Jana Matesová: Ekonomika se propadne. Lidé přestanou nakupovat to, co nepotřebují

Inflace nejspíš nadále zůstane dvouciferná a může za to i aktuální politika České národní banky, myslí si bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance a respektovaná ekonomka Jana Matesová. Jak se podle ní bude vyvíjet česká ekonomika v příštím roce?

Co nás čeká? Propad ekonomiky?

Podle posledního vývoje i rizik do příštího roku očekávám, že český reálný hrubý domácí produkt v příštím roce jako celku mírně poklesne. Považuji za velmi pravděpodobný pokles reálného HDP v prvním čtvrtletí. O dalších čtvrtletích rozhodne především vývoj ekonomiky v EU, zejména v Německu, situace na trhu s plynem, tedy jak se bude dařit plnit zásobníky, a vývoj domácí inflace.

Jak se bude vyvíjet podle vás právě inflace?

Dostat v roce 2023 inflaci těsně pod deset procent není cíl, kterým bychom se měli chlubit. Pro ekonomiku i společnost by bylo mnohem prospěšnější, kdyby se ke konci roku dostala nejvýše na 3-5 procentům. Při současné politice ČNB je ale mnohem pravděpodobnější první varianta.

ČNB pod vedením Aleše Michla se snaží bojovat s inflací zejména kurzem koruny. Co očekáváte od koruny?

ČNB vyhlásila politiku silné koruny, což je důležité pro zlevňování dovážených vstupů, včetně energetických, a stabilního kurzu koruny k euru, což pomůže plánování podniků. Na tuto politiku má zatím dost eurových rezerv pro nákupy koruny za eura na finančních trzích. S ohledem na rizika, kterým bude česká ekonomika čelit, a na apetit finančních trhů (které českou korunu stále vidí jako součást balíku měn rozvíjejících se trhů), je možné, že i přesto koruna k euru mírně oslabí. Kurz koruny k americkému dolaru bude záviset především na jeho kurzu k euru. I když po ztrátě dolní komory amerického Kongresu demokraty a po nástupu Evropské centrální banky k systematickému utahování měnové politiky dolar vůči euru oslabil, rizika na straně ekonomik eurozóny jsou přece jen vyšší než na straně americké ekonomiky, a proto očekávám, že americký dolar vůči euru i vůči koruně znovu mírně posílí.

Projeví se propad HDP nějak výrazněji na nezaměstnanosti?

V roce 2023 čekám jen mírné zvýšení nezaměstnanosti, která velmi pravděpodobně nadále zůstane nejnižší, nebo jednou ze dvou nejnižších v EU.

Jak se tedy bude reálná ekonomika v příštím roce vyvíjet, když na jedné straně počítáte s poklesem HDP, ale zároveň neporoste nezaměstnanost?

Očekávám, že celková spotřeba českých domácností v roce 2023 dále poklesne. S poklesem můžeme určitě počítat v prvním čtvrtletí. Stagnace nebo pokles jsou pravděpodobné i ve druhém čtvrtletí. V dalších dvou čtvrtletích už bude meziroční srovnání spotřeby poměřováno k nižšímu základu. Vývoj bude ale záviset na disciplinovanosti českých veřejných výdajů a na mezinárodní ekonomické situaci. Očekávám, že bude pokračovat trend změny struktury spotřeby a omezování nákupů zbytného zboží a služeb.

A jaká situace bude panovat v průmyslu, tedy tahounu české ekonomiky?

Vývoj v průmyslu bude nejvíce záviset na mezinárodní situaci, zejména na vývoji ekonomik EU, kam směřuje naprostá většina českého exportu, také na ochlazení čínské ekonomiky, které ovlivní ceny na globálních trzích i obnovování globálních dodavatelských řetězců. Průmyslu pomůže příliv evropských fondů, který se v příštím roce začne masivně projevovat. Nejpozitivnějším signálem pro český průmysl by bylo ukončení války na Ukrajině a odsun ruských vojsk z jejího území, které by umožnilo zahájit sanaci a rekonstrukci Ukrajiny. V souhrnu věřím v mírný růst průmyslové výroby.

Velký propad se čeká ve stavebnictví. Souhlasíte?

Pokud jde o výstavbu nového bydlení, očekávám, že v roce 2023 bude pokračovat její pokles. Stavebnictví by mělo v oblasti infrastruktury i přechodu na ekologické projekty těžit zejména z vyššího přísunu evropských fondů, to je pro ně velmi dobrá zpráva. Mohlo by mít i více uchazečů o zaměstnání. Stále ale platí nutnost konečně schválit a uvést v platnost racionální stavební zákon, který by nás i v této oblasti vrátil z okruhu zemí rovníkové Afriky do vyspělého světa, a potřebné právní normy pro komunitní energetiku.

Jana Matesová

Bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance, uznávaná ekonomka s mnoha zahraničními zkušenostmi. V posledních letech se věnuje komentování tuzemské ekonomiky a dopadům globální situace na ni.

