Webbův teleskop poslal první fotku. Z dosud nejvzdálenějšího místa vesmíru

Vesmírný teleskop Jamese Webba v hodnotě 10 miliard dolarů (245 miliard korun) pořídil a poslal první barevnou fotografii. Zachytil detail kupy galaxií vzdálené přes čtyři miliardy světelných let. Jedná se o snímek z nejvzdálenějšího místa vesmíru, který se dosud astronomům z NASA podařilo pořídit, uvedla agentura Bloomberg.

Je to první případ, kdy lidské bytosti spatřily vzdálenou kupu galaxií, jak se jevila před více než čtyřmi miliardami let v tak živých detailech, uvedl Bloomberg.

Fotoaparát za 10 miliard dolarů

Snímky představují pohled na vesmír s nejvyšším rozlišením, jaký byl kdy zachycen, a demonstrují schopnosti observatoře v hodnotě 10 miliard dolarů navržené pro pozorování hluboko do vesmíru a času. Zobrazuje kupu galaxií SMACS 0723, jak se podle NASA objevila před 4,6 miliardami let, a ukazuje drobné, slabé struktury ve vzdálených galaxiích, které nikdy předtím nebyly viděny.

První snímek zachycený pomocí teleskopu Jamese Webba:

zdroj: ČTK / AP / NASA

„Pokud jste drželi zrnko písku na špičce prstu na délku paže, tak to je část vesmíru, kterou vidíte," řekl administrátor NASA Bill Nelson.

Slavnostního momentu zveřejnění snímku v Bílém domě se zúčastnil i americký prezident Joe Biden. „Je to nové okno do historie našeho vesmíru a dnes jsme zahlédli první světlo, které skrze něj září," řekl Biden během akce v Bílém domě v noci z pondělí na úterý. „Je to ohromující," dodal. NASA se chystá odhalit další snímky, které podle Bidena „budou historickým okamžikem pro vědu a techniku, pro astronomii a vesmírný průzkum, pro Ameriku a celé lidstvo“.

Další snímky přijdou brzy

Satelitní dalekohled – největší, jaký kdy byl vypuštěn – byl koncem minulého roku vyslán na oběžnou dráhu zhruba 1,5 milionu kilometrů od Země a prošel měsíci testů, kalibrací a seřízení. Snímek zveřejněný v pondělí v Bílém domě je prvním ze série, které by měly být odhaleny NASA a Evropskou vesmírnou agenturou tento týden, zobrazující detaily hvězdných formací, galaktických kup a vzdálených planet.

Astronomové objevili zatím nejvzdálenější hvězdu. Je milionkrát jasnější než Slunce Enjoy Vědci z mezinárodního týmu za pomoci Hubbleova teleskopu NASA objevili zatím nejvzdálenější hvězdu ve vesmíru. Hvězda, které dali jméno Earendel, což ve staré angličtině znamená „ranní hvězda“, se nachází 13 miliard světelných let od Země. Byl tak překonán rekord co se týče vzdálenosti, který dosud držela devět miliard světelných let vzdálená hvězda Icarus objevená v roce 2018. Astronomové jsou nadšeni a očekávají další poznatky o historii vesmíru. Dušan Kütner Přečíst článek

Satelit využívá infračervené světlo, které mu umožňuje vidět dále než kterýkoli předchozí dalekohled – včetně Hubbleova teleskopu, který ten Webbův nahrazuje. Vědci doufají, že Webbův teleskop poskytne nová odhalení o tom, jak vypadal raný vesmír, jak se vyvíjejí galaxie a černé díry a jaké jsou životní cykly hvězd a planetárních systémů.

Projekt Webbova teleskopu vznikl v mezinárodní spolupráci NASA, Evropské kosmické agentury a Kanadské kosmické agentury. Dalekohled je pojmenován po Jamesi E. Webbovi, který byl v letech 1961 až 1968 administrátorem NASA a hrál důležitou roli v programu Apollo.