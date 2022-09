Americký jih. Kolébka někdejší hypoteční krize je nyní inflačním epicentrem

Na americkém jihu to opět vře. Tentokrát nejsou důvodem rasové nepokoje ani kolabující nemovitostní trh, ale inflace. Ta se v jižních státech pohybuje výrazně nad průměrem zemí USA. Důvodů je hned několik, třeba i horší veřejná dopravní infrastruktura.

Města takzvaného „jižního pásu“, tedy od Floridy až po Arizonu, zažila během koronavirové pandemie největší příliv nových obyvatel hledajících teplejší podnebí pro karanténní život. Nyní tato města zažívají nejhorší inflaci v zemi. Shodou okolností jde o místa, která před čtrnácti lety odstartovala největší nemovitostní krizi v historii Spojených států.

Průměrná srpnová inflace v USA dosáhla 8,3 procenta. Ceny řady položek jsou nejvyšší v historii. V jižní části Spojených států se ale blíží k deseti procentům. V červenci inflace v takzvané oblasti jihu, jak ji definuje Americký statistický úřad (BLS), dosáhla 9,4 procenta. Naopak v oblasti Severovýchodu, kam patří oblast New Yorku, Bostonu či Filadelfie byla z celých Spojených států nejnižší – 7,3 procenta.

Migrace nakopla inflaci

Důvody regionálních rozdílů lze částečně vysledovat k nákladům na benzín a elektřinu, které od počátku roku prudce vzrostly. Protože většina měst amerického jihu je závislá na autech a klimatizaci, tyto náklady tvoří větší část spotřebitelských výdajů v tomto regionu.

A stejně jako v roce 2008 hraje zásadní roli bydlení – tentokrát prostřednictvím trhu s nájemním bydlením, který je hlavním přispěvatelem k celkové inflaci. Částečně za to může právě příliv nových obyvatel v posledních letech, který tlačí ceny vzhůru rychleji, než je celostátní průměr.

Ve Phoenixu, hlavním městě Arizony, vzrostly meziročně nájmy o 21 procent. V Miami nájemní bydlení podražilo asi o 14 procent. Pro obyvatele měst v celé zemi se nájemné zvýšilo jen o 6,3 procenta.

Na základě údajů o spotřebitelských cenách srovnal web o osobních financích WalletHub 23 největších metropolitních oblastí Spojených států. Všechny metropolitní oblasti v první pětce – Phoenix, Atlanta, Tampa, Miami, Dallas – se nacházejí v jižní oblasti Spojených států.

Na posledním místě je Anchorage na Aljašce, následuje oblast San Francisco a New York. Již před pandemií měla tato města vysoké životní náklady, což by mohlo vysvětlovat menší růst cen oproti zbytku země.

Ceny nemovitostí rostly o desítky procent

Mnohá z měst s nejvyšší inflací byla migračními hotspoty během pandemie, kdy lidé utíkali ze severovýchodu Spojených států a částí Kalifornie za levnějšími nemovitostmi jinde v zemi, především tam, kde není velká zima.

Například Florida a Arizona zaznamenaly v roce 2021 jedny z největších populačních přírůstků a díky domácí migraci jim přibylo asi 221, respektive 93 tisíc obyvatel. Phoenix a Tampa, které jsou na špičce inflačního žebříčku, přivítaly nejvíce nově příchozích.

„Vzhledem k tomu, že se lidé v podstatě nahrnuli do těchto oblastí na jihu, výšilo to poptávku po bydlení a nabídka nestačila držet krok,“ řekl Newstreamu Carlos Bravo, realitní makléř ze společnosti Corcoran.

Velký příliv nových obyvatel z nejdražších míst Spojených států, jako jsou New York či části Kalifornie, do levnějších míst na jihu již vytlačil ceny natolik, že tato města nejsou tak cenově dostupná jako byla ještě na začátku covidové pandemie.

I když se nyní realitní trh poněkud ochladil kvůli rostoucím sazbám hypoték, všechny oblasti ze špičky žebříčku od společnosti WalletHub zaznamenaly v posledním roce růst cen nemovitostí o 15 až 30 procent, vyplývá to z údajů online makléřské společnosti Redfin.

