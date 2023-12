Češi jsou dobří dlužníci. Splácejí lépe než většina Evropanů, říká Michal Straka z agentury Ipsos

Češi jsou ve srovnání s ostatními zeměmi EU lepší dlužníci. Zatímco v ostatních zemích roste počet lidí, kteří se dostávají do problémů se splátkami svých dluhů, v Česku to je spíše naopak. Umí své půjčky lépe splácet, říká v rozhovoru pro newstream.cz Michal Straka z agentury Ipsos, která letos v listopadu realizovala k zadlužování výzkum pro Českou bankovní asociaci.

Jak si Češi půjčují ve srovnání s jinými zeměmi?

Z hlediska půjčování jsme jako Češi plus mínus na úrovni Evropské Unie. Tedy v průměru. Nepůjčujeme si ani více ani méně, než je průměr v ostatních zemích EU.

A v čem se liší čeští dlužníci od těch v EU?

To, kde jsme nadprůměrní je, že si stále udržujeme vysokou schopnost splácet. Ta těžká situace v uplynulých letech a měsících na nás nedopadla v tom smyslu, že by vzrůstal podíl nesplácených úvěrů, ale naopak tento podíl u nás ještě trochu mírně klesá. To znamená, že u nás je situace lepší. V okolních státech Evropské Unie totiž v poslední době mírně narostl podíl těch, kteří nebyli schopni své úvěry splácet. V České republice to byl spíše ještě pokles, tedy že takových lidí, kteří mají problémy se svým úvěrem, je méně.

Jsou na tom tedy čeští dlužníci lépe jinde?

V zásadě ano. I když si lidé tedy u nás půjčují v průměru zhruba stejně jako v jiných státech EU, tak své půjčky umí lépe splácet a méně často s nimi mají problémy. Neznamená to ale, že bychom neměli u nás nikoho, kdo by nesplácel.

Jaké tedy v současnosti vidíte jako sociologové trendy v půjčování a zadlužování Čechů?

Jedním z hlavních trendů například je, že jsme se začali více dívat na to, od koho si půjčujeme. Největší procento lidí u nás si půjčku bere v bance. Letos to uvedlo v průzkumu 58 procent lidí, což je o pět procent více než vloni. Více lidí si také letos půjčilo od příbuzných a známých, což nejčastěji bývají mladí lidé mezi 18 a 26 lety, mezi kterými tuto možnost zmínil každý druhý. Dá se ale celkově říci, že různé krize nás už naučily s půjčkami zacházet obezřetně. Ať už to byla krize v letech 2008-2009 nebo i současná inflační krize. V tomto ohledu jsme už při půjčování hodně obezřetní. Ptáme se v našich průzkumech lidí například i na to, na co by si nikdy nepůjčili. Většina, téměř tři čtvrtiny, už dnes uvádí, že by si nikdy nepůjčila na zážitky a dovolenou a další zbytné věci. A to je určitě správně.

Které formy půjček Češi využívají?

Pokud už si Češi půjčují, nejčastěji to bývá na prostřednictvím nákupu na splátky, kontokorentu a spotřebitelských úvěrů a půjček. Kreditní kartou platí nákupy zhruba 28 procent lidí, ale nadpoloviční většina, 63 procent, si ji nechává dnes spíše jako rezervu. Z výzkumů také vyplývá, že pětina Čechů si ale nikdy a na nic nepůjčila.

A co problémoví dlužníci?

Také tu jsou. Vidíme rizikové chování, které přetrvává u zhruba deseti, respektive jedenácti procent populace. Což je oproti loňsku o jedno procento více lidí, kteří se problematicky zadlužují. Tam je to ale dané tím, že oni buďto nemají jinou možnost nebo si myslí, že nemají jinou možnost. Jde především o lidi, kteří jsou ve středním věku a mají nižší vzdělání. Celkově se ale dá říci, že jsme nasbírali určitou zkušenost a v půjčování jsme už obezřetní.

Podle průzkumu by si většina Čechů nikdy nepůjčila na zážitky a dovolené. Uvedlo to 72 procent dotázaných. Potvrzují to ale i data o cestování a od cestovních kanceláří? Není to jen deklarativní tvrzení respondentů, kteří si pak ve skutečnosti tu půjčku na dovolenou nakonec udělají?

Tak samozřejmě, jedna věc je, co lidé říkají a co pak ve skutečnosti dělají. Je zřejmé, že si určití lidé stále půjčují i na zájezdy a zbytné věci. Půjčuje si takto například střední příjmová až vyšší příjmová třída, která má vysoké příjmy a má i jiné možnosti a třeba ví, že to je pro ni takto výhodnější.

Ta problémová skupina, kterou my sledujeme, to je ta jedna třetina rizikovějších lidí s nižšími příjmy, tak ti jsou v dnešní době ale častěji ochotnější si svou dovolenou odpustit a posunout ji třeba na příští rok. To ale pochopitelně neznamená, že by cestovatelský průmysl umíral. Ta lépe příjmová část populace dále využívá různé možnosti financování a půjčuje si i na zájezdy. Tito lidé si jsou prostě jistí, že díky jejich příjmům bude splácení v pohodě. Pokud jsou navíc takovéto půjčky bezúročné nebo nízkoúročené, tak je to pro ně často i výhodnější než to zaplatit najednou a v předstihu.

Zhruba 14 procent Čechů si v dnešní době umí představit, že si vezme půjčku na splátku jiné půjčky. To je oproti loňsku více o devět procent. Jak si to vysvětlujete?

To je jednoznačně špatně. Vychází to z toho, že během roku jsme již vyčerpali svoje zásoby a o pár procentních bodů si více domácností musí půjčit na splátky jiné půjčky. To pozitivní na této situaci alespoň ale je, že tito dlužníci jdou v takové situaci častěji za bankou. Půjčku o splácení další půjčky tedy už mnohem méně často dávají nebankovní společnosti. Jdou raději za svou bankou, která jim obvykle i lépe poradí, jak jejich dluh celkově lépe uchopit. Pozitivní proto rozhodně je, že si opravdu většina lidí v Česku uvědomuje, že půjčka na splátku jiné půjčky není zodpovědné chování.

