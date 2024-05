Dva studenti americké MIT ukradli kryptoměny za miliony dolarů. Stačilo jim 12 sekund

Ve Spojených státech byli zatčeni dva bratři pro podezření z krádeže 25 milionů dolarů (568 milionů korun) v kryptoměnách a to za pouhých 12 sekund.

Reklama

Oba podle obžaloby, která je viní z propracovaného on-line podvodu a praní špinavých peněz, studovali matematiku a informatiku na jedné z neprestižnějších amerických univerzit, Massachusettském technologickém institutu (MIT). V případě odsouzení jim hrozí mnohaleté vězení. Informují o tom americká média.

Čtyřiadvacetiletý Anton Peraire-Bueno a osmadvacetiletý James Peraire-Bueno se podle amerického ministerstva spravedlnosti dopustili první takové loupeže svého druhu. Podle prokuratury dvojice podvod provedla v dubnu loňského roku.

Stanislav Šulc: Proč je dobře, že evropské banky zatím zůstávají v Rusku? I kvůli penězům Názory Spousta západních firem nadále pokračuje ve svém podnikání na území Ruska. A to i více než dva roky od začátku ruské agrese na Ukrajině. Bylo by velmi snadné šmahem všechny označit za proruské kolaboranty, kteří nadřazují zisk správné věci. Věc je však mnohem složitější, než si mnozí myslí. A to zejména v případě bank, jejichž radikální odchod ze země by Rusku zbytečně pomohl. Stanislav Šulc Přečíst článek

Sofistikovaný plán

„Bratři Peraire-Buenové ukradli 25 milionů dolarů v kryptoměně ethereum prostřednictvím technologicky sofistikovaného plánu, který spřádali několik měsíců a provedli během několika sekund,“ uvedla náměstkyně ministra spravedlnosti Lisa Monacová.

Prokurátoři muže obvinili z toho, že v dubnu 2023 podvodně získali přístup k probíhajícím kryptoměnovým transakcím v blockchainu etherea a následně získané prostředky přesměrovali. Blockchain je decentralizovaná databáze, která zajišťuje transakce s příslušnou kryptoměnou. Při rozkrývání „prvního podvodu svého druhu a praní špinavých peněz“ podle náměstkyně sehráli klíčovou roli agenti federálního berního úřadu IRS.

Prokurátoři tvrdí, že bratři využívali vysoce specializované dovednosti, které se naučili na „jedné z nejprestižnějších univerzit na světě“, jakož i „své odborné znalosti v oblasti obchodování s kryptoměnami“, aby se nabourali do procesu ověřování transakcí etherea. Podle obžaloby studovali matematiku a informatiku a podle listu The Washington Post potvrdil Massachusettský technologický institut, že Anton Peraire-Bueno získal bakalářský titul v oboru informatika a inženýrství v únoru 2024, zatímco James Peraire-Bueno v oboru matematika a informatika a v oboru letecké a kosmické inženýrství v červnu 2019, a magisterský titul v oboru letectví a kosmonautika v červnu 2021.

video Nyní si chci zlepšit časy v maratonském běhu, říká ekonom Lukáš Kovanda Newstream TV Je výraznou osobností v českém mediálním prostoru. Veřejnost jej zná skrze jeho analýzy a komentáře z oblasti ekonomiky a finančních trhů. Sám o sobě ale říká, že je introvert a své soukromí si přísně střeží. Pozvání do pořadu Eva Talks, který moderuje Eva Čerešňáková, přijal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. A co na sebe v rozhovoru prozradil? Například to, že ve volném čase se věnuje běhání a má za sebou například i newyorský maraton. Michal Nosek Přečíst článek

Když byli konfrontováni zástupcem platformy Ethereum, bratři podle úřadů odmítli finanční prostředky vrátit a podnikli kroky, aby je skryli. Prokurátoři poznamenávají, že je to vůbec poprvé, co je taková forma podvodu předmětem trestního obvinění.

Bratři byli podle WP zatčeni v úterý. Oba jsou obžalováni ze spiknutí za účelem spáchání podvodu, z podvodu a ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. V případě odsouzení jim hrozí maximální trest až 20 let odnětí svobody za každý bod obžaloby.