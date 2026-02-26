Vyberte si z našich newsletterů

EU omezila diplomatické zastoupení Ruska v Bruselu. Moskva už prý chystá odpověď

EU omezila diplomatické zastoupení Ruska v Bruselu. Moskva už prý chystá odpověď

EU
ČTK
Evropská unie podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové rozhodla o omezení počtu pracovníků ruského diplomatického zastoupení v Bruselu. Zacharovová řekla, že Rusko takový krok považuje za diskriminační a nenechá ho bez odpovědi. Rozhodnutí podle názoru Moskvy potvrdilo, že evropské pokusy účastnit se jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině jsou neopodstatněné, napsala ruská agentura TASS.

„Mohu potvrdit, že Evropská služba pro vnější činnost informovala o tom, že v Bruselu bylo přijato rozhodnutí omezit stálé zastoupení Ruské federace při EU na 40 lidí,“ řekla Zacharovová. Jde podle ní o diplomaty i administrativně-technické pracovníky. „Takový krok samozřejmě považujeme za diskriminační,“ uvedla mluvčí s tím, že „nezůstane bez náležité reakce“ z ruské strany.

Tím, že Evropská unie uvaluje na Rusko sankce a snaží se na něj vyvíjet nátlak, nenechává žádný prostor pro diplomacii ani ve vzájemných vztazích ani v souvislosti s vyřešením konfliktu na Ukrajině, tvrdí Zacharovová. V takové situace podle ní „nároky EU na získání aspoň nějakého místa u jednacího stolu o Ukrajině nemohou mít žádný základ“.

Rozhodnutí snížit počet lidí na ruské stálém zastoupení při EU oznámila v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po schůzce ministrů zahraničí zemí EU s tím, že unie nebude tolerovat „zneužívání diplomatických pravomocí“.

Zacharovová také řekla, že jen „šílenec“ by mohl navrhovat trvalý zákaz na dovoz ropy z Ruska. Evropská komise podle agentury Reuters takový právní návrh předloží 15. dubna, tedy tři dny po parlamentních volbách v Maďarsku. Tato země a Slovensko ruskou ropu nakupují.

Složité rozhodování

Zvýšený zájem amerických investorů postavil místní zákonodárce před složité rozhodování. Na jedné straně potřebují přilákat kapitál pro stagnující ekonomiku, na druhé se snaží zabránit investicím, které by mohly mít politické pozadí.

Podle tří zdrojů Reuters se grónští politici obávají, že by zahraniční kupci mohli vytlačit místní obyvatele z už tak napjatého trhu s bydlením v Nuuku. Vláda proto už loni v únoru zpřísnila omezení nákupu nemovitostí zahraničními investory.

Další návrh zákona, předložený parlamentu loni v říjnu, má úřadům umožnit prověřovat původ finančních prostředků. Obchodní transakce by mohly být zamítnuty, pokud by vzniklo podezření na politické úmysly investorů.

„Pokud někdo pracuje pro Trumpa, díky tomuto zákonu to zjistíme,“ řekl poslanec Aqqalu Clasen Jerimiassen z vládní Strany sjednocení (Atassut). „Jde o naši vlastní bezpečnost,“ dodal.

Původně měl zákon chránit především před nežádoucími čínskými investicemi. Po opakovaném Trumpově tlaku se však pozornost podle zdrojů přesunula jiným směrem.

