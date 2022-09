Pandemie covidu skončila, řekl Biden a nahrál tím na smeč republikánům

Spontánní poznámka amerického prezidenta Joea Bidena, že Spojené státy vyhrály boj s pandemií covidu, zkomplikovala zatím stále neúspěšnou snahu získat od Kongresu souhlas s financováním dalších vakcín.

Pandemie covidu-19 v USA skončila. V rozhovoru se stanicí CBS to řekl v neděli prezident Joe Biden. Připustil ovšem, že USA mají stále s virem SARS-CoV-2 problém a je třeba dále pracovat. Koronavirus v USA zabil přes milion lidí, a jak napsal The Washington Post, každodenně dál umírá několik stovek osob.

„Máme s covidem problém, stále na něm hodně pracujeme, ale pandemie skončila. Když se rozhlédnete, nikdo nemá roušku a všichni vypadají, že jsou v docela dobré kondici,” řekl prezident.

Podle washingtonského listu to řekl bezprostředně a neplánovaně a mohl své administrativě zkomplikovat zatím neúspěšnou snahu získat od Kongresu souhlas s financováním dalších vakcín a léků pro boj proti covidu-19.

Republikáni už vznesli dotaz, proč administrativa usiluje o pokračování mimořádného stavu ve veřejném zdravotnictví, když pandemie skončila. Mimořádný stav má skončit v říjnu a federálním představitelům umožňuje pružně řešit krizové situace. Například rychle schválit léčbu covidu a zajistit Američanům zdravotní pojištění. Urban Institute odhaduje, že v případě ukončení mimořádného stavu o pojištění přijde 15,8 milionu občanů.

The Washington Post napsal, že členy administrativy Bidenův výrok o ukončení pandemie překvapil. Administrativa několik měsíců uváděla, že je virus na ústupu, že je dostatek vakcín, testů a léků na boj proti němu a že se zvyšuje imunita občanů.

Nyní je denně hlášeno něco přes 57 tisíc nových případů, což je nejnižší údaj do dubna. Jde ale zřejmě o podhodnocené číslo, protože mnoho lidí se testuje doma a výsledek nehlásí. Hospitalizováno je přes 30 tisíc lidí a denně 400 lidí umírá, jak vyplývá ze sedmidenní statistiky.

