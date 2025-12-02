FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA
Česká společnost FTMO, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, koupila americkou makléřskou firmu OANDA. Cenu neuvedla, ale podle médií se pohybovala v řádu miliard korun. Hodnota FTMO činí například podle žebříčku serveru Seznam Zprávy asi 33 miliard korun.
Proces akvizice firmy OANDA začal už na začátku tohoto roku, kdy FTMO podepsalo kupní smlouvu s dosavadním vlastníkem společnosti, fondem CVC Asia Fund IV. Převzetí společnosti bylo podmíněné regulatorními schváleními, z nichž poslední získala FTMO v listopadu. Obchod tak dokončila 1. prosince.
OANDA je globální digitální platforma nabízející obchodování napříč různými třídami aktiv, měnová data a analytické nástroje pro retailové i firemní klienty. Vznikla v roce 1996 a působí na finančních trzích po celém světě, včetně třeba New Yorku, Toronta, Londýna, Varšavy, Singapuru, Tokia či Sydney. „Díky této akvizici můžeme výrazně urychlit náš růst a nabídnout klientům ještě inovativnější, lépe integrované a chytřejší tradingové služby,“ sdělil šéf společnosti OANDA Gavin Bambury.
Cenu transakce firmy nezveřejnily. Už dříve spoluzakladatel FTMO Otakar Šuffner v debatě České elity serveru Seznam Zprávy řekl, že na transakci si FTMO vzala úvěr v řádu miliard korun.
FTMO, která vznikla v roce 2015, je globální poskytovatel vzdělávacích a tréninkových služeb pro rozvíjení obchodních dovedností na finančních trzích. Své služby poskytuje ve více než 140 zemích. V roce 2023 její tržby činily zhruba pět miliard korun a provozní zisk 2,3 miliardy korun.
České FTMO vzniklo jako odpověď na problém, se kterým bojuje většina retailových traderů – nedostatek kapitálu. Obchodníci mohou ověřit své schopnosti v simulovaném prostředí a získat přístup k financím bez rizika vlastních ztrát. Díky přísnému výběrovému procesu a silnému ekosystému podpory se firma stala globálním lídrem v oboru. S expanzí na zahraniční trhy, akvizicí brokera OANDA a rozšířením do realitního segmentu se FTMO neustále posouvá vpřed. A zakladatelé nemají v plánu zpomalit. „Nikdy jsme si neřekli, že chceme být dalším jednorožcem,“ říká spoluzakladatel a CEO jedné z nejrychleji rostoucích tuzemských firem Otakar Šuffner.
