Modrá pyramida ukončila vlastní hypotéky, nové úvěry zajišťuje výhradně Komerční banka
Stavební spořitelna Modrá pyramida stavební spořitelna ze skupiny Komerční banka ukončila ke konci roku 2025 poskytování vlastního hypotečního produktu Hypoúvěr. Smlouvy stávajících klientů zůstávají beze změny, nové financování bydlení skupina od začátku letošního roku nabízí výhradně prostřednictvím Hypotéky KB.
Rozhodnutí je součástí sjednocování produktové nabídky v rámci skupiny Komerční banky. Modrá pyramida se dlouhodobě profiluje jako centrum financování bydlení celé skupiny a kromě vlastních produktů zajišťuje také správu hypoték Komerční banky. Nově tak skupina místo dvou hypotečních produktů nabízí jednotnou hypoteční řadu.
„U hypoték dává smysl mít jednotnou nabídku, která je pro klienty přehlednější,“ uvedla generální ředitelka Modré pyramidy Monika Truchliková, která odpovídá i za řízení hypotečního byznysu Komerční banky. Dodala, že do Hypoték KB banka postupně promítla parametry, které klienti oceňovali na původním Hypoúvěru.
Na jejich základě Komerční banka například zvýšila maximální hranici LTV u hypoték bez nemovitosti na 90 procent, prodloužila maximální věk klientů při splatnosti úvěru a upravila podmínky pro hypotéky na výstavbu a rekonstrukci. Klienti mohou v průběhu výstavby čerpat až 100 procent LTV, v některých případech i jednorázově.
Hypotéky Komerční banky lze využít nejen na pořízení nemovitosti, ale také na rekonstrukce či méně standardní situace. Banka umožňuje sjednat hypotéku i s předstihem před výběrem konkrétní nemovitosti, přičemž klienti mají až tři roky na její nalezení.
Podle letošního průzkumu agentury Market Vision obsadila Komerční banka první místo v hodnocení obsluhy zájemců o hypoteční úvěr s celkovým výsledkem 75,9 procenta. Průzkum vyzdvihl zejména odbornost poradců, vstřícný přístup ke klientům a schopnost řešit i nestandardní požadavky.
