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newstream.cz Reality OBRAZEM: Byt v pražském domě „s dírou“ je na prodej za 63 milionů

OBRAZEM: Byt v pražském domě „s dírou“ je na prodej za 63 milionů

OBRAZEM: Byt v pražském domě „s dírou“ je na prodej za 63 milionů
Lukáš Pytlík, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na pražský realitní trh se dostal byt ve známém domě „s dírou“ na Kavčích Horách. Jde aktuálně o jeden z nejdražších bytů v nabídce realitních kanceláří. Byt o výměře 134 metrů je unikátní zejména svojí polohou s výhledem na západní část Prahy. Je nabízen za 63 milionů korun, nachází se v devátém poschodí domu, má dispozici 4+kk a desetimetrovou terasu.

Za výhled na Pražský hrad, Vyšehrad, Vltavu a za příznivého počasí také na horu Říp nebo Milešovku má nový majitel zaplatit 63 milionů korun. Byt o dispozici 4+kk se nachází v devátém nadzemním podlaží Rezidence Kavčí Hory na pražské Pankráci.

byt na Kavčích Horách byt na Kavčích Horách byt na Kavčích Horách 7 fotografií v galerii

Metr za více než 470 tisíc

Jednotka má užitnou plochu 134 metrů čtverečních a desetimetrovou terasu. Patří k ní také dvě parkovací stání a sklep o rozloze 12 metrů čtverečních. Nabídka se na realitních serverech objevila v polovině července.

Při nabídkové ceně 63 milionů korun vychází jeden metr čtvereční přibližně na 470 tisíc korun. To je asi 2,6násobek průměrné nabídkové ceny nových pražských bytů, která v prvním čtvrtletí letošního roku podle Deloitte dosahovala 180 300 korun za metr. 

Pozemek o rozloze 1,7 hektaru pokrývá starý olivový háj. Přibližně 140 olivovníků zde roste mezi červenou půdou a tradičními suchými zídkami, které v minulosti skládali místní zemědělci bez použití malty.

OBRAZEM: Český pár prodal dvě pražské nemovitosti a postavil si vilu mezi olivovníky

Reality

Architektka Markéta Killi a kreativec Lars Killi hledali v jižní Evropě místo, které by mělo potenciál, ale ještě neleželo v hledáčku masového zájmu zahraničních kupců. Chtěli postavit rekreační vilu ve vysokém standardu, s jasným rozpočtem a v lokalitě, kde se investice může časem zhodnotit.

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Dům, který měl propojit park s vilovou čtvrtí

Rezidence Kavčí Hory vznikla podle návrhu renomovaného architektonického studia ADNS. Byla postavena v letech 2008 až 2010. Budova je vysoká 41 metrů, má 12 podlaží a uvnitř je 65 bytových jednotek. Uprostřed hmoty budovy, mezi třetím a osmým podlažím, je přibližně v jedné třetině nárysu proluka, díra, čímž vzniká dojem tvaru rámu.

Dům se nachází na prestižní adrese na Pankráci, jako poslední objekt za tamními mrakodrapy a vedle areálu České televize. Rezidence Kavčí Hory patří mezi nejatraktivnější části pro rezidenční bydlení v Praze. Byty za tak vysokou cenu, v rozmezí padesát až téměř sedmdesát milionů korun, se nyní v Praze prodávají už jenom v projektu Skokanská na Břevnově, kde rostou v projektu Ladronka Gardens čtyři viladomy z 28 luxusními byty o dispozici 4+kk a 5+kk. Projekt má být dokončen ve třetím čtvrtletí roku 2028.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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