Je lepší Ethereum nebo Bitcoin?

Bitcoin a Ethereum mají zvláštní vztah – jsou neoddělitelné a přesto sóloví hráči, vedou žebříček všech kryptoměn podle tržní kapitalizace. Více než 60 procent kapitálu na kryptotrhu investoři investovali do Bitcoinu nebo Etherea. I

I přes jejich propojení panuje mezi Bitcoinem a Ethereem určitá rivalita. Mnozí věří, že trh má dlouhodobě prostor pouze pro jeden supercoin. Situace je ale stále jiná a oba digitální coiny mají své právo na existenci. Dříve když stoupal kurz Bitcoinu, zvyšoval se i ethereum kurz. V současné době si však obě kryptoměny žijí více a více vlastním životem.

Bitcoin a Ethereum sdílejí stejný cíl

Bitcoin a Ethereum jsou v první řadě kryptoměny, jejichž cílem je revolučně změnit finanční trh prostřednictvím decentralizovaného přístupu. Blockchain k tomu slouží jako základ. To je ekvivalent veřejné databáze, která využívá kryptografii k umožnění převodů peněz ve své síti a transparentně je dokumentuje.

Z důvodu odstranění centrální autority musí účastníci sítě rozhodovat společně – to zajišťuje konsensusní mechanismus. Jedná se o protokol, který zajišťuje, že všechny počítače v blockchainu jsou vzájemně synchronizovány za účelem legitimizace převodů peněz. Jakákoli operace je tedy zapsána na všech zainteresovaných počítačích. V systému, jak se tyto informace zpracovávají, se ale od sebe Bitcoin a Ethereum zásadně liší. Zatímco oba systémy již dlouho využívají mechanismus Proof-of-Work (PoW) k zajištění bezpečnosti sítě a eliminaci manipulace, Ethereum přešlo v rámci velké aktualizace na mechanismus Proof-of-Stake (PoS).

Je PoS lepší?

Přestože mnoho fanoušků kryptoměny Ethereum považuje PoW za bezpečnější, rozhodnutí padlo ve prospěch PoS. Důvodem může být především lepší ekologická rovnováha. PoW údajně spotřebovává obrovské množství elektřiny z neobnovitelných zdrojů. To je také důvod, proč se Bitcoiny v roce 2021 často dostávaly pod palbu negativních komentářů. Pokud vezmete v úvahu také globální debatu o klimatu, Ethereum udělalo chytrý krok.

Na rozdíl od PoW nevyžaduje PoS žádné výpočetně náročné těžební procesy. Mechanismus konsenzu v PoS je založen na stakingu, tedy poskytování vlastních digitálních mincí. To umožňuje držitelům kryptoměn autorizovat se k potvrzování transakcí v síti. Stejně jako těžba jdou zisky k těm, kdo vygenerují nový blok. PoS však nevyžaduje drahý hardware a vysoké účty za elektřinu.

Ethereum pod neustálým konkurenčním tlakem

Z technologického hlediska je Ethereum také jasně napřed. Na blockchainu Ethereum je nyní založeno nespočet krypto projektů: včetně decentralizovaných aplikací (dApps), chytrých smluv a nezaměnitelných tokenů.

I když žádný jiný blockchain nezaznamenal tak velký rozmach jako Ethereum, existují další slibné projekty, které mu konkurují. Cardano, Avalanche a Solana postupují podobně, ale lépe se vypořádávají se stávajícími problémy na blockchainu Ethereum. Jde například o omezenou škálovatelnost, špatnou rychlost sítě a s tím spojené vysoké poplatky.

Bitcoin se s tolika konkurenty nepotýká. Jako průkopnická měna asi nikdy úplně nezmizí ze scény, zvláště vzhledem k jejímu tajemnému původu: vývojář Bitcoinu je stále neznámý, po internetu koluje pouze jeho pseudonym Satoshi Nakamoto.

Jako původní kryptoměna je Bitcoin často používán mnoha laiky jako synonymum pro obecný termín kryptoměna. Souvisí to i s tím, že Bitcoin jako rezervní měna do značné míry určuje vývoj cen ostatních digitálních coinů. Jejich křivka koreluje s Bitcoinem udávajícím trend. Bitcoin se také na mnoha místech prosadil jako platební prostředek, žádná jiná kybernetická měna se v této oblasti již nepoužívá.

Bitcoin má oproti Ethereu další velkou výhodu, díky které by mohl být z dlouhodobého hlediska cennější: limit 21 milionů kusů. Jakmile budou všechny Bitcoiny vytěženy, poptávka může výrazně převyšovat nabídku. Kromě toho je již několik milionů Bitcoinů považováno za chybějící nebo zničené. Deflační povaha Bitcoinu je posílena polovičním snížením , kdy se počet Bitcoinů distribuovaných těžařům každé čtyři roky sníží na polovinu.

Ethereum má také ochranu proti inflaci: část poplatků zaplacených v Etheru je spálena a každý den se zničí přibližně 5 000 tokenů Ether. Na coiny však neexistuje žádná absolutní horní hranice, jako je tomu u Bitcoinu. I z toho důvodu není Ethereum vnímáno jako ochrana proti inflaci, jak je tomu u výše zmíněného Bitcoinu.

Co jsou to chytré smlouvy?

Chytré smlouvy na Ethereu jsou v podstatě takové digitální dohody, které běží na blockchainu, což je něco jako obrovská digitální kniha, kam se zapisují všechny transakce. Tyto smlouvy fungují automaticky podle toho, jak jsou naprogramovány. Představte si je jako kouzelné papíry, které vykonají určitou činnost, když se splní specifické podmínky.

Chytré smlouvy se používají pro automatizaci mnoha procesů, které by jinak vyžadovaly důvěru mezi stranami nebo zprostředkovatele. Třeba když si chcete půjčit peníze, chytrá smlouva zajistí, že pokud splníte své závazky, půjčka se vám automaticky vrátí. Nebo když kupujete digitální umění, chytrá smlouva může zajistit, že umělec dostane zaplaceno, jakmile si obraz stáhnete.

Pokud byste chtěli chytré smlouvy využít, představte si různé scénáře: třeba máte nápad na hru, kde hráči mohou sbírat a obchodovat s virtuálními předměty. Můžete použít chytré smlouvy k tomu, aby se automaticky zaznamenalo, kdo vlastní jaký předmět a aby se automaticky provedly obchody mezi hráči, aniž byste museli být u toho.

Použití chytrých smluv v Ethereu vám tedy může ušetřit čas, snížit náklady a zajistit, že vše proběhne přesně podle dohody, aniž byste museli někomu důvěřovat. A to všechno díky kouzlu programování a blockchainu.

Výkon pod kontrolou

Co ale o ziskovosti příslušného coinu vypovídá skutečný cenový vývoj? Když se podíváte na jejich vývoj v období jednoho roku, objeví se jasný obrázek: Zatímco v prosinci 2020 byl Bitcoin kolem 20 000 USD, o rok později to bylo kolem 50 000 USD – nárůst o 150 procent. Na druhou stranu Ethereum mělo na konci roku 2020 hodnotu něco málo přes 500 dolarů a během jednoho roku dokázalo narůst na osminásobek své tehdejší hodnoty, což odpovídá zhruba 4 000 dolarům.

To mimochodem neplatí pro negativní cenový vývoj. Během medvědího trhu v květnu 2021 ztratily Bitcoiny a Ethereum podobnou hodnotu, i když Bitcoin byl nakonec poněkud stabilnější. Nyní se Bitcoin obchoduje za přibližně 69 300 USD. Ethereum se pohybuje kolem 3 600 dolarů.

Bitcoin i Ethereum mají oproti jiným kryptoměnám velkou výhodu, že je lze koupit kdekoli. Tyto dvě kryptoměny lze nalézt téměř na každém místě obchodování s kybernetickými měnami. A schéma od registrace po nákup je také podobné.

Jak nakupovat kryptoměny

Nejprve si musíte otevřít účet u příslušného poskytovatele. Pro registraci musí noví zákazníci poskytnout některé osobní údaje a projít takzvaným procesem „poznej svého zákazníka“. To znamená, že se ověříte nahráním dokladů totožnosti.

Jak kontrola informací, tak otevření účtu může být jak okamžitá, tak i několik dní trvat - podle toho, jakého poskytovatele si vyberete. Pak můžete provést svůj první vklad. Převody Sepa jsou obvykle zdarma, s kreditní kartou je to rychlejší, ale většina poskytovatelů si za to účtuje malý poplatek.

Pokud máte na investičním účtu peníze k dispozici, lze zakoupit první Bitcoin nebo ether. Obchodní obrazovky jsou téměř vždy navrženy tak, aby i nezkušení obchodníci mohli nakupovat kryptoměny pomocí několika kliknutí. K tomu obvykle stačí zadat požadované množství a rozhodnout se pro typ objednávky. Tržní příkaz je proveden okamžitě za aktuální tržní ceny, limitní příkaz pouze při dosažení určité ceny.

Bitcoin a Ethereum jsou považovány za bezpečnou volbu

Bitcoin a Ethereum budou pravděpodobně ještě nějakou dobu dominovat kryptotrhu. Přesto jsou oba digitální coiny považovány spíše za konzervativní investiční možnosti. Přehnané cenové skoky, jaké zaznamenaly kryptoměny jako Shiba Inu nebo Solana, se u Bitcoinu a Etherea v dohledné době pravděpodobně nevyskytnou. Zároveň je také nepravděpodobný pokles cen o více než 50 procent během krátké doby. Kam cesta nakonec povede, ví jen kryptotrh.

