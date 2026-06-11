Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Money Jak se na Jadranu právně nespálit. Co si pohlídat při koupi nemovitosti v Chorvatsku

Jak se na Jadranu právně nespálit. Co si pohlídat při koupi nemovitosti v Chorvatsku

Dubrovník
iStock
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Chorvatské pobřeží láká stále více Čechů, kteří už nechtějí jen jezdit na dovolenou, ale chtějí si u Jadranu pořídit vlastní byt nebo dům. Samotný výběr nemovitosti však bývá tou snazší částí. Právní prověrka, zápis vlastnictví, stavební povolení, územní plán nebo daně mohou kupujícím bez místní znalosti výrazně zkomplikovat život. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti v Chorvatsku, vysvětluje advokátka Anja Haramija z chorvatské kanceláře PETERKA & PARTNERS.

Chorvatsko se díky nádhernému pobřeží, příjemnému klimatu a relativní blízkosti stalo z prázdninové destinace také velmi žádanou adresou pro koupi nemovitostí. Každoročně si dům nebo byt na chorvatském pobřeží pořizuje řada českých občanů, které láká kombinace přírodních krás, dostupnosti a turistických služeb.

Zatímco najít vysněnou nemovitost může být poměrně snadné, orientace v právních otázkách spojených s koupí realit v Chorvatsku bývá složitější. Zvlášť pro cizince, kteří neumějí chorvatsky a neznají místní předpisy.

O právních úskalích koupě nemovitosti v Chorvatsku jsme hovořili s Anjou Haramijou, advokátkou a hlavní kontaktní osobou advokátní kanceláře PETERKA & PARTNERS v Chorvatsku. Vysvětluje, na co by si měli zahraniční kupující dát pozor, jak probíhá zápis vlastnictví a proč se nevyplatí podcenit právní prověrku.

Potřebují čeští občané nebo právnické osoby ke koupi nemovitosti v Chorvatsku zvláštní povolení?

Občané a právnické osoby z členských států EU/EHP, včetně Česka, mohou v Chorvatsku nabývat nemovitosti za stejných podmínek jako chorvatští občané a podniky. To znamená, že nepotřebují žádná zvláštní povolení. Musí však získat chorvatské osobní identifikační číslo (PIN/OIB) u chorvatské daňové správy, aby mohli zaregistrovat svoje vlastnické právo do katastru nemovitostí. Číslo PIN/OIB je obvykle vydáno do několika dnů od podání žádosti, takže tato formalita nijak výrazně nezdržuje proces koupě.

Jak pořídit nemovitost v Chorvatsku?

Nabytí vlastnictví v Chorvatsku nenastane automaticky podpisem kupní smlouvy ani zaplacením kupní ceny. Podobně jako v Česku musí kupující své vlastnické právo zapsat do pozemkových knih. V Chorvatsku spravuje tento registr obecní soud určený podle polohy koupené nemovitosti. Žádost o zápis může podat advokát kupujícího nebo notář.

K dokončení procesu zápisu vlastnictví musí kupující předložit pozemkové knize příslušného soudu řádně uzavřenou a notářsky ověřenou kupní smlouvu a notářsky ověřenou registrační listinu (Clausula Intabulandi), v níž prodávající výslovně povoluje kupujícímu provést zápis vlastnického práva bez jakýchkoli dalších omezení. Příslušný soud nepřistoupí k zápisu vlastnictví nemovitosti, pokud tyto dokumenty nesplňují všechny zákonné požadavky. Proto velmi doporučuji, aby tyto dokumenty vypracoval nebo přezkoumal advokát kupujícího, aby se předešlo veškerým problémům.

Má vaše kancelář hodně případů souvisejících s řešením problémů s nemovitostmi, které získali čeští občané? Jaké jsou podle vašich zkušeností nejčastější problémy, se kterými se potýkají kupující nemovitostí v Chorvatsku?

Vzhledem k tomu, že advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS může poskytnout právní podporu českým zájemcům o koupi nemovitosti v Chorvatsku v jejich rodném jazyce, dostáváme četné dotazy a máme rozsáhlé zkušenosti s řešením otázek týkajících se nemovitostí, které se vyskytnou během jednání o koupi nebo po převzetí nemovitosti.

Mezi nejčastější problémy, se kterými se kupující v Chorvatsku potýkají, patří:

  • neověření všech informací o nemovitostech v důsledku existence dvou oddělených registrů nemovitostí: pozemkových knih a katastru nemovitostí
  • nedostatečné ověření stavebních a kolaudačních povolení
  • neprověření územně plánovací dokumentace, která definuje územní plány a plány budoucího rozvoje.

Jaké další problémy se mohou objevit během koupě nemovitosti? 

Kromě jmenovaných jsme řešili i nemálo případů týkajících se vad koupených staveb. Ve většině těchto případů, pokud kupující vyhledal právní pomoc v zákonné lhůtě, jsme pomohli úspěšně prosadit jeho práva vůči prodávajícímu a často jsme zajistili slevu z kupní ceny nebo jinou formu kompenzace.

Dalším problémem, se kterým jsme se setkali, je požadování příliš vysoké zálohy. V některých případech si prodávající vyžádali a ponechali celou zálohu po ukončení rezervační smlouvy, ačkoli v Chorvatsku se přiměřená záloha a pokuta obvykle pohybuje mezi 5 a 10 procent kupní ceny.

Ačkoli se během procesu koupě nebo po něm mohou vyskytnout různé problémy, naše zkušenosti ukazují, že většině z nich by se dalo předejít poradenstvím odborníka před koupí.

Může chorvatský právník zastupovat české kupující při transakcích s nemovitostmi na základě plné moci?

Ano, samozřejmě. Chorvatští advokáti mohou zastupovat zahraniční klienty na základě plné moci pro převody nemovitostí. Mohou vyřizovat formality a podepisovat dokumenty jménem kupujících žijících v zahraničí.

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Barbora Urbancová, Ph.D.

Partner, Ředitelka pro Českou republiku

Kontakt: +420 225 396 384, urbancova@peterkapartners.cz

JUDr. Adéla Krbcová

Partner, Ředitelka pro Českou republiku

Kontakt: +420 225 396 375, krbcova@peterkapartners.cz

Anja Haramija

Advokátka

Kontakt: +385 99 4585181, haramija@peterkapartners.hr

Peterka Partners Peterka Partners

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Budova Delta, Brumlovka Passerinvest

Passer dál staví kanceláře. Na Brumlovce dokončuje dům, který spojí práci a bydlení

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Živnostníci si oddechnou. Prezident Pavel podepsal nižší odvody

Živnostníci si oddechnou. Prezident Pavel podepsal nižší odvody
Profimedia
nst
nst

Nižší odvody pro živnostníky, odklad geoportálu i pevná předporodní rodičovská. Prezident Petr Pavel podepsal několik zákonů, největší dopad ale bude mít novela, která OSVČ sníží sociální pojistné.

Prezident Petr Pavel v pátek podepsal novelu, která sníží odvody živnostníků na sociální pojistné zpět na loňskou úroveň. Pro osoby samostatně výdělečně činné to znamená úlevu až 715 korun měsíčně. Změna má začít platit den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní činnost OSVČ na 40 procent průměrné hrubé mzdy. Základ se vrátí na 35 procent, tedy na úroveň loňského roku. Minimální záloha tak klesne z 5720 korun na 5005 korun.

Úleva pro živnostníky, spor o důchody

Změnu připravili představitelé vládní koalice. Argumentují tím, že rychlý růst odvodů příliš zatížil drobné živnostníky. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve ve Sněmovně upozorňovala, že prudké zvyšování plateb dopadá zejména na menší podnikatele, například kurýry, kadeřnice, kosmetičky nebo drobné opraváře.

Kritici ale varují před dlouhodobými dopady. Podle části senátorů může nižší pojistné znamenat, že živnostníci budou v budoucnu pobírat zhruba o 1500 korun měsíčně nižší důchod. Stát by zároveň mohl přijít až o 3,5 miliardy korun ročně určených na penze.

Senát proto novelu vetoval. Sněmovna ho ale následně přehlasovala.

Lukáš Kovanda: Živnostníkům zůstane víc peněz. Může to omezit šedou ekonomiku

Názory

Snížení odvodů může podpořit domácí spotřebu a omezit šedou ekonomiku. Zároveň ale znamená další výpadek příjmů důchodového systému.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Přeplatky se vrátí příští rok

Vyšší odvody pro OSVČ zavedl konsolidační balíček veřejných financí z roku 2023. Ten počítal s postupným růstem nejnižšího vyměřovacího základu z původní čtvrtiny průměrné mzdy až na letošních 40 procent.

Nová úprava tento růst vrací zpět na 35 procent. Pokud si živnostníci do konce roku sami nesníží platby záloh, vzniklé přeplatky se jim mají vrátit při vyúčtování v příštím roce.

U OSVČ, které vykonávají činnost jako vedlejší, se změna nechystá. Jejich základ zůstává na 11 procentech průměrné mzdy.

Mojmír Hampl

Mojmír Hampl: Rozpočet pro rok 2027 je v rámci pravidel fakticky nesestavitelný

Politika

Za covidu jsme si poprvé vyzkoušeli, že můžeme jet na půl plynu a pořád dostávat plnou odměnu. Nechat něco platit jiné je strašně svůdné a může to v nás převážit, říká v rozhovoru pro newstream.cz předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Geoportál dostal další odklad

Prezident podepsal také novelu stavebního zákona, která o rok odkládá povinné používání Národního geoportálu územního plánování. Povinný má být až od 30. června 2027.

Změnu předložila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Podle ní nejde o zrušení ani omezení geoportálu, ale o snahu dát úřadům čas na jeho otestování a zavedení do praxe. Systém je podle ministerstva funkční, všechny jeho části ale ještě nejsou plně prověřené.

Geoportál má sloužit jako oficiální informační systém územního plánování. Má ukládat data a umožňovat přístup k výstupům územního plánování v Česku.

Michal Nosek: Stavební superúřad už se rodí. Není to reforma, ale povolení na katastrofu

Názory

Vláda chce přetavit současných 626 stavebních úřadů do jednotné státní stavební správy. Vzniknout má Úřad rozvoje území se čtrnácti krajskými ředitelstvími a 205 pobočkami, naplno má systém fungovat od ledna 2028. Jenže digitalizace stavebního řízení má v ostrém provozu přijít až v roce 2030 a plně fungovat dokonce až od roku 2031. Reforma, která má Česko zbavit stavebního chaosu, tak zatím vypadá jako další stavba bez spočtené statiky.

Michal Nosek

Přečíst článek

Stavební úřady mohou dál používat staré postupy

Odklad navazuje na takzvaný technologický bypass, který vznikl po problémech se spuštěním digitalizace stavebního řízení. Úřady díky němu mohou dočasně používat původní systémy vedle nových.

Obce tak zatím nemusí vkládat dokumentaci do geoportálu a mohou dál využívat dosavadní postupy zveřejňování na úřední desce. Samostatně se dál projednává rozsáhlejší novela stavebního zákona, která má zavést centrální státní stavební správu a princip jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu.

Předporodní rodičovská bude pevně 15 tisíc

Další podepsaná novela se týká sociálních dávek. Zavádí předporodní rodičovský příspěvek v pevné výši 15 tisíc korun měsíčně. Nastávající matka si tedy nebude moci zvolit jeho výši.

Stát bude moci dávku vyplácet dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu, a to od ledna příštího roku. Po narození dítěte bude muset rodič podat novou žádost o běžný rodičovský příspěvek.

Novela zároveň upravuje takzvané hlídačkovné pro studenty vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi. Novou dávku ve výši třetiny minimální mzdy budou moci pobírat od letošního září. Případný přeplatek budou muset vrátit stejně jako u rodičovského příspěvku.

Digitalizace dávek se rozloží v čase

Zákon zároveň odkládá a rozfázovává digitalizaci dávek státní sociální podpory. Podle důvodové zprávy by spuštění už od letošního července pravděpodobně nebylo proveditelné, protože vyžaduje rozsáhlé zásahy do informačních systémů.

Předporodní rodičovská má od ledna vzniknout už jako digitalizovaná dávka. Od července příštího roku má následovat elektronizace rodičovského příspěvku a podpory studujícího rodiče. Od září se má digitalizovat také nový příspěvek na studium pro vysokoškoláky z chudších rodin.

Jednorázové dávky, tedy porodné a pohřebné, se digitalizovat nebudou. Podle zdůvodnění by to nebylo účelné.

FOTOGALERIE: Kanceláře jako hotely. České firmy pochopily, že lidé se do práce musí chtít vracet

Reality

České kanceláře za poslední dekádu výrazně proměnily. Vítězové jubilejního ročníku soutěže Kanceláře roku ukazují, že firmy dnes berou pracovní prostředí jako nástroj pro udržení lidí, firemní kulturu i výkon.

nst

Přečíst článek

Související

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem

Leaders

ČTK

Přečíst článek

FOTOGALERIE: Kanceláře jako hotely. České firmy pochopily, že lidé se do práce musí chtít vracet

FOTOGALERIE: Kanceláře jako hotely. České firmy pochopily, že lidé se do práce musí chtít vracet
Kancelář roku, užito se svolením
nst
nst

České kanceláře za poslední dekádu výrazně proměnily. Vítězové jubilejního ročníku soutěže Kanceláře roku ukazují, že firmy dnes berou pracovní prostředí jako nástroj pro udržení lidí, firemní kulturu i výkon.

Kancelář už dávno není jen místo, kam zaměstnanci chodí odsedět osm hodin. V době hybridní práce, tlaku na talenty a nástupu umělé inteligence se z ní stává součást firemní strategie. Má lidi přitáhnout, udržet, podpořit spolupráci a zároveň obstát ve světě, kde se způsob práce mění rychleji než dřív.

Právě tento posun potvrdil jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, kterou pořádá poradenská společnost Prochazka & Partners. Do letošního ročníku se přihlásilo více než osmdesát kancelářských realizací z celé České republiky. Odborná porota ocenila vítěze v deseti kategoriích.

V kategorii Employee Friendly kanceláře zvítězila Sekyra Group v Praze s návrhem od Atelier Kunc architects. Mezi huby a coworkingy uspěl Scott.Weber Workspace v Praze, za jehož realizací stojí Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace. V kategorii Inovativní kanceláře porota ocenila pražské kanceláře JT International od Prochazka & Partners Studio. 10 fotografií v galerii

Kancelář jako investice do lidí

Za deset let se český kancelářský design posunul z disciplíny, která často řešila hlavně vzhled recepce a zasedaček, k mnohem širšímu tématu. Firmy dnes řeší akustiku, světlo, materiály, ergonomii, komunitní zóny, soukromí i to, jak prostor podporuje firemní kulturu. Letos to bylo vidět i na nových soutěžních kategoriích. Zdravé kanceláře roku se zaměřily na wellbeing, kvalitu prostředí a odpovědný výběr materiálů. Rekonstrukce roku zase reflektuje rostoucí význam přestaveb starších budov a kancelářských prostor.

To je důležitý trend. Místo automatického stěhování do nových budov se stále častěji řeší, jak znovu využít existující prostory a proměnit je v moderní pracovní prostředí.

Hotelizace, flexibilita a méně okázalosti

Mezi hlavními trendy letošního ročníku zaznívala takzvaná hotelifikace kanceláří. Firmy se inspirují hotely, klubovými lounge nebo kavárnami a snaží se vytvářet prostředí, do kterého se lidem vyplatí přijít i v době, kdy část práce mohou dělat z domova.

Hybridní kancelář se zároveň stala standardem. Už nejde o experiment, ale o běžný provozní model. O to důležitější je flexibilita: prostory musí zvládnout soustředěnou práci, týmová setkání, neformální komunikaci i rychlé změny ve velikosti týmů. S nástupem AI se navíc dá čekat, že se požadavky firem na kanceláře budou dál měnit. Méně rutinní práce, více spolupráce, kreativního řešení problémů a projektového fungování. Kancelář na to musí umět reagovat.

Nově otevřená dřevostavba řetězce Billa v Senohrabech

Dřevo už není jen na chaty. V Česku se z něj staví obchody, kanceláře i bytové domy

Reality

Dřevostavby v Česku pomalu opouštějí škatulku rodinných domů. Stále častěji se objevují u obchodů, kanceláří, škol nebo bytových projektů. Nová prodejna Billa v Senohrabech je jedním z příkladů, jak se dřevo dostává i do běžného komerčního provozu. Skutečný rozmach ale bude záviset na cenách, zkušenostech projektantů, odvaze investorů i nové legislativě.

nos

Přečíst článek

Mezi vítězi zůstává silně zastoupená Praha, ale letošní výsledky zároveň ukazují, že kvalitní kancelářský design už není jen pražské téma. Oceněné realizace vznikly také v Brně nebo Ústí nad Labem. Regionální firmy čím dál častěji používají kvalitní pracovní prostředí jako konkurenční výhodu při náboru. Dobrá kancelář už není výsada technologických firem nebo centrál velkých korporací.

Kdo letos vyhrál

V kategorii Employee Friendly kanceláře zvítězila Sekyra Group v Praze s návrhem od Atelier Kunc architects. Mezi huby a coworkingy uspěl Scott.Weber Workspace v Praze, za jehož realizací stojí Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace.

V kategorii Inovativní kanceláře porota ocenila pražské kanceláře JT International od Prochazka & Partners Studio. Nejlepší IT kanceláře má podle poroty ABUGO Group v Brně, za návrhem stojí Studio Concept.a.

Retailové centrum v Rijece

Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh

Reality

Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.

pej

Přečíst článek

Mezi malými kancelářemi zvítězila Teta v Ústí nad Labem od Ateliéru tečka. V regionální kategorii uspěla Soukromá klinika Logo v Brně od Šenekel Architekti. Cenu za Rekonstrukci roku získala pražská realizace Obermeyer od studia FADW. Mezi velkými kancelářemi zvítězila Direct pojišťovna v Brně, kterou navrhlo U1 Space Design.

V nové kategorii Zdravé kanceláře uspěla pražská společnost Czech Games Edition s návrhem od Horalík Ateliéru. Cenu poroty získala Škoda Auto v Praze, za projektem stojí Komplits a Škoda Auto. 

Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

Reality

Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek
 

 

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Nové kanceláře v žižkovské Akropoli

Kanceláře v ikoně noční Prahy: Jak se Palác Akropolis proměnil v prémiovou byznys adresu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek