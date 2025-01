Fico: Zelenského rozhodnutí zastavit tranzit plynu vyjde EU draho

Důvodem cesty do Moskvy byla snaha zajistit zemní plyn pro Slovensko. Před jednáním v Bruselu s představiteli Evropské komise to prohlásil slovenský premiér Robert Fico, který se krátce před Vánocemi sešel v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Na facebooku poznamenal, že se mu dodávky plynu zařídit podařilo. Po zastavení tranzitu plynu z Ruska přes Ukrajinu dostává Slovensko tuto energetickou surovinu z Ruska přes Maďarsko.

„Zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu a poškození slovenských národních a finančních zájmů byl důvod, proč jsem cestoval do Moskvy. Potřeboval jsem zabezpečit minimálně plyn pro domácí spotřebu Slovenska, což máme zabezpečené. Dokonce bez zvyšování cen plynu,“ řekl Fico ve videu, které ve středu zveřejnil. „Rovněž jsem chtěl dostat odpověď od ruského partnera, zda je Ruská federace připravena pokračovat v dodávkách plynu na tranzit přes Ukrajinu a Slovensko dále na západ. Odpověď byla kladná, ruská strana byla vždy spolehlivým dodavatelem energií,“ uvedl.

Rozhodnutí Ukrajiny, která se třetím rokem brání ruské invazi, zastavit tranzit plynu z Ruska, Fico označuje za sabotáž a avantýru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „V případě Slovenska se bavíme o škodě na úrovni 500 milionů eur (12,6 miliardy korun) na tranzitních poplatcích a jedné miliardy eur (25,1 miliardy korun) na vyšší ceně plynu. A celá EU zaplatí za toto Zelenského americké dobrodružství okolo 70 miliard eur (1,8 bilionu korun),“ řekl Fico.

Podrobnosti o zajištěném plynu z Ruska Fico neuvedl. Podle polostátní firmy Eustream, která provozuje slovenskou přepravní síť, po zastavení tranzitu přes Ukrajinu získává země plyn přes Maďarsko. Tam plyn z Ruska míří přes produktovod vedoucí do Turecka a na Balkán.

