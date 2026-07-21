OBRAZEM: Byt v pražském domě „s dírou“ je na prodej za 63 milionů
Na pražský realitní trh se dostal byt ve známém domě „s dírou“ na Kavčích Horách. Jde aktuálně o jeden z nejdražších bytů v nabídce realitních kanceláří. Byt o výměře 134 metrů je unikátní zejména svojí polohou s výhledem na západní část Prahy. Je nabízen za 63 milionů korun, nachází se v devátém poschodí domu, má dispozici 4+kk a desetimetrovou terasu.
Za výhled na Pražský hrad, Vyšehrad, Vltavu a za příznivého počasí také na horu Říp nebo Milešovku má nový majitel zaplatit 63 milionů korun. Byt o dispozici 4+kk se nachází v devátém nadzemním podlaží Rezidence Kavčí Hory na pražské Pankráci.
Metr za více než 470 tisíc
Jednotka má užitnou plochu 134 metrů čtverečních a desetimetrovou terasu. Patří k ní také dvě parkovací stání a sklep o rozloze 12 metrů čtverečních. Nabídka se na realitních serverech objevila v polovině července.
Při nabídkové ceně 63 milionů korun vychází jeden metr čtvereční přibližně na 470 tisíc korun. To je asi 2,6násobek průměrné nabídkové ceny nových pražských bytů, která v prvním čtvrtletí letošního roku podle Deloitte dosahovala 180 300 korun za metr.
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Reality
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Dům, který měl propojit park s vilovou čtvrtí
Rezidence Kavčí Hory vznikla podle návrhu renomovaného architektonického studia ADNS. Byla postavena v letech 2008 až 2010. Budova je vysoká 41 metrů, má 12 podlaží a uvnitř je 65 bytových jednotek. Uprostřed hmoty budovy, mezi třetím a osmým podlažím, je přibližně v jedné třetině nárysu proluka, díra, čímž vzniká dojem tvaru rámu.
Dům se nachází na prestižní adrese na Pankráci, jako poslední objekt za tamními mrakodrapy a vedle areálu České televize. Rezidence Kavčí Hory patří mezi nejatraktivnější části pro rezidenční bydlení v Praze. Byty za tak vysokou cenu, v rozmezí padesát až téměř sedmdesát milionů korun, se nyní v Praze prodávají už jenom v projektu Skokanská na Břevnově, kde rostou v projektu Ladronka Gardens čtyři viladomy z 28 luxusními byty o dispozici 4+kk a 5+kk. Projekt má být dokončen ve třetím čtvrtletí roku 2028.
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