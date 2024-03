Bitcoin pádí dál. Jeho cena se přiblížila historickému maximu

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin přesáhla hranici 68 tisíc dolarů (1,59 milionu korun). Ještě více se tak přiblížila dosavadnímu maximu z listopadu 2021, kdy se dostala do těsné blízkosti 69 tisíc dolarů. Později kryptoměna o něco klesla a nyní se nachází těsně pod hranicí 68 tisíc dolarů. Bitcoin posiluje, protože investoři do této co do tržní hodnoty největší kryptoměny neváhají vkládat stále další peníze.

Bitcoin letos posílil o 50 procent. Většina nárůstu přišla v posledních několika týdnech, kdy prudce vzrostl příliv do fondů ETF na spotový bitcoin obchodovaných ve Spojených státech.

Dnes se bitcoin během asijského obchodování vyšplhal až na 68 828 dolarů. Byl tak jen kousek od historického maxima 68 999,99 dolarů, na které vystoupal v listopadu 2021.

ETF na spotový bitcoin byly ve Spojených státech schváleny na začátku tohoto roku. Jejich spuštění otevřelo cestu k této kryptoměně novým velkým investorům a znovu zažehlo nadšení a dynamiku, která připomíná náběh na rekordní úrovně v roce 2021.

„Je to kryptománie 4.0 a myslím, že pokud budeme i nadále svědky poměrně nízké volatility dluhopisů a sazeb, mohlo by to pokračovat. Na trh se rozhodně vkrádá něco jako iracionální chování,“ řekl agentuře Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com.

V českých korunách a v poměru k euru a britské libře je už bitcoin nejdražší v historii. Posilují i další kryptoměny, druhý největší ether má kolem 7:45 středoevropského času k dobru 7,4 procenta a podle specializovaného serveru CoinDesk se prodává za 3719 dolarů.