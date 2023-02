Inflace v lednu vyskočila na 17,5 procenta. Konec úsporného tarifu zdražil elektřinu o 140 procent

Inflace v Česku v lednu meziročně vzrostla o 17,5 procent, o 1,7 procentního bodu více než v prosinci. Zrychlení bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle bydlení, uvedl Český statistický úřad. V prosinci byla meziroční inflace 15,8 procenta. Analytici očekávali, že lednový meziroční růst cen bude mezi 16,2 procenta a 19 procenty.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v lednu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného o 6,1 procenta, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 18,6 procenta a tuhých paliv o 58,1 procenta. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 20,8 procenta a ceny služeb o 12,2 procenta.

Elektřina z měsíce na měsíc zdražila o 140 procent

„Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu oproti prosinci o šest procent a meziročně o 17,5 procenta. Tento růst byl významně ovlivněn ukončením úsporného tarifu pro domácnosti ve formě příspěvku na energie. Ceny elektřiny meziročně vzrostly o 36,4 procenta, zemního plynu o 87 procenta, vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta a tepla a teplé vody o 44,7 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Elektřina z měsíce na měsíc zdražila o téměř 140 procent.

Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší zejména ceny rýže o 35,1 procenta, mouky o 44,2 procenta, vepřového masa o 36,8 procenta, drůbežího masa o 32,4 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, vajec o 85 procent, olejů a tuků o 31,5 procenta a cukru o 84,7 procenta.

Inflace v Česku do ledna 2023 zdroj: ČTK, ČSÚ

V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 23,8 procenta a ceny ubytovacích služeb o 19,9 procenta. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 19,1 procenta.

V dalších měsících již přijde pokles

„ČR ani v úvodu roku ještě vysoké inflace nezbavila, a proto lze počítat i s dalším snižováním kupní síly obyvatel. Další měsíce už nicméně přinesou poměrně svižný pokles inflace, který zajistí především vyšší loňský srovnávací základ. Návrat k cílovým dvěma procentům však bude ještě dlouhý,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Podle Dufka jsou i další důvody, proč by cenový růst měl zpomalovat, respektive některé ceny měly i klesat. „Tím prvním je nepochybně výrazné zlevnění námořní dopravy, díky níž sem proudí spotřební zboží z Asie. První pozitivní signály jsou vidět u elektřiny a plynu, ale jejich pozitivní dopad na inflaci bude zatím spíše marginální. Inflaci by nicméně měly pomoci zpomalovat i ceny bytů i silná koruna zlevňující dovážené zboží,“ podotkl Dufek. V neposlední řadě by měla konečně zafungovat i slabá poptávka, kterou každý měsíc potvrzuje vývoj maloobchodních tržeb.