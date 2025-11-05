Demonstranti, policisté i nedočkaví zákazníci. Ti všichni byli u otevření prvního obchodu Shein
Paříž se rozdělila: zatímco zákazníci stáli fronty, před luxusním obchodním domem protestovali odpůrci značky Shein. Fast fashion gigant otevřel svůj první kamenný obchod na světě – a hned se ocitl v centru dalšího skandálu.
Svůj první kamenný obchod na světě dnes otevřel asijský internetový gigant Shein. Stalo se tak v pařížském luxusním obchodním domě BHV, kde se před vchodem tvořily fronty zákazníků. Otevření však provázela i policejní přítomnost a demonstrace, napsala agentura AFP.
Asijský gigant, globální kontroverze
Společnost Shein, původem z Číny a nyní se sídlem v Singapuru, si vybudovala globální impérium díky extrémně levnému oblečení, široké nabídce a agresivnímu marketingu.
Zároveň ale čelí dlouhodobé kritice za dopady masové výroby na životní prostředí, pracovní podmínky i nekalou konkurenci. Evropské značky ji obviňují z obcházení celních pravidel EU a zneužívání výjimek pro levné zásilky. Proti jejímu příchodu do Francie se postavili politici, odbory i módní značky.
Přítomnost demonstrantů i policistů
Před obchodním domem se dnes sešli demonstranti, kteří rozdávali červené letáky odsuzující údajné praktiky firmy – od nucené práce až po znečišťování planety a nadprodukci. Vyzyvali také kolemjdoucí, aby podepsali petici proti přítomnosti Sheinu v BHV.
Jen několik dní před otevřením vyvolala Shein novou vlnu pobouření. Na platformě se objevily dětské sexuální panenky, což vedlo k soudnímu vyšetřování a ostré politické kritice.
Pařížská prokuratura potvrdila, že vedle Sheinu vyšetřuje i AliExpress, Temu a Wish kvůli distribuci „pornografického či násilného obsahu dostupného nezletilým“.
Shein vsází na partnerství s francouzským řetězcem
Do obchodního domu BHV se Shein dostal díky nabídce od společnosti Société des Grands Magasins (SGM), která jej vlastní. SGM doufá, že spolupráce přiláká mladší zákazníky a oživí obchodní dům, který se potýká s poklesem návštěvnosti. Plánuje se i otevření dalších pěti poboček v regionálních obchodních centrech.
„Jsem velmi hrdý, že mohu poprvé na světě dát značce Shein fyzickou podobu,“ řekl televizi BFM TV majitel SGM Frédéric Merlin. Přiznal, že po skandálu s panenkami zvažoval ukončení spolupráce, nakonec si to však rozmyslel. „Mám důvěru v produkty, které se budou prodávat v mém domě. Kolem Sheinu panuje obecné pokrytectví – a přitom má ve Francii 25 milionů zákazníků,“ dodal.
Reklama a miliony uživatelů
Shein se nyní snaží přesvědčit Francouze, že může přinést pozitivní přínos i ostatním prodejcům. Plakáty v pařížském metru hlásají speciální akci: kolik zákazníci utratí v Sheinu, tolik získají v poukázkách do ostatních obchodů BHV.
Rozsah podnikání firmy ve Francii není znám – Shein na dotazy médií neodpověděl. Podle zprávy o transparentnosti, kterou vyžaduje EU, měla platforma mezi únorem a červencem 27,3 milionu uživatelů měsíčně. Mateřská firma Roadget Business uvedla, že tržby Sheinu v roce 2024 dosáhly 37 miliard dolarů (784,4 miliardy korun), se ziskem 1,3 miliardy dolarů.
