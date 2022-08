Guvernér Michl drží, co slíbil. ČNB sazby nezvedla, odhad inflace ale ano

Česká národní banka podle očekávání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. V novém týmu kolem nového guvernéra Aleše Michla se nenašla dostatečná podpora pro zpřísňování měnové politiky. Pro zvýšení sazeb podle Michla hlasovali dva ze sedmi členů bankovní rady. ČNB také zlepšila odhad vývoje ekonomiky, pro letošní rok čeká její růst o 2,3 procenta, a zvýšila odhad inflace. Ta by letos měla podle bankéřů vystoupat na průměrných 16,5 procenta.

Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na sedmi procentech, diskontní sazba na šesti procentech a lombardní sazba na osmi procentech, uvedla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová. Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Bankovní rada jednala po personální obměně a poprvé v čele s novým guvernérem Alešem Michlem, který je odpůrcem zvyšování sazeb. Šlo o první ponechání sazeb po sedmi nadstandardních zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou.

Samé „lepší“ zprávy

ČNB také zlepšila odhad vývoje ekonomiky pro letošní rok. Pro příští rok ho naopak zhoršila. Letos čeká růst hrubého domácího produktu (HDP) o 2,3 procenta a příští rok o 1,1 procenta, oznámil Michl. V předchozí květnové prognóze banka letos počítala s růstem o 0,8 procenta a příští rok o 3,6 procenta.

Centrální bankéři také zvýšili odhad inflace, která by letos měla vystoupat na průměrných 16,5 procenta. V květnu ČNB odhadovala růst na 13,1 procenta. V příštím roce centrální banka počítá s poklesem spotřebitelských cen na 9,5 procenta. Ještě v květnu přitom odhadovala snížení na 4,1 procenta.

„Ponechání základní úrokové sazby na stejné úrovni pro ekonomiku dobrou zprávou. Očekávám, že v nejbližších měsících začnou protiinflačně působit první zvýšení úrokové sazby z loňského roku. To ale bohužel nemění nic na tom, že nadále porostou náklady firem a mnohé z nich budou muset přistoupit k drastickým úsporným opatřením, včetně propouštění zaměstnanců, mají-li toto těžké období přežít,“ okomentoval rozhodnutí Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Michl se již při svém jmenování na Hradě v první polovině května vyjádřil tak, že bude alespoň po nějaký čas usilovat o stabilitu úrokových sazeb. Karta by se podle ekonomů mohla obrátit na podzim, kdy bude bankovní rada možná nucena reagovat na zrychlující inflaci zvýšením úrokových sazeb.

Zásadní bude vývoj kolem plynu

„Trh v tuto chvíli předpokládá, že se sazby ČNB mohou letos ještě zvýšit, ale poměrně mírně, a neměly by přesáhnout 7,5 procenta. Za rok čeká základní sazby 6,5 procenta,” uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Tržní úrokové sazby delších splatností od poloviny června podle něj klesají, nejen z titulu vyhlídek na vývoj sazeb ČNB, ale i očekávání trhu na zpomalování světové ekonomiky a pokles obdobných úrokových sazeb v zahraničí. „Tlak na zdražování hypotečních sazeb by měl tak vzhledem k uvedenému vývoji na trhu do velké míry ustat,” dodal Seidler.

Změnu v postojí centrálních bankéřů by mohlo způsobit například výrazné omezení či ukončení dodávek plynu z Ruska, které by vedlo k významnému inflačnímu šoku. Utažení ruských kohoutků by totiž znamenalo rapidní nárůst cen za energie – nejen plynu, ale také ropy a dalších komodit.

„Ponechání sazeb na úrovni sedmi procent je v souladu s odhady trhu a ponechává bankovní radě prostor reagovat na další inflační tlaky, které mohou přijít v třetím čtvrtletí až se začne projevovat v ekonomice další vlna zdražení energií,“ komentoval rozhodnutí ČNB hlavní ekonom společnosti Colosseum Kryštof Míšek.

Dynamický cenový vývoj a přetrvávající tlaky na oslabení koruny podle analytika Komerční banky Martina Gürtlera nakonec ČNB donutí ještě jedno zvýšení úrokových sazeb udělat. V listopadu analytik čeká zvýšení sazby na 7,5 procenta, což by měl zároveň podle něj být její vrchol v současném cyklu zpřísňování měnové politiky.

Záležet bude na Michlovi i intervencích ČNB

„Dnešní rozhodnutí by nemělo mít vliv na aktuální kurz české koruny. Podobný výsledek by však mělo i případné zvýšení sazby o 0,25 procentního bodu. Důležitější než samotné rozhodnutí bude komentář guvernéra Aleše Michla k průběhu jednání bankovní rady a k výhledu do budoucna,” uvedl Tomáš Kudla, obchodní ředitel pro ČR a SK společnosti Ebury.

„Záležet bude také na intervencích na devizovém trhu, ve kterých ČNB i nadále pokračuje. Pokud by totiž v blízké době intervenovat přestala, došlo by k oslabení kurzu koruny a také navýšení importované inflace,“ dodal.

Česká koruna bezprostředně po zveřejnění rozhodnutí České národní banky o sazbách posílila nepatrně o haléř na 24,64 koruny za euro. Na páru s americkým dolarem koruna posiluje o něco více, a to o sedm haléřů na 24,17 koruny za dolar. Obecně je však podle analytika XTB Štěpána Hájka reakce trhu na rozhodnutí velmi malá.

V nové prognóze ČNB předpokládá v letošním roce průměrný kurz koruny 24,80 koruny za euro. Příští rok by měl kurz být 25,70 koruny za euro. V květnu odhadovala letošní kurz na 24,20 koruny za euro a pro příští rok 24,30 koruny za euro. Michl dnes několikrát zopakoval, že ČNB bude bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Jednání bankovní rady ČNB se vedle sedmi jejích členů účastnil také ministr financí Zbyněk Stanjura. Využil tak práva, které mu dovoluje zákon o ČNB. Naposledy se jednání bankovní rady účastnila v roli ministryně financí Alena Schillerová v srpnu 2021.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

