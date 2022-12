Michal Semotan: Příští rok problémy nečekám, trable mohou přijít za dva roky

Rozhodnutí o výstavbě továrny Volkswagenu na baterie do elektrovozů v České republice je podle Michala Semotana z J&T Banky klíčové pro zdárný rozvoj tuzemského průmyslu. Pokud k tomu nedojde a pokud vláda Petra Fialy i nadále bude praktikovat rozhazovačnou fiskální politiku, zaděláváme se na pořádný průšvih v nadcházejících letech, vysvětluje zkušený ekonom v anketě byznysového portálu newstream.cz o ekonomických výhledech na rok 2023.

Jak se bude vyvíjet ekonomika v následujícím roce?

Česká ekonomika opět trochu nabírá na obrátkách. Výroba aut jede a nečekám omezení ani v příštím roce, nejsem tedy člověk pesimistický, který by si myslel, že naše ekonomika projde nějakou hlubší recesí. A pokud ano, tak bude mělká a krátká, v řádech jednotlivých měsíců, tedy spíše technického rázu. Ano, jsem v tomto ohledu spíše optimista. Vláda by se ale měla zaměřit, jak nepromeškat příležitosti pro budoucí leta a pořádně zabrat v tom, aby továrnu na baterie do elektromobilů vybudoval koncern VW právě u nás. To bude opravdu důležité pro další roky naší ekonomiky – z dlouhodobého pohledu.

Michal Semotan, portfolio manažer v J&T J&T / užito se svolením

Co by nastalo, pokud by Volkswagen nakonec zvolil pro svou gigafactory jinou lokalitu?

Pokud by se toto nepovedlo a pokud k tomu připočtu dlouhodobé schodky státního rozpočtu, kde nevidím snahu o jeho redukci, tak mám strach z toho, co přijde za dva za tři roky, než přímo v 2023.

ČNB má dost síly na obranu koruny

Projeví se to nějak na koruně?

Obecně musím říci, že jsem nyní spíše překvapený posílením české měny vůči euru. Řekl bych, že je to spíše sentimentem a uklidněním na finančních trzích. Že se všichni smířili s tím, že jsme v období vyšších sazeb, že je to nutnost. My je v Česku máme dostatečně vysoké v Česku, takže žádné nové šoky. Zajímavá je situace na dolaru. Jeho oslabování je vždy spíše pozitivní pro měny rozvíjejících se trhů, kam se řadíme i my. K tomu spekulanti vědí, s kým mají tu čest a sázky na oslabování české koruny již nezkoušejí, neboť vědí, že je to může přijít celkem draho. ČNB má náboje k tomu, aby korunu bránila. Takže by se muselo semlít něco ošklivého na Ukrajině, aby se obecně vypláchl celý region, a pak může koruna oslabit vůči euru i dolarů. Ale v jiném případě nejspíš ne.

Výrazné zpomalení se očekává ve stavebnictví. Jaká situace nastane tam?

Poptávka po nových bytech jasně klesá, ale ona ta dobíhající poptávka vzhledem ke kapacitám našeho stavebnictví bude stačit, takže ani zde nečekám zásadnější katastrofu.

