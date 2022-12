Měď, pšenice i ropa. Komodity v příštím roce dál podraží

Napjatá situace ve světě požene ceny některých komodit nadále vzhůru. Týkat se to bude zejména mědi, ropy a pšenice. A to navzdory očekávanému ekonomickému zpomalení, uvádí analytik agentury Bloomberg Javier Blas.

Reklama

Bude to souboj dvou protichůdných vlivů. Na jedné straně bude pokračující válka na Ukrajině, kvůli níž budou nadále zpřetrhané dodavatelské řetězce, takže se celá řada vzácných komodit nedostane ke zpracovatelům. A jejich nedostatek požene ceny vzhůru.

Na straně druhé tu bude efekt pokračující pandemie v Číně a utahování měnových politik centrálních bank zejména v západním světě. To naopak povede k útlumu poptávky po novém zboží, šetření obyvatel, a snad v důsledcích také ke zpomalení růstu inflace.

Jaký bude výsledek takového mixu protichůdných tendencí? Podle zkušeného analytika agentury Bloomberg Javiera Blase budou v příštím roce ceny komodit spíše růst. A to zpomalení poptávky navzdory.

Jana Matesová: Ekonomika se propadne. Lidé přestanou nakupovat to, co nepotřebují Money Inflace nejspíš nadále zůstane dvouciferná a může za to i aktuální politika České národní banky, myslí si bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance a respektovaná ekonomka Jana Matesová. Jak se podle ní bude vyvíjet česká ekonomika v příštím roce? Stanislav Šulc Přečíst článek

Důvod? „Navzdory raketově rostoucím cenám v loňském i letošním roce nedošlo k dostatečným investicím do rozšiřování kapacit. A bez investičního boomu může ceny stlačit jedině výrazně snížená poptávka. A ačkoli makroekonomové o tom mluví jako o jasném scénáři, mikroekonomická realita je odlišná. Zejména omezené skladovací kapacity totiž poptávku budou neustále živit,“ domnívá se Blas.

Reklama

Je na vině vlna ESG?

Analytik poukazuje na to, že komoditní index agentury Bloomberg propadl ze svých rekordních výšin z průběhu letošního léta zhruba o 20 procent. I tak jsou ale aktuální ceny výrazně nad hodnotami z krizových let 2008 a 2011. „Barel ropy již opravdu nestojí přes 125 dolarů, ale i aktuálních 80 dolarů je výrazně nad 35 dolary, který ropa stála v roce 2008. A totéž platí pro další komodity, například měď či pšenici,“ dodává Blas.

Komoditní index agentury Bloomberg Bloomberg

Podle něj komoditní boom nekončí, jenom si bere jen oddychový čas. A velcí investoři se na tom výrazně podepisují. Podle Blase je chyba, že investoři z Wall Street nejsou ochotni investovat více peněz právě do rozšíření kapacit. A kromě snahy zvýšit si dividendy po mnoha hubených letech za tím stojí i donedávna protežovaná ESG kritéria.

„V tuto chvíli jsou na koni nekompromisní makraři. Ale jakmile se ekonomika dostane na dno, zastánci mikroekonomického pohledu se dočkají sladké odměny. A boom komodit bude pokračovat, dokud se do těžebních kapacit nenasype opravdu hodně investic. V roce 2023 to ale určitě nebude,“ uzavírá analytik agentury Bloomberg.

Michal Semotan: Příští rok problémy nečekám, trable mohou přijít za dva roky Leaders Rozhodnutí o výstavbě továrny Volkswagenu na baterie do elektrovozů v České republice je podle Michala Semotana z J&T Banky klíčové pro zdárný rozvoj tuzemského průmyslu. Pokud k tomu nedojde a pokud vláda Petra Fialy i nadále bude praktikovat rozhazovačnou fiskální politiku, zaděláváme se na pořádný průšvih v nadcházejících letech, vysvětluje zkušený ekonom v anketě byznysového portálu newstream.cz o ekonomických výhledech na rok 2023. Stanislav Šulc Přečíst článek