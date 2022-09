Černé úterý na americké burze. Akcie se zřítily kvůli zprávám o inflaci

Nejhůř se dařilo technologickým společnostem. Akcie softwarové firmy Microsoft například oslabily o 5,5 procenta, akcie technologické společnosti Apple klesly o téměř šest procent a akcie internetového obchodu Amazon se propadly o více než sedm procent.

Americké akcie zažily nejprudší pokles za více než dva roky. Nejnovější údaje o vývoji inflace ve Spojených státech totiž naznačily, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat v agresivním zvyšování úrokových sazeb. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, tak v úterý ztratil 3,94 procenta a uzavřel na 31 104,97 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 4,32 procenta na 3932,69 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 5,16 procenta na 11 633,57 bodu.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v srpnu zpomalilo na 8,3 procenta z červencové hodnoty 8,5 procenta. Pokles meziroční míry inflace byl ale mírnější, než očekávali analytici, kteří její srpnovou úroveň odhadovali v průměru na 8,1 procenta. Meziměsíčně se navíc spotřebitelské ceny zvýšily o 0,1 procenta, zatímco analytici předpokládali, že o 0,1 procenta klesnou.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku byla v srpnu druhá nejvyšší od roku 1993. Na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu jedna z nejvyšších od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v srpnu dosáhla 24letého maxima ve výši 80,2 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

„Údaje o inflaci byly silnější, než se očekávalo,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Karl Schamotta ze společnosti Corpay. Označil za téměř jisté, že Fed příští týden zvýší svou základní úrokovou sazbu o dalších 0,75 procentního bodu.

Padají hlavně technologické firmy

Na devizovém trhu v úterý americký dolar díky vyhlídkám na další výrazný růst úroků v USA posiloval. Euro vůči dolaru ztrácelo zhruba 1,5 procenta a pohybovalo se v blízkosti 0,9970 USD. Během pondělí jednotná evropská měna vystoupila až na téměř měsíční maximum 1,0198 USD.

Fed rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb oznámí příští týden ve středu. Na předchozím červencovém zasedání centrální banka zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta.

Šéf Fedu Powell: Historie hovoří proti zbrklému rozvolnění měnové politiky Politika V napjatě očekávané řeči na zasedání amerických centrálních bankéřů v Jackson Hole šéf Fedu Jerome Powell potvrdil spekulace, že americká centrální banka bude nadále utahovat měnovou politiku. „Centrální banky na sebe musí vzít zodpovědnost, že vrátí měnovou stabilitu,“ uvedl Powell. Akcie na Powellovu jestřábí rétoriku reagovaly mírným poklesem. Stanislav Šulc Přečíst článek

ECB razantně zasahuje proti inflaci. Základní úrok zvýšila na 1,25 procenta Money Evropská centrální banka (ECB) zvýšila svou základní úrokovou sazbu o rekordních 0,75 bodu na 1,25 procenta. Reaguje tak na silný růst inflace v eurozóně. vku Přečíst článek