Stovky potravinového zboží za méně než dvě eura. Francouzská vláda se dohodla s řetězci na snížení cen

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire se dohodl s předními řetězci supermarketů na mechanismu, který má spotřebitelům pomoci vypořádat se s růstem cen potravin. Řetězce souhlasily, že budou po dobu tří měsíců nabízet „nejnižší možné ceny" u souboru vybraného zboží. Samy však mohou rozhodnout o tom, které zboží do tohoto souboru zařadí. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir ale vyjádřila pochybnosti ohledně dohodnutého mechanismu. Upozornila, že neexistuje žádná závazná definice toho, jak mají avizované „nejnižší možné ceny" vypadat.

Řetězce budou tratit stovky milionů eur

Vláda měla původně v úmyslu vytvořit pro tento mechanismus jednotný koš zboží, řetězce si však prosadily, že si budou moci samy vybírat, které zboží budou za nízké ceny prodávat. Ministr uvedl, že slevy budou stát řetězce stovky milionů eur. Dodal, že v červnu představitelé vlády a řetězců situaci přezkoumají a že by mohli velké dodavatele spotřebního zboží vyzvat k vyjednání nových cen s maloobchodními prodejci.

Společnost Carrefour už v neděli uvedla, že nabídne za nízké ceny 200 položek, které sama vybrala. Dodala, že není nutné, aby vláda zaváděla jednotný koš zboží. Šéf společnosti Alexandre Bompard listu Le Journal du Dimanche řekl, že 200 vybraných položek bude v období od 15. března do 15. června stát méně než dvě eura (47 korun).

Menší konkurent Casino oznámil, že ve stejném období bude nabízet za nízkou cenu 500 položek, které budou stát méně než jedno euro.

Dohodu o mechanismu dnes ministr zpečetil na schůzce s představiteli předních řetězců s výjimkou společnosti E.Leclerc, která je podle agentury AFP jedničkou z hlediska tržního podílu. Šéf podniku Michel-Édouard Leclerc francouzskému zpravodajskému serveru CNEws řekl, že neviděl potřebu se dnešního setkání zúčastnit a že se snižováním cen nečeká na politická jednání. „Mým cílem je nabízet nejnižší ceny u všech produktů," prohlásil.

Meziroční míra inflace ve Francii v únoru podle předběžných údajů statistického úřadu překvapivě vzrostla na rekordních 7,2 procenta z lednových sedmi. K jejím růstu přispěly mimo jiné vyšší ceny potravin.

