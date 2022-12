Vše nejlepší do nového roku, přátelé, popřál Putin třem evropským politikům. Zeman mezi nimi chybí

Ruský prezident Vladimir Putin popřál vše dobré jen třem evropským lídrům. Miloš Zeman mezi nimi protentokrát není.

Ruský prezident Vladimir Putin popřál vše nejlepší do nového roku z evropských lídrů jen svému běloruskému spojenci Alexandru Lukašenkovi, svému srbskému protějšku Aleksandaru Vučičovi a maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Vyplývá to z oznámení, které bylo uveřejněné na webu Kremlu. V loňském roce přál také představitelům řady dalších evropských zemí včetně Česka, podotkla agentura TASS.

Vztahy Ruska s většinou evropských zemí se prudce zhoršily poté, co ruská vojska před zhruba deseti měsíci vpadla na Ukrajinu. Evropská unie přijala ve snaze zastavit ruskou agresi na Ukrajině několik souborů sankcí, které Moskva v mediálním prostoru často vykresluje jako snahu o zničení nebo ponížení Ruska.

Pochvala Orbánovi za proruskou politiku

Ve zdravici zaslané Orbánovi Putin podle Kremlu podtrhl, že nehledě na složitou mezinárodní situaci si vztahy mezi Maďarskem a Ruskem uchovaly pozitivní dynamiku. Orbán opakovaně protiruské sankce kritizoval.

V přání Vučičovi pak ruský lídr uvedl, že Bělehrad a Moskva v letošním roce rozvíjely vtahy zakládající se na principech strategického partnerství. Rusy a Srby v něm označil za bratrské národy. Srbsko, které je zatím kandidátem na členství v Evropské unii, se odmítlo k západním sankcím proti Moskvě připojit.

