AKTUALIZOVÁNO: Tržby obchodů klesly patnáctý měsíc za sebou. K růstu se vrátily e-shopy

Maloobchodní tržby v červenci se meziročně snížily patnáctý měsíc za sebou. Tempo poklesu bylo ale nižší. K růstu tržeb se vrátily po osmnácti měsících internetové a zásilkové obchody, uvedl Český statistický úřad.

Reklama

Meziročně se tržby v tuzemském maloobchodě v červenci snížily reálně o 1,8 procenta, meziměsíčně vzrostly o 0,1 procenta. Z toho za potraviny klesly o 4,2 procenta a za nepotravinářské zboží o 3,6 procenta, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 13,7 procenta.

E-shopy a zásilkové obchody se vrátily k růstu

„Meziroční pokles maloobchodních tržeb po očištění o cenové vlivy pokračoval již patnáctý měsíc v řadě. Tempo poklesu se v červenci oproti předchozím měsícům snížilo. Tržby klesly za potraviny a nepotravinářské zboží, naopak za pohonné hmoty vzrostly. K růstu tržeb se vrátily po osmnácti měsících internetové a zásilkové obchody,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Ekonomická nálada v Česku stoupla, vede si lépe než celá EU Money Ekonomická nálada v Česku se v srpnu třetí měsíc za sebou zlepšila. Země si tak vede lépe než v průměru celá EU, vyplývá z aktuálních údajů Evropské komise. ČTK Přečíst článek

„Na první pohled možná zaujme mírnější meziroční propad, který je nyní ´jen´ 1,8 procenta, zatímco v předchozích měsících tržby klesaly o čtyři až skoro devět procent. Ve skutečnosti jde především o důsledek fungování velmi nízkého srovnávacího základu, protože loňský červenec byl z pohledu obchodníků opravdu extrémně mizerný (-12,3 procenta),“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Tržby se pohybují kolem svého dna

Z pohledu trendu se tržby v obchodech pohybují kolem dna, které je zhruba čtyř až pěti procent pod úrovní roku 2019. „Největší útlum v tomto srovnání zažívají obchody s oblečením a obuví, které ovšem své tržby dohánějí cenami. I když prodávají skoro o čtvrtinu méně než před covidem, v kasách mají více peněz,“ podotkl Dufek. Zatímco v obchodech platí Češi stále více, odnáší si z nich méně a méně zboží. „Aktuálně to vypadá tak, že z peněženek vytáhneme o 22 procent víc korun, abychom si odnesli o 4,5 procenta méně zboží,“ spočítal Dufek.

„Co čekat dál? Pokles inflace a slevové post-sezónní akce mohou zájem spotřebitelů v podzimních měsících mírně zvýšit. Na skutečný odraz ode dna to stačit asi ještě nebude, ale každopádně výsledky obchodů budou o něco příznivější,“ míní Dufek.

Fiala zuří. Potravináři měli rekordní zisky. Přitom žádali pomoc Money V Česku klesají ceny másla, cukru i mléka, zlevnit ale musí i další potraviny, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Firmy mají velké zisky, lidé to ale musí pocítit na poklesu cen, řekl premiér. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nesmí být marže nepřiměřené. Vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin. Firmy z koncernu Agrofert mají za loňský rok nepřiměřeně vysoké zisky, předseda hnutí ANO Andrej Babiš by podle Fialy mohl jedním rozhodnutím ceny potravin snížit. Babiš dříve Agrofert vlastnil, pak ho převedl do svěřenských fondů. Agrofert podle mluvčího Pavla Heřmanského ale nemá takovou tržní sílu, aby ovlivnil koncové ceny na maloobchodním trhu, neurčuje ceny v obchodech. ČTK, kuš Přečíst článek