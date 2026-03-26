Každý den zmizí v Česku desítky kol. Pojištění často nepomůže, rozhodují detaily
S nástupem cyklistické sezóny roste počet krádeží kol a elektrokol. Podle policejních statistik jich ročně zmizí tisíce a škody jdou do stovek milionů korun. Mnozí majitelé přitom zjišťují, že jejich pojištění ztrátu nepokryje.
S příchodem jara se do ulic vracejí cyklisté, a spolu s nimi i zloději. Krádeže jízdních kol a elektrokol patří v Česku dlouhodobě mezi nejčastější majetkovou kriminalitu a jejich počet se v posledních letech drží na vysoké úrovni.
Dle statistik Policie ČR bylo například v roce 2024 nahlášeno 3 971 krádeží kol a elektrokol, přičemž celková škoda dosáhla zhruba 123 milionů korun. Reálná čísla mohou být ještě vyšší, protože část případů lidé vůbec nehlásí. Každoročně se v Česku ročně odcizí zhruba čtyři až pět tisíc kol. Policie zároveň upozorňuje, že nejrizikovější období přichází právě na jaře a v létě.
„Jakmile je kolo ponechané venku, situace se pro poškozeného výrazně mění. Některé pojistky sice kryjí i krádež ze stojanu, ale jen za splnění konkrétních podmínek,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Rostoucí škody a dražší kola
Zatímco počet krádeží zůstává relativně stabilní, roste jejich hodnota. Průměrná cena odcizeného kola se pohybuje kolem 30 tisíc korun, u elektrokol ale může být výrazně vyšší.
„Zvláštní kategorií jsou elektrokola, jejichž cena se běžně pohybuje v desítkách tisíc korun, ale může přesáhnout i hranici 100 tisíc,“ uvádí Thienel.
Podle pojišťoven se navíc zvyšuje i závažnost škod. „Hodnota odcizených věcí roste napříč segmenty, u kol je to patrné zejména kvůli elektrokolům,“ uvedla pojišťovna UNIQA v dřívějších vyjádřeních.
Pojištění má své limity
Navzdory rostoucím škodám zůstává pojištění kol spíše okrajovou záležitostí. Podle odhadů má kolo pojištěné jen menší část majitelů. Základní pojištění domácnosti sice často zahrnuje i jízdní kola, zásadní je ale rozsah krytí. Většinou platí pouze pro případy, kdy je kolo uloženo v uzamčeném prostoru, například v bytě, sklepě nebo garáži. „Mnoho lidí spoléhá na to, že jim kolo automaticky kryje pojištění domácnosti, což ale nemusí být vždy pravda,“ říká Thienel.
Další omezení potvrzují i zástupci pojišťoven. „Zapotřebí je vždy policejní protokol a prokázání překonání zabezpečení,“ uvádí odborný portál o pojištění s odkazem na praxi pojišťoven.
Elektrokola a podpojištění
Rostoucí ceny kol zároveň odhalují další problém – podpojištění. To nastává ve chvíli, kdy pojistná částka neodpovídá skutečné hodnotě majetku.
„U dražších kol se vyplatí zkontrolovat, zda pojistná částka odpovídá realitě. Jinak pojišťovna vyplatí jen poměrnou část škody,“ upozorňuje Thienel.
Na nutnost správného nastavení pojistek upozorňují i další odborníci. „Pojišťovna může plnění výrazně snížit, pokud nejsou splněny podmínky nebo klient uvede neúplné informace,“ uvedl pojišťovací poradce Marti Krejza z Kooperativy.
Slabá místa: ulice i přeprava
Statistiky i zkušenosti ukazují, že největší riziko představuje veřejný prostor. Nejvíce krádeží se odehrává ve městech, dlouhodobě zejména v Praze.
Rizikem však není jen parkování na ulici. Problematická může být i přeprava kol, například na nosičích na autě. V těchto případech totiž základní pojištění často škody nepokrývá.
„Ne každé pojištění domácnosti tyto situace automaticky kryje. Pokud tedy plánujete častější přepravu kol, je dobré si rozsah pojistky ověřit,“ doplňuje Thienel.
Zkušenosti z praxe potvrzují i další poradci s tím,.že například některé pojišťovny sice kryjí přepravu kol autem, ale pouze za specifických podmínek a v omezeném čase.
Prevence zůstává klíčová
Policie i pojišťovny se shodují, že vedle pojištění hraje zásadní roli prevence. Kvalitní zámek, správné připoutání kola a výběr bezpečného místa mohou riziko výrazně snížit.
„Začátek cyklistické sezóny je ideální chvílí ověřit pojistné limity, podmínky krytí a způsob zabezpečení,“ uzavírá Thienel.
Odborníci zároveň připomínají, že pojištění není univerzální řešení. „Samotná pojistka nenahradí základní opatrnost a zabezpečení,“ shodují se zástupci pojišťoven i bezpečnostních organizací. V praxi totiž často rozhodují detaily, a právě ty mohou znamenat rozdíl mezi plnou náhradou škody a situací, kdy majitel nedostane nic.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.