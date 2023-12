Kupte teď bitcoin, a za šest let jste bohatí, radí známá investorka

Ve světě investic stále ještě není moc výrazných ženských tváří, pořád se drží jako doména mužů, a ještě víc to platí v investičních fondech. Výjimkou je Cathie Woodová, americká investiční guru sázející se svými fondy na technologický pokrok. Teď oslavuje bitcoin - protože jeho růst pomohl i jí.

Když koupíte bitcoin teď za tisíc dolarů, v roce 2030 budete mít v kapse 35 tisíc dolarů. Pokud se tedy slova Cathie Woodové o tom, že za šest let cena nejznámější kryptoměny vzroste o 3356 procent, promění v realitu.

Cathie Woodová řídí fond Ark Invest, proslula jako jedna z největších technooptimistek akciového trhu. Jejím asi největším „zářezem“ je předpověď obřího růstu akcií Tesly Elona Muska v roce 2018 (měly vzrůst na 4 tisíce dolarů), kdy se tomu všichni vysmívali, až se to o tři roky později stalo skutečností.

A proč teď bitcoin? Woodová tvrdí, že jeho cenu bude zvyšovat několik faktorů.

První v řadě je chystaný kryptoměnový fond, o který se snaží velké fondy včetně BlackRocku a už ho mají ke schválení na stole americké úřady. Pokud dají zelenou, čeká se velká poptávka na trhu ze strany investorů tohoto ETF fondu plus další zvýšení popularity, pokud bude připuštěn mezi „hochy z Wall Streetu“. Výhled na nový fond je ostatně největším tahounem ceny bitcoinu v posledních pár týdnech, ač teď růst na pár dní ztratil dech.

Pro Woodovou se bitcoin ukázal jako uchovatel inflace, investorka dokonce tvrdí, že držet bitcoin v rozvahách na úkor hotovosti by mělo smysl i pro firmy, protože obyčejné peníze ztrácí na hodnotě. Říká také, že výhodou bitcoinu je jeho užitečnost například při přeshraničních platbách.

Jenže trochu to vypadá, že Woodová sleduje hlavně vývoj posledních týdnů, který přinesl prudký růst kryptoměnového trhu (důvodem kromě výše zmíněných je také to, že slábne inflace a investoři čekají na pokles úrokových sazeb, což přeje rizikovým aktivům typu mladé technologické akcie a kryptoměny). Celou dobu od chvíle, kdy inflace vystřelila, na inflaci nejenže nevydělal, ale ještě peníze ztrácel.

Patnáctiletý bitcoin

Bitcoin se dostal na vrchol na sklonku roku 2021, ještě v pandemii a před invazí Ruska na Ukrajinu, kdy stál 69 tisíc dolarů. Pak ovšem postupně vyklesal až na 15 tisíc dolarů a k růstu se vrátil až zhruba letos v říjnu. Cenový veletoč zažil bitcoin za dobu své existence, která si příští rok zapíše 15 let, již několikrát a platí to i pro celý kryptotrh, jehož je lídrem a symbolem.

Cathie Woodová není jediná, kdo opět věští bitcoinu zářivé zítřky, dokonce se ještě drží při zdi - už se zase objevují věštby, že se bitcoin vyškrábe na sto tisíc dolarů, což jsou výroky naposled slyšené ještě během finančního optimismu a štědrých státních podpor během pandemie.

Kryptovánoce

Vlivný akademik a finanční historik Niall Ferguson napsal, že loni touto dobou byl leckdo včetně něj přesvědčen, že kryptoměnová game je over. A místo toho jsou kryptoměnové Vánoce:

„Bitcoin od začátku roku vzrostl o 167 procent. Ethereum stouplo o 91 procent. Pokud byla masivní krypto rally jednou z vašich předpovědí pro rok 2023 před rokem, smekám klobouk. Porovnejte tyto výnosy s ostatními třídami aktiv. Nasdaq vzrostl o 36 procent. Index S&P 500 vzrostl o 19 procent. Zlato o 10,7 procent. Pokud jste vsadili na komoditní index, jste v minusu 10 až 12 procent.”

Woodová nemluví o bitcoinu jen tak pro nic za nic, její fond je v něm dost zásadně materiálně angažován. Její Ark Invest má největší expozici v kryptoměnové burze Coinbase - její akcie jsou obchodované na normální burze, takže patrně díky větší regulaci a dohledu je Coinbase vítězem trhu. Ostatní velké kryptoburzy jako FTX či teď Binance jsou už buď v propasti, nebo před ní.

Její fond Ark Next Generation Internet ETF investuje do bitcoinu skrze fond Grayscale Bitcoin Investment Trust. Mimochodem, to je první fond, který do bitcoinu investuje. V roce 2017 měl také ambici stát se ETF fondem, ale úřady tomu nebyly nakloněny, tak žádost stáhl. Nyní je podle pozorovatelů lepší doba a současné žádnosti o indexové fondy by mohly uspět - americké úřady si zatím prodloužily čas na rozmyšlenou.

Mimochodem, spolu s chutí riskovat a kryptoměnami se na scénu vrací i sláva osmašedesátileté Cathie Woodové. Do roku 2020 velmi oceňovaná manažerka fondů utrpěla v posledních letech pořádné šrámy na pověsti. Její fondy sází na vysoce inovativní a technolgické akcie, přičemž v roce 2021 a 2022 zrovna z tohoto trhu zmizely peníze a fondy Woodové skórovaly mezi těmi nejztrátovějšími. Takže zatímco za celý rok 2021 její Ark Innovation ztratil 24 procent a v roce 2022 drtivých 67 procent, nyní kvůli kryptoboomu v listopadu zažil nejlepší měsíc vůbec. Třeba se i jí štěstěna otočí, od vrcholu v roce 2020 jsou její fondy stále v záporu a zažily velký odliv investorů. Woodová nicméně věří v umělou inteligenci, která do technologických akcií vrátí optimismus.

