strategickou hru. Zemím „nikoli přátelským“ umožnil platbu za plyn v jiných měnách než v rublech. Právě platby v ruské státní měně přitom patřilo k hlavním obranným mechanismům proti propadu ruské ekonomiky.

Ruský prezident Vladimir Putin povolil zákazníkům z nikoliv přátelských zemí platit dluhy za dodávky zemního plynu z Ruska v zahraničních měnách, uvedl na svém webu list Kommersant s odvoláním na nový výnos hlavy státu. Ten mění Putinův dekret z konce března, vyžadující platby za ruský plyn v rublech.

Vypořádání mezi ruským dodavatelem a zahraničním zákazníkem při vymáhání nebo splácení dluhu lze provádět v cizí měně pomocí zvláštního účtu ruského dodavatele. „Zvláštní účet pro ruského dodavatele je otevřen v cizí měně uvedené ve smlouvě na dodávky zemního plynu,“ píše se v dokumentu. Dluh je pokládán za splacený, jakmile na zvláštní účet dorazí peníze. Splacení dluhu ale není důvodem pro obnovení dodávek plynu, upozorňuje výnos, který vstoupil v platnost svým zveřejněním.

Rusko: Přijímáme platby jen v rublech

Putinův březnový dekret stanovil, že se od 1. dubna 2022 se za dodávky ruského plynu platí v rublech, a stanovoval mechanismus, jak se tyto platy „z nikoliv přátelských zemí“ mají uskutečňovat. Dodávat ruské zboží do Evropské unie a USA a dostávat za to platby v dolarech a eurech „nemá pro nás žádný smysl“, prohlásil tehdy Putin.

Komentátoři tehdy upozorňovali, že dodávky energetických surovin do Evropy jsou nejsilnější pákou, kterou může Putin využít v boji proti sankcím, jež na Rusko uvalují západní země kvůli jeho útoku na Ukrajinu.

