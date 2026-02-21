Humpolec chce opravit unikátní vilu od Gočára. Ve hře jsou desítky milionů z norských fondů
Radnice v Humpolci na Pelhřimovsku chce ještě letos nechat zpracovat dokumentaci k opravě Medovy vily, aby mohla požádat o peníze z takzvaných norských fondů. Podle starosty Petra Machka (HumpolecGo!) je to jedna z posledních příležitostí, jak na opravu památkově chráněné stavby získat významnou dotaci. Prozatím jsou odhadované náklady na ni mezi 30 a 50 miliony korun.
„Dozvěděli jsme se, že na konci roku nebo na přelomu roku by mohla být vypsaná dotační výzva, která byla v minulých letech velmi zajímavá, bylo možné na kulturní památky získat desítky milionů korun,“ řekl Machek. Součástí žádosti musí být projektová dokumentace a stavební povolení, proto podle něj není možné projekční práce odkládat.
Poslední šance
Město už oslovilo tři autory, kteří mají zkušenosti s významnými památkami a mohli by projektovou dokumentaci dodat. Zastupitelstvo, které bude jednat ve středu 25. února, rozhodne, zda město peníze na projekt uvolní. „Byli bychom rádi, aby se tak stalo, aby se peníze na projekt alokovaly, mohla se uzavřít smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace a mohlo se to prostě stihnout. Protože to vypadá, že tato výzva už bude poslední, to znamená, že do budoucna už nebude šance získat takové pěkné peníze,“ řekl Machek.
Kulturní památku navrženou architektem Josefem Gočárem město koupilo v roce 2024 téměř za 25 milionů korun. Od loňska ji zpřístupňuje při komentovaných prohlídkách či komorních kulturních akcích. Prohlídky už absolvovalo přes 1000 lidí, v letošním roce začnou prohlídky v dubnu.
Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.
Sousedka Tugendhat byla na odpis. Arnoldova vila ožila i ekonomicky
Reality
Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.
Vilu dal na Tyršově náměstí postavit obchodník s látkami Otakar Med v letech 1933 až 1934. Dům sloužil jako rodinné i firemní sídlo, později ho zkonfiskoval komunistický režim. Po listopadu 1989 stát vilu rodině Medových vrátil. Dochovala se částečně v původní stavu i s původním mobiliářem, což se týká především bytu v prvním patře. Jeho autentickou podobu chce město zachovat. Přízemí má být uzpůsobeno i pro konání výstav a přednášek.
Prostřednictvím takzvaných norských fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko na projekty v zemích Evropského hospodářského prostoru, který tvoří Evropská unie a tyto tři přidružené státy. Podpořené projekty mají přispívat ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce. Podpora z fondů míří zejména do států, které vstoupily do Evropské unie od roku 2004.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.