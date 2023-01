Jiří Rusnok: Projdeme si recesí. Snad jen mírnou

Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok vidí letošní rok jako pokračování roku předchozího. V důsledku toho lze i nadále očekávat vysokou inflaci, která se navíc odrazí na dalším zpomalování ekonomiky, ale nepůjde o žádnou katastrofu, odhaduje v anketě byznysového portálu newstream.cz.

Váš odhad růstu HDP za rok 2023?

Myslím, že to bude nula. A je otázka, jestli půjde o nulu červenou, nebo černou, nejistot je obrovské množství.

Hlavním strašákem zůstane inflace. Na jaké hladině podle vás bude za letošní rok?

Oficiální odhad ČNB je v tuto chvíli mírně pod deseti procenty, já si myslím, že to bude nad deset procent. Ne moc, ale mírně ano. Rozhodující budou stále ceny energií, ale v Česku existuje ještě poměrně silná inflační nálož u potravin a také u některých komodit spotřebního zboží, někde i ve službách. Proto to vyprchávání inflačních tlaků bude pomalé.

Jiří Rusnok: Nezaměstnanost poroste

Lze očekávat nárůst nezaměstnanosti?

Mírný růst nezaměstnanosti očekávat musíme, ale určitě to nebude žádná katastrofa. Maximálně jeden dva procentní body nahoru.

Projdeme si recesí?

Bohužel to vypadá na menší recesi, byť asi ne hlubokou, ale přeci jen recesi.

Odpovědi Jiřího Rusnoka pro anketu vznikly ve spolupráci s CNN Prima NEWS.

