Kostel za cenu pražského bytu. V Roudníkách hledá nového majitele památka se hřbitovem i příběhem
V Roudníkách, malé části Chabařovic na Ústecku, stojí kostel, který pamatuje víc než většina domů v okolí. Přežil staletí, proměny krajiny, těžbu uhlí i zánik některých sousedních obcí. Dnes má před sebou další zlom. Kostel svatého Václava je na prodej.
Cena: 4,49 milionu korun. Tedy částka, za kterou lze v Praze pořídit spíše menší byt než celý historický objekt s užitnou plochou 290 metrů čtverečních a pozemky o rozloze téměř tří tisíc metrů. Jenže tady se neprodává běžná nemovitost. Nový vlastník si nekupuje jen zdi, střechu a pozemek. Kupuje si také odpovědnost za kulturní památku a místo, které bude potřebovat jasnou představu o budoucnosti.
Současní majitelé kostel koupili před devíti lety od trmické farnosti. Starali se o něj, udržovali ho a pořádali zde náboženské akce, zejména bohoslužby. Teď ale cítí, že nastal čas předat ho dál. „Po necelé dekádě péče jsme dospěli do životní fáze, kdy nám na správu takto specifické nemovitosti nezbývá potřebný čas ani energie. Rádi bychom proto předali pomyslnou štafetu někomu s novou vizí,“ říkají majitelé.
Místo, které přežilo proměny severu
Roudníky leží v krajině, která v sobě nese typický severočeský příběh. Je to krajina starých vsí, industriální minulosti, hnědouhelné těžby i následné rekultivace. Nedaleko leží jezero Milada, které vzniklo v bývalé těžební oblasti a dnes slouží k rekreaci, sportu a výletům.
Právě tahle proměna okolí dává prodeji kostela zvláštní rozměr. Nejde jen o realitní kuriozitu. Jde o stavbu, která stojí na místě, kde se potkává středověká historie se současnou snahou dát krajině nový význam.
Kostel svatého Václava patří mezi výrazné historické stavby v okolí Chabařovic. První zmínka o něm pochází z roku 1352; nejedná se však o rok jeho výstavby. Z nejstarší fáze se dochovala loď kostela; dnešní vrcholně gotický presbytář se sakristií pochází z poslední čtvrtiny 14. století. Pozdně gotická věž byla doplněna v první čtvrtině 16. století. Původně románská stavba má dnes gotickou podobu. V 70. letech 20. století prošla rekonstrukcí a asi o dvě dekády později byla prohlášena za kulturní památku.
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Oltář, varhany a ticho starého hřbitova
Uvnitř kostela je dominantou monumentální kamenný oltář z roku 1607, jehož autorem byl sochař Hörnigk z Pirny v Sasku. Stojí v presbytáři, který je od lodi oddělen vysokým vítězným obloukem. Součástí kostela jsou také varhany z roku 1882. Do Roudníků byly přemístěny při rekonstrukci v 70. letech z kostela svatého Martina v dnes již zaniklé obci Tuchomyšl. Podle prodejní prezentace je současní majitelé zrenovovali a nástroj je dodnes dobře naladěný.
Ke kostelu patří i hřbitov. Právě ten dodává celé nabídce ještě neobvyklejší charakter. Celková výměra pozemků činí 2973 metrů čtverečních, samotný hřbitov má rozlohu 2682 metrů čtverečních. Jeho správu podle nabídky zajišťuje město Chabařovice na základě nájemní smlouvy s vlastníky.
Pro budoucího majitele to znamená důležitou praktickou výhodu. „Pravidelné měsíční náklady jsou překvapivě minimální, jedná se v podstatě jen o zálohy na elektřinu a roční daň z nemovitosti,“ uvádějí majitelé. Zásadní podle nich je, že kompletní správu i údržbu přilehlého hřbitova plně zajišťuje město Chabařovice. Majiteli tak odpadají starosti i výdaje spojené například se sečí zeleně nebo opravami zdí.
Kostel není běžný dům
Na první pohled může cena 4,49 milionu korun působit lákavě. V přepočtu vychází historická nemovitost zhruba na 15,5 tisíce korun za metr čtvereční užitné plochy. Pokud by se cena rozpočítala na celou výměru pozemků, tedy 2973 metrů čtverečních, šlo by přibližně o 1510 korun za metr.
Jenže takový výpočet je u kostela jen orientační. Nejde o běžný dům ani stavební parcelu. Objekt je kulturní památkou, což s sebou přináší omezení, povinnosti a nutnost citlivého přístupu ke všem úpravám. Energetická náročnost je uvedena ve třídě G, tedy jako mimořádně nehospodárná.
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Na druhé straně podle majitelů nejde o objekt, který by vyžadoval každodenní náročnou správu. „Z naší strany směřovaly v posledních letech hlavní investice do údržby varhan a především do nezbytných oprav střechy věže a lodi. Péče o podobný objekt vyžaduje spíše nárazové finanční investice než každodenní časovou zátěž,“ říkají s tím, že část nákladů lze řešit i prostřednictvím dostupných dotačních titulů.
Podle nabídky je stavba ve velmi dobrém stavu. Má přístup po zpevněné a asfaltové komunikaci, v dosahu je autobus a k dispozici je přípojka elektřiny 230 V.
Co může být z kostela
Nejdůležitější otázka zní: co s ním dál? Kostel svatého Václava může zůstat místem pro duchovní a komunitní setkávání. Mohl by se proměnit v kulturní centrum, galerii, ateliér, prostor pro koncerty, sídlo spolku nebo nadace. Nabízí se také reprezentativní sídlo pro firmu či instituci, která hledá místo s mimořádnou atmosférou. Majitelé ale připouštějí i odvážnější scénáře.
„Ideálním majitelem může být prakticky kdokoliv s respektem k historii místa, ať už jde o investora těžícího z turistického potenciálu nedalekého jezera Milada, firmu hledající nezapomenutelné sídlo, spolek pro komunitní setkávání, nebo nadšence, který z kostela vytvoří unikátní soukromé útočiště,“ říkají.
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Právě možnost soukromého využití je na celé nabídce nejpřekvapivější. Kostel samozřejmě nelze proměnit libovolně. Zvenčí si musí zachovat historickou tvář a uvnitř jsou striktně chráněny zejména historický oltář a přilehlá nástěnná malba. Zbytek prostoru ale podle majitelů nabízí větší volnost, než by se mohlo zdát.
„Smysl dává jakákoliv z těchto variant. Objekt skýtá nečekanou architektonickou volnost,“ uvádějí. „Nabízí se zde možnost vestavby patra do hlavní lodi nebo i vybudování výtahu ve věži. Cesta je tak otevřená jak pro komerční či kulturní využití, tak pro odvážné koncepty loftového bydlení.“
Právě loftové bydlení v kostele by bylo nejvýraznější, ale také nejnáročnější cestou. Vyžadovalo by citlivý architektonický návrh, technické řešení sítí, vytápění, zázemí a především souhlas památkové péče. Pokud by se ale podařilo, vzniklo by místo, jakých je v Česku jen minimum.
Štafeta pro někoho s vizí
Prodej kostela s hřbitovem v Roudníkách tak není jen neobvyklou položkou v realitní inzerci. Je to spíš hledání nástupce. Někoho, kdo dokáže spojit respekt k historii s novým využitím. Současní majitelé za sebou mají devět let péče. Opravovali střechu, udržovali varhany, nechali místo žít bohoslužbami a dalšími akcemi. Teď chtějí, aby kostel pokračoval dál, jen už pod jiným vedením.
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