Michl usedá do křesla guvernéra ČNB. Slibuje silnou korunu

Posílení koruny se má stát jedním z hlavních nástrojů boje s inflací. Jak k silnější koruně dojít? Budou fungovat vzory první republiky, k nimž se Aleš Michl často hlásí? A jak se silnější korunou naloží exportéři?

Guvernérem České národní banky (ČNB) se stává Aleš Michl, který ve funkci nahrazuje Jiřího Rusnoka. Funkcí se ujímají také nová viceguvernérka Eva Zamrazilová a noví členové bankovní rady Jan Frait a Karina Kubelková.

Michl se krátce po jmenování stal terčem kritiky, protože na rozdíl od dosavadního převládajícího étosu ČNB nerazil agresivní růst úrokových sazeb. A při jmenování dalších členů rady ČNB jej nepřímo podpořil prezident Miloš Zeman, když podotkl, že jedním z dalších nástrojů boje proti inflaci je například kurz koruny.

Rašínův odkaz

Právě na ten se Michl v roli guvernéra chce zaměřit, jak uvedl na svém blogu serveru iDnes.cz.

„Chci silnou korunu na základě dlouhodobých peněžních toků do země a zájmu investorů o Česko. Koruna však již trendově neposiluje od roku 2008. Všichni v tisku jen vyhodnocují krátkodobé výkyvy, ale tuto podstatnou změnu nevnímají. Koruna bude silná jedině tehdy, když:

1) budeme mít dlouhodobě vyrovnané veřejné finance

2) budeme mít silný export a přebytkovou obchodní bilanci

a 3) zároveň se nebude zhoršovat běžný účet platební bilance

Nic z toho teď Česko nesplňuje. Může to být změnou struktury české ekonomiky. Přepnuli jsme z exportu a přílivu přímých zahraničních investic (období, kdy byl premiérem Miloš Zeman) na spotřebu a dluhy. To je potřeba změnit, proto se hlásím k rašínovskému heslu ‚Pracovat a šetřit‘,“ uvedl nastupující guvernér.

Jak posílit korunu?

A návrat k principům a pořádkům prvorepublikových ekonomů myslí Michl vážně a důsledně. Podle něj by cesta k silné koruně měla vycházet z konceptu, jaký platil právě tehdy. „Doporučuji si přečíst například zápis z ustavující valné hromady Národní banky z 21. března 1926. Ministr financí Karel Engliš tehdy ve svém projevu uvedl také tři nutné podmínky pro udržení silné ekonomiky a měny:

1) Finanční rovnováha. Rozvraty měnové byly podle Engliše vždy ‚bezprostředním následkem rozvratů finančních a od pořádku finančního počíná náprava měny‘.

2) Vzorná administrace. Engliš prohlásil, že ‚je třeba stále ostražitě sledovati průběh hospodářství, pružně odčerpávati a doplňovati oběživo, regulovati jeho pohyb úrokem, poněvadž převýdej by vytvořil uměle důchody a zvyšoval by ceny, avšak škrcení hospodářského stroje by bylo též provázeno krizí.‘

3) Rovnováha mezi prací a odměnou za práci. Jak řekl Engliš, ‚ani nejlepší administrace by nic nepomohla, kdyby naše výroba byla drahá, kdyby klesla soutěživost s cizinou, kdyby důsledkem toho se zhoršila naše obchodní a platební bilance a kdyby se stalo její pasivum trvalým.‘ A podobně mluvil i Alois Rašín, další důležitá osoba první republiky. V projevu na sjezdu Československé národní demokracie 25. března 1919 řekl: ‚Dvou věcí jest zapotřebí, aby naše měna se zlepšila: že musíme intensivně pracovat a že musíme šetřit. Každý lenoch, ať patří do kteréhokoliv stavu, jest největším nepřítelem republiky.‘ Platilo to tehdy a platí to i teď," uzavírá Michl.

Staronová rada ČNB

Prezident Miloš Zeman jmenoval dosavadního člena bankovní rady Aleše Michla guvernérem ČNB 11. května. Rusnokovi skončil druhý mandát a znovu kandidovat nemohl. Michl je odpůrcem současného cyklu zvyšování úrokových sazeb. V dosavadní sedmičlenné bankovní radě byl s dalším členem Oldřichem Dědkem v tomto názoru v menšině.

Michl po svém jmenování uvedl, že na prvním zasedání bankovní rady v srpnu navrhne ponechání úrokových sazeb beze změny. Michlovo jmenování vyvolalo rozporuplné reakce na politické scéně i mezi ekonomy, koruna reagovala prudkým oslabením.

Bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Bankovní rada je sedmičlenná. Členové bankovní rady nesmějí zastávat funkci více než dvakrát.

Guvernér České národní banky podle zákona vystupuje navenek za ČNB. Řídí jednání bankovní rady a v případě rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Dále má právo účastnit se zasedání vlády. V dalších záležitostech ohledně řízení ČNB jsou kompetence rozděleny mezi všech sedm členů rady. Michl je od vzniku současné ČNB v roce 1993 jejím v pořadí pátým guvernérem. Jeho předchůdci byli Josef Tošovský, Zdeněk Tůma, Miroslav Singer a dosud úřadující Rusnok.

