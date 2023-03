ANKETA: Ethereum předstihne bitcoin, míní odborníci

Aktuálně druhou nejvýznamnější kryptoměnu, ethereum, představil Vitalik Buterin v roce 2015. Od té doby zažilo rapidní růst. Jedni predikují, že brzy předstihne bitcoin, druzí tvrdí, že nepřežije. Jak jej vnímá čtveřice expertů?

Na rozdíl od bitcoinu je ethereum navrženo jako platforma pro takzvané chytré kontrakty. Jde o samovykonatelné smlouvy s podmínkami zapsanými přímo do kódu. Mohou být vykonávány automaticky. Úsilí vývojářů a komunity vedlo ke vzniku široké škály použití včetně takzvaných decentralizovaných financí (DeFi) či nepeněžitých tokenů (NFT).

Otázky, které jsme položili čtveřici expertů:

Jak aktuálně vnímáte ethereum? Co od něj očekáváte do budoucna? Jaké bude mít za pět až deset let využití? Předstihne ethereum v tržní kapitalizaci někdy bitcoin? Případně kdy by k tomu mohlo dojít?

Filip Široký, analytik v investiční společnosti Rockaway

Filip Široký, Research Associate v Rockaway Rockaway, užito se svolením

1. Ethereum vnímám jako základní vrstvu nového webu. Je to globální síť počítačů, která si vzájemně udržuje integritu a neutralitu skrze decentralizaci a rezistenci proti cenzuře.

2. Ethereum je dnes síť velmi pomalých počítačů, která zvládne zpracovat pouze zhruba deset transakcí za sekundu. Díky novým inovacím v kryptografii, zejména zero-knowledge proofs (ZKPs) a data availability sampling (DAS), bude však možné použít ethereum jako základní neutrální vrstvu, na které půjde postavit výkonné a škálovatelné systémy a aplikace schopné stovek tisíc transakcí za sekundu.

3. Předpokládám, že se během příštích pěti let vyřeší většina existujících limitací kolem škálování, uživatelské a developer experience, bezpečnosti, soukromí, interoperability a regulací. Poté nebude problém nad ethereem postavit jakoukoliv aplikaci. Hlavní využití očekávám ve veškerých finančních aplikacích (DeFi), digitálních hrách, decentralizovaných organizacích (DAOs), decentralizované vědě (DeSci) a sociálních sítích.

4. Myslím, že je to velmi pravděpodobné. Bitcoin má limitované množství využití, protože je méně škálovatelný a méně programovatelný. Ethereum má jako libovolně programovatelná platforma mnohem více využití.

Jakub Jedlinský, makroekonom, pedagog na VŠE a expert na kryptoměny společnosti Altlift

Jakub Jedlinský, expert na kryptoměny, jednatel a CTO Altlift Altlift, užito se svolením

1. I s druhými vrstvami ho vnímám jako nejrozsáhlejší kryptoměnový ekosystém s relativně rychlým a činorodým rozvojem. Samotný token ether (ETH) je druhá největší kryptoměna a spolu s bitcoinem patří k tomu minimu projektů, které už získaly určitou stabilitu i v očích institucionálních investorů a neztratily tak místo v jejich portfoliích ani po loňském roce, který byl (nejen) pro krypto sektor náročný. S odkazem na Červeného trpaslíka bych řekl, že to byla přímo zkouška kanálem.

2. Očekávání v kryptu jsou obecně nerealistická, skoro nesmyslná. Většina lidí pořád slyší na nesmysly o potenciálu toho nebo onoho projektu. Očekávají rychlé zbohatnutí a zázraky. A taky čekají na spásu od různých influencerů a guru. Takhle se snažíme nepřemýšlet a raději hledat užitečnost v tom, co už existuje.

3. Vzhledem k tomu, jak rychle se krypto průmysl vyvíjí, dávám ethereu čtyřicetiprocentní šanci, že za deset let bude ještě existovat. Na rozdíl od bitcoinu má ve svém typu užití relevantní konkurenci a neustále vzniká nová. Obecně vidíme v Altliftu budoucnost v tokenizaci, kdy lidé budou mít nástroje, jak se pohodlněji, likvidněji, s menším kapitálem a hlavně bezpečněji a s větší vlastní kontrolou exponovat vůči projektům, které jim dávají smysl. Je ovšem třeba upravit očekávání a dobudovat solidní právní ochranu a jistotu pro lidi, kteří si takové tokeny koupí.

4. Pokud počítáme všechny tokeny v ekosystému etherea, tak myslím, že mají větší kapitalizaci už teď. Samotný token ether podle mě bitcoin v tomto ohledu nepředstihne a ani si nemyslím, že je to žádoucí nebo potřebné.

Roman Valihrach, spoluzakladatel a šéf české kryptoburzy Coinmate

Roman Valihrach, spoluzakladatel a šéf české kryptoburzy Coinmate, užito se svolením

1. Ethereum v září loňského roku udělalo velký krok a přešlo z formy zabezpečení sítě „proof of work” na „proof of stake.” Tenhle přechod se připravoval sedm let a dopadl úspěšně. Nyní je ethereová síť zabezpečena jinak než bitcoin. S přechodem na „proof of stake” zároveň došlo ke změně distribuce odměn skrze poplatky a vydávání nových etherů. To má za důsledek, že již někdy od listopadu loňského roku se ethereum stalo deflačním (počet etherů v oběhu neroste, ale naopak klesá).

Bitcoin se zabezpečením „proof of work” ovšem nadále považuji za nejvíce decentralizovanou a nejlépe zajištěnou síť. Bitcoin tedy plní lépe funkci uchovatele hodnoty a decentralizovaných nestátních peněz, ethereum naopak dobře plní funkci globálně decentralizovaného počítače vykonávajícího “peer-to-peer” smlouvy – jednoduše řečeno programovatelné peníze. Na druhou stranu bitcoin maximalisté prohlašují, že „každý altcoin je jen další budoucí funkcí bitcoinu.” A ačkoliv je vývoj nad bitcoinem pomalejší, fakticky není nic, co by nad ním nešlo vytvořit.

2. U etherea se v blízké budoucnosti očekává bouřlivý rozvoj, „druhých vrstev”. Pokud totiž chcete spustit jakýkoliv „chytrý kontrakt” přímo nad hlavní ethereovou sítí, například stablecoin, token, NFT, decentralizovaný protokol pro obchodování nebo půjčování a jiné DeFi protokoly, interakce s takovým „chytrým kontraktem” stojí nemalé poplatky. Zatímco aktuálně zaplatit ethery nebo přeposlat ethereovou transakci stojí okolo 20 až 70 korun, interakce s „chytrým kontraktem” vás může stát 50 až 500 korun. A to jsme v klidové fázi.

V dobách, kdy je síť vytížena, to mohou být násobky těchto hodnot. Kapacita sítě je navíc omezená a tak se ani na všechny nedostane. Na potvrzení transakce můžete čekat i několik desítek sekund. Za takových podmínek není mnoho rozumných užití. Tento problém řeší právě druhé vrstvy jako například Polygon, Arbitrum nebo Optimism. Stále také vznikají nové. Druhé vrstvy jsou rychlejší, poplatky stojí zlomek (na Polygonu stojí interakce s chytrým kontraktem do jedné koruny) a jejich kapacita je v součtu fakticky neomezená. Znamená to tedy, že přechodem na druhé vrstvy se celý Defi a NFT prostor posune na úplně novou úroveň.

3. Formy využití, které za pět až deset let budou běžné pro kohokoliv, existují nad ethereem již dnes. Technologicky se ale posunou na takovou úroveň, že začnou nahrazovat zastaralé prostředí, na kterém dodnes běží celý finanční sektor, burzy, banky či platební systémy. Osobně vidím největší potenciál v disrupci současného fungování burz a platebních systémů. Pokud si totiž dnes chci koupit akcii, mezi mnou a burzou, kde se toto aktivum obchoduje, může stát až 15 prostředníků. Já jako koncový uživatel dané aktivum fakticky nikdy přímo nevlastním. V současnosti burzy také fungují jen v pracovní hodiny a v pracovní dny. Jakékoliv aktivum v budoucnu bude možné tokenizovat, což znamená, že jakákoliv akcie, dluhopis, komodita nebo část nemovitosti budou moci být uloženy a obchodovány na blockchainu se všemi výhodami s tím spojenými.

Druhým velkým kandidátem na disrupci jsou platební systémy. Banky dnes fungují na zastaralých systémech. Pohledávky a závazky mezi sebou vyrovnávají formou korespondenčních účtů, Visa a MasterCard mají elektronický základ v 70. letech minulého století a znovu, na jakékoliv transakci se podílí mnoho prostředníků. Utopická vize je, že díky blockchainu si lidé budou moci platit přímo mezi sebou nebo přímo obchodníkům bez jakýchkoliv prostředníků. Myslím, že nějací prostředníci nadále budou, ale potenciál jak tohle změnit, je obrovský.

4. Osobně si to nemyslím. I když ethereum v posledních pár letech udělalo obrovský technologický posun, problémová je jeho faktická decentralizace, cenzurovatelnost a fakt, že americká komise pro cenné papíry SEC může skutečně ethereum prohlásit za cenný papír.

Petr Sanetrník, portfolio manager společnosti Crypviz Asset Management

Petr Sanetrník, portfolio manager společnosti Crypviz Asset Management, užito se svolením

1. Ethereum dnes osobně vnímám jako nejprogresivnější kryptoměnu/platformu, která je základní stavební kámen pro všechny decentralizované aplikace. Konkrétně si jej lze představit jako obří světový počítač, který je neustále online a každý ho může kdykoliv použít (jeho aplikaci) nebo publikovat svoji aplikaci.

Je hlavně atraktivní, protože nabízí vývojářům to nejlepší zázemí, zkušenosti a komunitu k tomu vytvářet decentralizované aplikace a nápady. Když se podíváme do historie, tak veškeré inovace přišly právě z prostředí etherea.

2. Pokud se nic nepokazí a jeho vývoj bude probíhat dál podle plánu, tak čekám, že by síť měla exponenciálně růst v počtu uživatelů i transakcí. S růstem využití bude pravděpodobně růst i cena. Pro investory to totiž bude zajímavé aktivum, které generuje zisk z poplatků používání sítě.

3. Aktuálně na ethereu vidíme jen čistě virtuální ekonomiku, která je složená z dalších kryptoměn (bitcoin, tokeny, stablecoiny). To nejzajímavější ale přijde v momentě, kdy se na funkční infrastrukturu ETH začnou přidávat reálná aktiva z našeho fyzického světa jako jsou nemovitosti, akcie nebo komodity.

Vzdálená budoucnost může být třeba taková, že burzy jako NASDAQ nebo NYSE můžou běžet na Ethereu (nebo jeho mutaci) a akcie budou reprezentovány tokeny na síti.

Spoustu lidí dělá chybu, že se na ethereum dívá jako na kryptoměnu, která je riziková, volatilní. Je to ale především technologie, která umožňuje v reálném čase přesouvat digitální vlastnictví. Dnes to jsou kryptoměny, ale zítra to mohou být akcie či nemovitosti.

Ethereu je úplně jedno, jaká je jeho cena. Síť bude fungovat úplně stejně při ceně jeden dolar nebo ceně deset tisíc dolarů. Jde tedy jen o to, jak a kde technologii využijeme.

4. Myslím si, že k tomu vše směřuje. Dnes můžeme na ethereu vidět největší vývojářskou aktivitu, počet denních transakcí a zaplacené poplatky za používání sítě. Tohle bude zcela jistě přitahovat investory.

Bitcoin funguje skvěle jako uchovatel hodnoty. Myslím si ale, že dál se nikdy nedostane a vyhraje fundament víc používané sítě než myšlenka aktiva, které má omezený počet jednotek.

Osobně si myslím, že Ethereum přeroste bitcoin do tří let. Spousta lidí dnes zná jen kryptoměny jako bitcoin a pokud se někdy stane, že ethereum bude mít větší tržní kapitalizaci, přiláká to obrovské množství pozornosti a zájem.