Inflace v únoru zpomalila na 16,7 procenta. Dvouprocentní růst cen se vrátí nejdříve až příští rok

Inflace v Česku v únoru meziročně klesla na 16,7 procenta, o 0,8 procentního bodu méně než v lednu. Uvedl to Český statistický úřad. Pokles inflace očekávali i analytici.

​​„Spotřebitelské ceny v únoru zmírnily svůj meziroční růst na 16,7 procenta. Toto zpomalení bylo zaznamenáno v polovině oddílů spotřebního koše. Například ale ceny pohonných hmot snižují svůj vliv na meziroční index již od loňského července,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziroční zpomalení cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle bydlení. Ceny elektřiny zmírnily svůj růst na 32 procent (v lednu 36,4 procenta) a ceny zemního plynu na 74,3 procenta (v lednu 87 procent) částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v únoru 2022.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v únoru nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 6,5 procenta, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 18,4 procenta, vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta, tuhých paliv o 55,6 procenta a tepla a teplé vody o 45,6 procenta.

Cena cukru vystřelila o 75 procent

Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší zejména ceny rýže o 31,9 procenta, mouky o 36,1 procenta, vepřového masa o 31,1 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, vajec o 95,2 procenta, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 39,8 procenta a cukru o 75,1 procenta.

„Inflace se zatím jen symbolicky přiblížila inflačnímu cíli (ČNB, pozn. red.). Její pokles jde především na vrub vysokého srovnávacího základu z loňského roku, protože o snižování cen zboží a služeb zatím nemůže být příliš řeč,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Nepříjemné je podle Dufka zvyšování cen potravin nebo bytového vybavení. „Máme zde sice silnou korunu, která by měla zlevňovat dovážené zboží a námořní tarify se propadly na předcovidovou úroveň, avšak ceny zboží dál rostou,“ podotkl. „Prognóza ČNB v podstatě vychází. Inflace byla jen dvě desetiny nad oficiálním odhadem,“ míní.

Návrat dvouprocentní inflace? Až příští rok

Analytici očekávali, že inflace zpomalí o půl až jeden procentní bod. Tempo růstu cen podle nich pokleslo kvůli tomu, že ceny energií už v lednu narazily na cenové stropy a nemají dál kam se zvyšovat. V lednu spotřebitelské ceny meziročně rostly o 17,5 procenta, inflace tak zrychlila z prosincových 15,8 procenta. Ceny zboží v lednu meziročně úhrnem vzrostly o 20,8 procenta, ceny služeb o 12,2 procenta.

Pokles inflace čeká Česko podle Dufka i v následujících měsících, kdy bude opět vidět vliv srovnávacího základu, ale inflaci by měly začít ovlivňovat i příznivější ceny energií. „Postupem by mohla začít brzdit vlna zdražování v restauracích a jako tlumič zafungují i ceny bytů zahrnuté v tzv. implikovaném nájemném. Ke dvouprocentní inflaci se dostaneme nejdřív v roce 2024,“ dodal.

