Fiala: Česko vynaložilo na pomoc Ukrajině 91,3 miliardy. Příjmy ale byly vyšší

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun, řekl po zasedání vlády premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard, řekl Fiala.

„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.

Šéf ANO Andrej Babiš

Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.

ČTK

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Český premiér Petr Fiala
Aktualizováno

Fiala: Putinovi o mír nikdy nešlo. Cesta k němu vede přes vojenskou podporu Ukrajiny

ČTK

Češi bodují v Panamě. Postavili nejlepší bytový projekt Střední Ameriky. Byty tam přitom stojí jen polovinu

Panamský projekt Square 72 získal dvě ocenění v soutěži IPAX Americas Property Awards 2025.
Užito se svolením UDI Group
nst
nst

UDI Group získala v USA další výrazný mezinárodní úspěch. Její panamský projekt Square 72 se stal vítězem dvou kategorií IPAX Awards 2025, zatímco poptávka po tamních bytech prudce stoupá – a zájem mají i Češi.

Česká developerská skupina UDI Group uspěla na americkém realitním trhu. Její panamský projekt Square 72 získal dvě ocenění v soutěži IPAX Americas Property Awards 2025, které patří mezi nejrespektovanější v oboru. Porota mu v Miami udělila tituly Best Apartment/Condominium Development – Central America a Residential High Rise Development – Central America.

„Square 72 je pro nás vstupenkou na trh, který se rychle vyvíjí a je mimořádně konkurenční. O to víc nás těší, že projekt zaujal už v této fázi. Chceme do Panamy přinášet další atraktivní investiční příležitosti,“ uvedl generální ředitel UDI Group Jan Chromeček.

4 fotografií v galerii

O byty v Panamě mají zájem i Češi

Square 72 je první projekt skupiny na americkém kontinentu. Architektonický návrh vytvořil dánský architekt Morten Schmidt spolu s PAX Architects a panamským studiem AD Arquitectos.

Patnáctipodlažní budova v rychle se rozvíjející čtvrti San Francisco nabízí 72 bytů a 78 parkovacích míst s celkovou plochou 10 250 metrů čtverečních. Byty cílí na mladé profesionály, ale projekt láká i zahraniční investory.

věžák v Panamě, který staví UDI Group

Český developer staví v Panamě super moderní věžák

Reality

Mezinárodní developer s českými kořeny, společnost UDI Group, před svátky zahájil výstavbu svého prvního latinskoamerického projektu. V Panamě vyroste moderní věžák za 400 milionů podle projektu předního dánského architekta.

nst

Výstavba začala koncem roku 2024. Už při zahájení prodeje bylo prodáno 17 procent jednotek, mimo jiné i českým kupcům. „Poptávka po kvalitním bydlení je v Panamě vysoká a ceny jsou zhruba poloviční oproti České republice. Naopak hypoteční sazby jsou vyšší,“ dodává Svoboda.

UDI Group zároveň připravuje další projekt v prestižní lokalitě Coco del Mar. Rezidenční dům Zitá se nakonec rozroste na 32 podlaží, opět v architektonické spolupráci Mortena Schmidta a týmů PAX a AD Arquitectos.

Abu Dhabí

Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion

Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.

nst

Uprostřed kostarické džungle vyrostl dům, který spojuje surovou materiálnost s otevřeností přírody.

Z Prahy do kostarické džungle: Architektka, která proměnila sen v byznys

Reality

Dagmar Štěpánová postavila v Kostarice nejen designový resort, ale i nový život. Zakladatelka studia Formafatal dokazuje, že i uprostřed džungle lze vytvořit prosperující značku s globálním přesahem.

Petra Nehasilová

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

St. Moritz (Švýcarsko)

Zimní resorty se mění v nejžádanější adresy Evropy. Alpské nemovitosti se prodávají za rekordní částky

Petra Nehasilová

ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
iStock
ČTK
ČTK

Bankovní rada České národní banky doporučila bankám, aby zpřísnily limity pro nákupy investičních nemovitostí. Doporučení je platné k 1. dubnu 2026, zvyšuje požadavek na vlastní kapitál žadatele o hypotéku a stanovuje limit celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu. U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila.

Investiční nákup je podle ČNB takový, kdy žadatel o hypotéku kupuje třetí a další obytnou nemovitost nebo ji pořizuje za účelem pronájmu. V takovém případě by banky měly vyžadovat maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 70 procent, maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) by měla být nanejvýš sedminásobná.

Pro ostatní hypotéky nadále platí LTV 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. DTI i limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zůstávají deaktivované. Současné nastavení limitů podle ČNB zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí.

10 fotografií v galerii

Člen bankovní rady Jakub Seidler zdůraznil, že zpřísnění se týká relativně malé části hypotečního trhu. „Jeho cílem je preventivně omezit některá vznikající rizika již ve své počáteční fázi. Tímto krokem se zároveň snižuje potenciál pro další kumulaci systémových rizik, na něž by bylo nutno reagovat znovuzavedením ukazatelů DTI a DSTI,“ řekl.

Seidler upozornil, že podíl hypoték pro investiční nemovitosti se v posledních letech zvyšuje. Zároveň jsou tyto hypotéky pro banky rizikovější než hypotéky pro vlastní bydlení. V případě zhoršení situace na trhu může náhlý prodej těchto nemovitostí vyvolat ztráty v bilancích bank. Současné opatření by mělo toto riziko snížit.

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek
video

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek

Míříme k druhému nejúspěšnějšímu roku z pohledu historie. Nejvyšším rokem byl rok 2021, kde však významnou roli hrálo refinancování, říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.

Dalibor Martínek

