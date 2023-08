Vesmírná loď Starliner od Boeingu nabírá další zpoždění. Jestli vůbec někdy odstartuje

Vesmírná loď Starliner od společnosti Boeing nebude připravena k prvnímu letu s posádkou dříve než v březnu příštího roku. Zatím ale není jisté, kdy se nakonec kosmické plavidlo, které mělo původně odstartovat už loni, vypraví na svou první cestu. Během telekonference ohledně statusu Starlineru to uvedli představitelé amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a zástupci Boeingu.

Start lodě s posádkou byl už několikrát odložen, naposledy letos v červnu. Původně na červenec oznámený testovací let, při kterém se loď měla spojit s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS), narušily obtíže týkající se padákového systému a izolace kabelů.

Pozor, padá družice. Vesmírný byznys mohou poškodit nekontrolované dopady zbytků kosmické techniky na Zemi Enjoy Nález části indické rakety na australském pobřeží připomněl nepříjemnou skutečnost: rostoucí využívání vesmíru přináší i riziko, že nám kosmická technika spadne na hlavu. Zatím ke škodám dochází zřídka, nebezpečí se však bude zvětšovat. Josef Tuček Přečíst článek

„Odvedli jsme hodně práce. S oběma záležitostmi jsme v tuto chvíli dobře srozuměni," uvedl Mark Nappi, šéf programu Starliner v Boeingu, podle kterého společnost nyní pracuje na odstranění obou problémů. Očekává, že loď nebude připravena dříve než v březnu příštího roku.

Čekání na volný termín i nosnou raketu

Dosud nevyřešenou otázkou nadále zůstává, kdy bude možné start Starlineru začlenit mezi už plánované mise, uvedl Steve Stitch, programový manažer NASA pro komerční lety s posádkou. Připomněl, že v březnu se běžně na ISS střídá ruská posádka a ve stejnou dobu se očekávají i některé nákladní lety. Starliner se také bude muset přizpůsobit provozu na základně amerických vesmírných sil na Mysu Canaveral na Floridě a dostupnosti nosičů.

„Dosud jsme nezapočítali připravenost lodi a nezmapovali okno, ve kterém budeme moci najít datum a zároveň zohlednit provoz na ISS," uvedl Stitch. „To bude náš další krok," dodal.

Muskova SpaceX vyslala do vesmíru raketu, která bude zkoumat vývoj vesmíru Enjoy Z mysu Canaveral na Floridě úspěšně odstartovala kosmická loď Euclid Evropské kosmické agentury (ESA). Start bylo možné sledovat živě na kanálu ESA na serveru YouTube. Cílem mise je pomocí výkonného teleskopu a dalších zařízení zmapovat vesmír, jeho vývoj a strukturu a do budoucna odborníkům poskytnout data nutná k pochopení dvou nejzáhadnějších vesmírných jevů - temné hmoty a temné energie. Euclid do kosmu vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. ČTK Přečíst článek

Boeing dosud uskutečnil dva bezposádkové testovací lety Starlineru: první v roce 2019 selhal a loď se musela vrátit předčasně na Zemi. Loni v květnu už Starliner úspěšně zakotvil u ISS, i když také tento let provázely technické problémy.

Starliner má v budoucnosti představovat alternativu pro lodě Crew Dragon společnosti SpaceX, která je v současnosti jediným dopravcem astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici. Do vesmíru létají i ruské lodě Sojuz, kvůli napjatým vztahům mezi Ruskem a Západem, což je důsledek ruské invaze na Ukrajinu, ale utrpěla i kosmická americko-ruská spolupráce.

Raketa United Launch Alliance Atlas V s kosmickou lodí Boeing CST-100 Starliner startuje z komplexu Space Launch Complex 41 ve čtvrtek 19. května 2022, na Cape Canaveral Space Force Station na Floridě. zdroj: profimedia.cz