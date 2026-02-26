EU omezila diplomatické zastoupení Ruska v Bruselu. Moskva už prý chystá odpověď
Evropská unie podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové rozhodla o omezení počtu pracovníků ruského diplomatického zastoupení v Bruselu. Zacharovová řekla, že Rusko takový krok považuje za diskriminační a nenechá ho bez odpovědi. Rozhodnutí podle názoru Moskvy potvrdilo, že evropské pokusy účastnit se jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině jsou neopodstatněné, napsala ruská agentura TASS.
„Mohu potvrdit, že Evropská služba pro vnější činnost informovala o tom, že v Bruselu bylo přijato rozhodnutí omezit stálé zastoupení Ruské federace při EU na 40 lidí,“ řekla Zacharovová. Jde podle ní o diplomaty i administrativně-technické pracovníky. „Takový krok samozřejmě považujeme za diskriminační,“ uvedla mluvčí s tím, že „nezůstane bez náležité reakce“ z ruské strany.
Tím, že Evropská unie uvaluje na Rusko sankce a snaží se na něj vyvíjet nátlak, nenechává žádný prostor pro diplomacii ani ve vzájemných vztazích ani v souvislosti s vyřešením konfliktu na Ukrajině, tvrdí Zacharovová. V takové situace podle ní „nároky EU na získání aspoň nějakého místa u jednacího stolu o Ukrajině nemohou mít žádný základ“.
Rozhodnutí snížit počet lidí na ruské stálém zastoupení při EU oznámila v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po schůzce ministrů zahraničí zemí EU s tím, že unie nebude tolerovat „zneužívání diplomatických pravomocí“.
Zacharovová také řekla, že jen „šílenec“ by mohl navrhovat trvalý zákaz na dovoz ropy z Ruska. Evropská komise podle agentury Reuters takový právní návrh předloží 15. dubna, tedy tři dny po parlamentních volbách v Maďarsku. Tato země a Slovensko ruskou ropu nakupují.
Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Babiš: Ukrajina není prioritou vlády, válku má řešit Trump
Politika
Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.