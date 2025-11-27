Fiala: Česko vynaložilo na pomoc Ukrajině 91,3 miliardy. Příjmy ale byly vyšší
Dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun, řekl po zasedání vlády premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard, řekl Fiala.
„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.
Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.
Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.
