Roman Valihrach: Méně kryptoměn by bylo ku prospěchu

Milion dolarů za bitcoin není nereálné, říká Roman Valihrach, zakladatel největší tuzemské kryptoburzy Coinmate. „Jestli to bude za 5 nebo za 20 let, to nevím,“ dodává Valihrach, který tvrdí, že bitcoin by v budoucnu mohl nahradit zlatý standard. V rozhovoru s newstream.cz dále mluví o tom, zda je Česko „krypto Švýcarskem“, jak by stát mohl podpořit digitální měny, aby Česko přestalo být montovnou či jak hodnotí spolupráci s Tipsportem.

Neměly kryptoměny také sloužit primárně k placení, a ne být spekulativním aktivem?

Ono si to úplně neodporuje. Jen ten kryptoměnový trh musí nejdříve narůst do nějaké velikosti, aby mohl plnit funkci placení, kterou dnes určitě neplní. Bylo by iracionální se zbavovat něčeho, u čeho čekáte růst hodnoty. Myslím, že to potrvá minimálně dvacet let. Až do sebe bitcoin dostane takový objem hodnoty, že bude méně volatilní a bude sloužit k placení.

Zmizí státní peníze?

Myslím, že nezmizí. Bitcoin bude spíše kotvou, ale nic nebude bránit tomu bitcoinem platit.

Kolik bude stát bitcoin za 20 let, aby nebyl volatilní?

Tržní kapitalizace zlata je pořád třináctinásobná oproti bitcoinu, ale i to by byl správný milník. Mluví se ale o tom, že bude ještě vyšší. Milion dolarů za bitcoin není nereálné. Jestli to bude za 5 nebo za 20 let, to nevím.

Je lepší snažit se časovat trh anebo investovat pravidelně?

Pokud se někdo vzdělává a cyklům alespoň trochu rozumí, tak ví, že čtyřletý cyklus se již zopakoval několikrát a vypadá to, že se to opět opakuje. Nikdo ale netrefí úplné minimum a maximum v tom cyklu, maximálně se může snažit se alespoň trochu trefit. Roli v tom ale hrají emoce. Když to klesá, lidí panikaří a prodávají. A když trh zase roste a padají rekordy, vládne všeobecné nadšení a všichni nakupují. Přitom by se měli chovat úplně obráceně.

Není na škodu, že kryptoměn je tolik? Nebylo by lepší, kdyby jich bylo jen pár?

Trochu na škodu to je, ale nikdo s tím nic neudělá. Kdyby byl jen bitcoin a možná dvě další měny k tomu, myslím že by to bylo pro všechny jednodušší. Regulace tu dlouho chyběla, proto vzniká tolik projektů, kde 99 procent z nich nemá vůbec žádný fundament nebo slibuje něco nereálného.

Říká se, že Česko je takovým krypto Švýcarskem. Je to pravda?

Ve vynalézavosti a v adopci jsme dále. Předloni byli Češi dle studie Invezz druhými nejlepšími investory do bitcoinu. Vznikly tu vynálezy jako těžební pooly či hardwarové peněženky, což Švýcarsko říci nemůže. Naopak podpora ve Švýcarsku je mnohem dále. U nás je krypto úspěšný navzdory prostředí a ve Švýcarsku se to rozvíjí díky prostředí. V okolí městečka Zug vznikla iniciativa „Crypto Valley“, protože tam firmy dostanou podporu. U nás tomu nikdo naproti nejde.

Máte nějaké příklady?

Třeba zdanění. Když chcete platit bitcoinem, tak i stokoruna za kafe je daňová událost a nikdo to nechce řešit. Co se týče podnikání obecně, je to v Česku byrokraticky složité a prostředí se stále mění. Říkám to opakovaně. Pokud se chceme posunout z montovny do inovativního státu, tak pro to musíme něco dělat.

Co by se dalo dělat?

Začal bych tím zdaněním, dále nastavení férových podmínek. Často se stane, že přijde evropská direktiva, která určí, jak má co být a jednotlivé členské státy si upravují konkrétní prováděcí předpisy. Zde se často stává, že to dělá úředník od stolu bez komunikace s podnikateli, a to nikdy nedopadne dobře. Nějaké diskuzní fórum by se hodilo. Stát by tu měl být pro podnikatele, a ne proti nim. Oproti Švýcarsku tu demokracii nemáme ještě tak dlouho, tak věřím, že se prostředí u nás bude zlepšovat.

Na co by si měli investoři do kryptoměn dát pozor u nových projektů?

Pokud je to nováček bez zkušeností s kryptem, tak by do nich určitě investovat neměl. My říkáme, že by si to měl prvně vyzkoušet. Třeba s menší částkou nebo ještě lépe formou pravidelného investování, které nabízíme. Může si zvolit, že investuje třeba stovku týdně, tím se odpoutá od emocí. Chce si to budovat vzdělání. Bitcoin tu je a bude a pokud chce někdo investovat do inovativní technologie, měl by se seznámit s tím, co řeší a proč do něj investuje. To pak pomáhá, když je v propadu, protože ten fundament nezmizí. Ten je pořád stejný, jen trhy se takto chovají, protože spekulativní část obchodníků způsobuje, že to je chvíli překoupené, pak zase přeprodané. Až si někdo vyzkouší bitcoin a ethereum a má čas vzdělávat se dále, tak pak může zkusit investovat i do dalších kryptoměn.

Jak konkrétně bude bitcoin měnit svět?

Fundament bitcoinu je v tom, že zlaté období vývoje západní civilizace bylo v období zlatého standardu a ten od roku 1971 nemáme. Způsobuje to, že peníze jsou kryté pouze dluhem a ten dluh roste exponenciálně. Státy si mohou peněz tisknout neomezeně mnoho. Prapůvodní definice inflace byla o tom, kolik přibývá peněz v peněžní zásobě. Pokud peněžní zásoba roste o 9 procent a inflace má být dvě procenta, tak to nedává smysl. Dochází k tomu, že ty dluhy jsou spláceny tou dnešní inflací. Tento systém může ještě chvíli vydržet, ale nic neroste do nebe.

Bitcoinová obdoba zlatého standardu?

Je to nějaké aktivum, ke kterému se dají vázat státní měny, aby nebylo neomezené množství peněz.

A to kvůli tomu, že bitcoinu bude omezené množství?

Ano. Dnes musíme být všichni investoři, protože, když zůstaneme v penězích, tak chudneme díky inflaci. A když jsou všichni investoři, vznikají bubliny. Nejjednodušší je pro lidi investovat do nemovitostí, protože je to fyzické. Jenže pak se do nemovitostí investuje nesmyslně. Nemovitosti by měly plnit svůj účel a ne být úložištěm peněz.

Takže Vy do nemovitostí neinvestujete?

Investuji. Je to dobrá investice. Zvlášť když si na to půjčíte levně, jako jsme tu zažili. To bylo vlastně shortování na fiat peníze. Když se dalo půjčit za méně než dvě procenta, reálná inflace určitě byla vyšší. A cena nemovitosti rostla s reálnou inflací.

Podle čeho si vybrat kryptoměny do kterých investovat?

Třeba jeden z nejúspěšnějších investorů Arthur Hayes nedávno sdělil, že má 95 procent v bitcoinu, 3 procenta v ethereu a zbytek si hraje s nějakými altcoiny. On je v kryptu ale hodně hluboko a hraje si s nimi pro zábavu. Za mě by investice měla být zhruba 80 až 95 procent v bitcoinu a zbytek v ethereu.

Chybějící regulace v krypto prostředí už bude brzy minulostí. Co si od toho slibujete?

Je dobře, že regulace přichází. Byl tu velký nepoměr mezi klasickým finančním systémem a takovým garážovým poskytováním služeb okolo krypta. Obchodování z garáží by ještě bylo v pořádku, ale jsou tu ještě projekty, které se snaží investory vyloženě okrást anebo kryptošmejdi, kteří volají babičkám a přemlouvají je k nákupu krypta. Takže od regulace si slibuji, že trh se zásadně vyčistí. Škoda je, že regulace nerozlišuje mezi menším a větším poskytovatelem a podmínky získání licence jsou téměř na úrovni banky. Takže kdyby někdo dnes začínal tak jedině s velkým kapitálem.

Zmínil jsme čtyřletý cyklus. Jak to funguje?

Noc z 19. na 20. dubna bylo významné datum. Došlo k takzvanému halvingu, což je snížení odměny za každý vytěžený blok bitcoinu na polovinu. Takže už bitcoinu přibývá méně než zlata a nové bitcoiny budou stále vzácnější. Tohle už byl čtvrtý halving. Ty tři cykly před tím se stalo to, že od halvingu v následujících 18 měsících bitcoin atakoval nová maxima. Letos se stalo to, že cena rostla už před halvingem, pak poklesla, ale jsem přesvědčen, že nejpozději na podzim bude zase růst.

Co si myslíte o nedávném schválení prvního bitcoinového ETF?

Neumím posoudit, zda je to správný krok. Myslím, že bitcoin ETF nepotřebuje, ale zase to dává možnost penzijním či hedge fondům investovat do bitcoinu. Tím, že do něj investují fondy je stále méně pravděpodobné, že by bitcoin mohl být zakázán, takže by to mohl být krok správným směrem.

Nedávno jste spustili spolupráci s Tipsportem, slibujete si od toho širší adopci kryptoměn?

Příprava trvala dva roky. Tipsport je spojen se sázením, ale má širokou základnu klientů a je to jedna z největších společností v Česku. Už jen to, že každý, kdo má účet u Tipsportu, si může jednoduše koupit bitcoin, je pro širší adopci super.

Naplňuje to zatím vaše očekávání?

Nad očekávání je počet uživatelů, kteří si to vyzkoušeli. Pod očekáváním jsou objemy obchodů, ale možná nebylo načasování úplně nejšťastnější. Ke spuštění došlo v březnu, kdy byly ceny na maximech a od té doby to klesá. Jsme nadšení, že desítky tisíc lidí si přes Tipsport vyzkoušeli nákup kryptoměn.