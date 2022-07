Česko zase nebude první. Sektorovou daň na banky chystá Španělsko

Španělští zákonodárci dostali na stůl návrh nového zákona. Pokud jej schválí v navrhované podobě, Španělé uvalí dodatečnou daň na bankovní sektor ve výši 4,8 procenta a 1,2 procenta na domácí prodeje energií. Zákon počítá i s penalizacemi, pokud firmy přenesou platby na klienty.

Zatímco v Česku se o sektorových daních zatím pouze spekuluje, ve Španělsku se již začíná projednávat konkrétní návrh zákona. Ve čtvrtek vládní koaliční strany parlamentu představili návrh, podle kterého Španělsko zavádí dodatečnou daň na bankovní sektor ve výši 4,8 procenta.

„Vláda premiéra Pedra Sancheze tak utnula dvoutýdenní spekulace, jakou podobu nakonec představí,“ uvedl Alonso Soto z agentury Bloomberg. „Nyní bude vláda muset najít širší shodu, protože v místním roztříštěném parlamentu nemá žádná partaj většinu,“ dodal Soto.

Součástí zákona je také zdanění místních tržeb energetických společností, a to ve výši 1,2 procenta.

„Zdaňovat tržby na neregulovaných trzích, jako je například obchod s ropou, je nesmysl. Když ceny ropy spadly, propadly nám tržby a nikdo nám žádnou kompenzaci nedal. V letech 2020 a 2021 jsme přišli o stamiliony eur a vláda tehdy o žádné pomoci nemluvila,“ prohlásil CEO ropné společnosti Repsol Jose Jon Imaz, který dříve měl úspěšnou politickou kariéru.

Inspirace pro Česko?

Dodatečné daně by podle odhadů vládní strany měly během následujících dvou let vynést dalších sedm miliard eur. Kvůli návrhu si premiér proti sobě poštval velkou část místních podnikatelů, zejména největších firem. Představitelé bank pak poukazují na to, že schválení zákona může zastavit postcovidovou obnovu španělské ekonomiky. Navíc podle nich aktuální situace na Ukrajině neznamená, že rostoucí sazby vedou k vyšším ziskům.

O sektorové dani zejména na banky se neuvažuje jen ve Španělsku, ale také v dalších evropských zemích. A to včetně České republiky. Důvodem je právě situace na Ukrajině, rostoucí inflace a očekávaná energetická krize.

