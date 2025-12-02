Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA

FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA

FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA
FTMO, užito se svolením
ČTK
ČTK

Česká společnost FTMO, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, koupila americkou makléřskou firmu OANDA. Cenu neuvedla, ale podle médií se pohybovala v řádu miliard korun. Hodnota FTMO činí například podle žebříčku serveru Seznam Zprávy asi 33 miliard korun.

Proces akvizice firmy OANDA začal už na začátku tohoto roku, kdy FTMO podepsalo kupní smlouvu s dosavadním vlastníkem společnosti, fondem CVC Asia Fund IV. Převzetí společnosti bylo podmíněné regulatorními schváleními, z nichž poslední získala FTMO v listopadu. Obchod tak dokončila 1. prosince.

OANDA je globální digitální platforma nabízející obchodování napříč různými třídami aktiv, měnová data a analytické nástroje pro retailové i firemní klienty. Vznikla v roce 1996 a působí na finančních trzích po celém světě, včetně třeba New Yorku, Toronta, Londýna, Varšavy, Singapuru, Tokia či Sydney. „Díky této akvizici můžeme výrazně urychlit náš růst a nabídnout klientům ještě inovativnější, lépe integrované a chytřejší tradingové služby,“ sdělil šéf společnosti OANDA Gavin Bambury.

Cenu transakce firmy nezveřejnily. Už dříve spoluzakladatel FTMO Otakar Šuffner v debatě České elity serveru Seznam Zprávy řekl, že na transakci si FTMO vzala úvěr v řádu miliard korun.

FTMO, která vznikla v roce 2015, je globální poskytovatel vzdělávacích a tréninkových služeb pro rozvíjení obchodních dovedností na finančních trzích. Své služby poskytuje ve více než 140 zemích. V roce 2023 její tržby činily zhruba pět miliard korun a provozní zisk 2,3 miliardy korun.

Otakar Šuffner (vlevo) a Marek Vašíček, zakladatelé společnosti FTMO

Otakar Šuffner: FTMO jsme od začátku stavěli pro globální trh

Leaders

České FTMO vzniklo jako odpověď na problém, se kterým bojuje většina retailových traderů – nedostatek kapitálu. Obchodníci mohou ověřit své schopnosti v simulovaném prostředí a získat přístup k financím bez rizika vlastních ztrát. Díky přísnému výběrovému procesu a silnému ekosystému podpory se firma stala globálním lídrem v oboru. S expanzí na zahraniční trhy, akvizicí brokera OANDA a rozšířením do realitního segmentu se FTMO neustále posouvá vpřed. A zakladatelé nemají v plánu zpomalit. „Nikdy jsme si neřekli, že chceme být dalším jednorožcem,“ říká spoluzakladatel a CEO jedné z nejrychleji rostoucích tuzemských firem Otakar Šuffner.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Otakar Šuffner (vlevo) a Marek Vašíček, zakladatelé společnosti FTMO

Od nuly k miliardám, v tichosti. To je příběh české FTMO

Trhy

Třicátníci Marek Vašíček (na snímku vlevo) a Otakar Šuffner mají každý podle odhadů majetek až deset miliard korun. Jejich firma FTMO loni utržila pět miliard korun a dosáhla hrubého zisku EBITDA ve výši 2,3 miliardy korun. Přesto tito energičtí podnikatelé neplní titulky magazínů a ti, kteří nejsou fandové do tradingu, o nich spíše neslyšeli. Co se podařilo za deset let vybudovat dvěma spolužákům z vysoké a kam chtějí své služby dál posouvat?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ukrajina díky Česku získala miliony granátů. Budoucnost iniciativy je však nejistá

Ukrajina díky Česku získala miliony granátů. Budoucnost iniciativy je však nejistá
Profimedia
ČTK
ČTK

Český model muniční iniciativy pro Ukrajinu je výrazně efektivnější než obdobný estonský projekt, řekl končící vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš iniciativu dlouhodobě kritizuje a mluvil o jejím zrušení, možném převzetí Severoatlantickou aliancí (NATO) či minimálně jejím auditu. Média také na podzim informovala o možném převzetí iniciativy Estonskem.

Podle Kopečného projekt dává smysl pravidelně auditovat. „Sám bych to udělal určitě. U každého programu, do nějž nastupuje nový management, to dává smysl, aby si ověřil, jestli se nevychýlil od původního záměru a jestli funguje dobře,“ řekl.

Skeptické výroky politici podle Kopečného zdůvodňují nejasnostmi, které by měly být vysvětleny. Analytici dříve řekli, že muniční iniciativa má pro Česko nejen ekonomické přínosy pro české zbrojařské firmy, ale také zlepšuje mezinárodní reputaci republiky. „Ta reputace nemusí být pro novou vládu důležitá u partnerů, kteří do toho dávají miliardy ze svého rozpočtu,“ řekl Kopečný.

Muniční iniciativa vznikla jako reakce na nedostatek evropské produkce a měla umožnit urychlené dodávky dělostřeleckých granátů, které Ukrajina potřebovala k obraně proti ruské armádě. Loni Ukrajina díky iniciativě obdržela 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím podle zářijových údajů 1,1 milionu. Celkem jde o zhruba 3,5 milionu kusů velkorážové munice.

Steve Witkoff a Vladimir Putin

Na tahu je Moskva. Ustoupí Putin v mírových jednáních?

Politika

Svět čeká další kolo vyjednávání o míru na Ukrajině. Diplomatická pozornost se v tuto chvíli soustředí na Moskvu, kam se mírové rozhovory přesouvají. V Kremlu se mají sejít prezident země Vladimir Putin a americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff. Jednat mají o upravené, devatenáctibodové verzi mírového plánu podporovaného USA.

nst

Přečíst článek

Nákup munice financují především západní státy. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.

Estonsko, které má vlastní model podobné iniciativy, podle Kopečného nakupuje munici přes vlastní akviziční agenturu, zatímco český systém funguje flexibilněji, díky čemuž do něj mezinárodní partneři posílají násobně více peněz.

Kopečný uvedl, že od počátku byl s Estonskem v úzkém kontaktu a oba projekty se doplňovaly. Přesun koordinace pod estonské vedení by podle něj nemusel nutně omezit objem práce českých firem, pouze by se případně měnilo místo zdanění. Zdůraznil, že přenastavení iniciativy bude záviset na politickém rozhodnutí nové vlády.

Související

Hra o zmrazená ruská aktiva. ECB odmítla poskytnout záruku za reparační půjčku Ukrajině

Evropská centrální banka, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Evropská centrální banka odmítla poskytnout záruku za platbu 140 miliard eur (3,4 bilionu korun) pro Ukrajinu. Podkopala tak plán EU na získání tzv. reparačního úvěru zajištěného zmrazenými ruskými aktivy, napsal list Financial Times s odvoláním na informace od několika úředníků.

ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise je v rozporu s jejím mandátem. Tento postoj ještě více komplikuje snahu Bruselu zorganizovat úvěr krytý zmrazenými aktivy ruské centrální banky, která jsou uložena v belgickém depozitáři cenných papírů Euroclear.

Poté, co Belgie otázku reparační půjčky zablokovala na posledním summitu unie, mají se věcí zabývat šéfové států a vlád bloku na své prosincové schůzce. V reakci na postoj ECB začala komise pracovat na alternativních návrzích, které by poskytly dočasnou likviditu pro zajištění úvěru, uvedly zdroje.

Podle plánu komise by země EU poskytly státní záruky, aby zajistily sdílené riziko splácení úvěru. Představitelé Evropské komise ale uvedli, že jednotlivé země nebudou moci v případě nouze rychle získat hotovost, a to by mohlo trhy dostat pod tlak. Požádali proto ECB, zda by mohla být věřitelem poslední instance, tedy poskytovatelem nouzového úvěru v krajní situaci, pro Euroclear Bank, úvěrovou divizi belgické instituce. Tím by se předešlo případné krizi likvidity.

ECB komisi sdělila, že to není možné. Interní analýza ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise by byl rovnocenný poskytování přímého financování vládám, protože centrální banka by pokrývala finanční závazky členských států. Tato praxe je ve smlouvách EU zakázána, protože má za následek vysokou inflaci a ztrátu důvěryhodnosti centrálních bank.

Od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 zmrazila EU ruská aktiva za zhruba 210 miliard eur.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

Přečíst článek

Proti půjčce pro Kyjev se postavila Belgie kvůli tomu, že by v případě, že ruská aktiva budou uvolněna a Moskva je bude moci požadovat zpět, nebyl Euroclear schopen peníze okamžitě vyplatit. Belgický premiér Bard De Wever uvedl, že plán EU je od základu špatný, a požaduje, aby se dalších 26 členských zemí unie přihlásilo k právně závazným zárukám, a podělily se o riziko splacení půjčky pro případ, že by sankce EU, které udržují ruská aktiva zmrazená, byly náhle zrušené. Sankce musí být obnovovány každých šest měsíců jednomyslným rozhodnutím. Některé země, včetně Maďarska, jsou však proti jejich prodlužování.

Spojené státy tlačí na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Belgie se obává, že potenciální mírová dohoda uzavřená mezi Washingtonem a Moskvou by mohla negovat sankce EU a přinutit Euroclear, aby peníze okamžitě vyplatil.

Podle návrhu EK by Ukrajina splatila peníze z půjčky pouze v případě, že Rusko bude souhlasit s vyplacením reparací Kyjevu.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme