Ukrajinci kácí lesy, schovávají uhlí a vyrábějí kamna. Cílem je přežít válečnou zimu

Evropa se kvůli omezování dodávek energií ze strany Kremlu chystá na nezvykle tvrdou zimu, ještě horší vyhlídky ale mají obyvatelé napadené Ukrajiny. Z původně zamýšlené bleskové války se stal dlouhodobý konflikt, v němž ruská armáda zničila stovky důležitých energetických rozvoden či tepláren. Lidé na Ukrajině proto již nyní v létě kácí stromy v okolí měst a obcí, shromažďují a schovávají zásoby uhlí na co nejvíce bezpečných místech a ve velkém probíhá výroba kamen. Cílem je přežít zimu, řekl starosta Lvova Andrij Sadovyj deníku The New York Times.

V hustě zalesněném parku ohraničeném obytnými bloky a dětským hřištěm se tucet dělníků s řetězovými pilami a sekerami zaměstnává kácením stromů, řezáním polen a jejich sekáním na palivové dříví, které putuje do skrytých přístřešků kolem největšího města Lvov na západní Ukrajině. Lidé v nedaleké kovárně pracují přesčas, aby vyrobili kamna na dřevo, která budou uložena na strategických místech. V městských depech se vytváří prostor pro hromadění zásob uhlí. Činnost jako ve Lvově se odehrává ve městech po celé Ukrajině a je součástí celonárodního úsilí o nahromadění nouzových arzenálů záložního paliva a kritických zásob, protože Rusko utahuje zásobování energiemi v celé Evropě, napsal The New York Times.

Zničeny stovky kotelen a tisíce kilometrů plynovodů

Zatímco prezident Vladimir Putin omezuje toky zemního plynu evropským spojencům Ukrajiny, vláda v Kyjevě obvinila Rusko, že zintenzivňuje ničení kritické ukrajinské infrastruktury, která zajišťuje teplo, vodu a elektřinu milionům domácností, podniků a továren. Ruské ostřelování zasáhlo tepelné elektrárny po celé zemi a více než dvě stě plynových kotelen používaných pro centralizované vytápění. Podle analýzy Kennanova institutu Mezinárodního centra Woodrowa Wilsona, think-tanku zaměřeného na Rusko, bylo poškozeno kolem 5000 kilometrů plynovodů a 3800 distribučních center plynu.

„Všechna města se připravují na tuhou zimu,“ řekl Andrij Sadovyj, starosta Lvova, v němž ruské rakety v dubnu vyřadily tři elektrické rozvodny a dočasně přerušily dodávky elektřiny do čtvrtí. „Naším cílem je přežití. Musíme být připraveni,” dodal. Vedení města shromažďuje zásoby a starosta mimo jiné nařídil, aby byly v zimě termostaty sníženy na 15 stupňů Celsia.

Mnohé kůlny ve městě, které byly nedávno postaveny na uskladnění palivového dřeva, se místní obyvatelé snaží zamaskovat. Očekává se, že v nadcházejících týdnech dorazí další dřevo, narubané ze stromů uvnitř města a z rozsáhlých lesů na západní Ukrajině. „Prodej palivového dříví se oproti loňskému roku zdvojnásobil a ceny se téměř ztrojnásobily, jak se země zásobuje,“ řekl Jurij Hromjak, náměstek ředitele regionálního odboru lesnictví ve Lvově.

Rusové se stále zaměřují na energetická centra

Statisíce civilistů žijících v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny dostaly minulý víkend příkaz k evakuaci poté, co měsíce nelítostného ruského bombardování zničily infrastrukturu potřebnou k dodávání tepla a elektřiny. „Víme, že Rusové mohou pokračovat ve svém zaměřování se na kritickou energetickou infrastrukturu před zimou a během ní,” řekl v rozhovoru ukrajinský ministr pro rozvoj komunit a území Oleksij Černyšov. „Ve velkých městech zdemolovali ústřední teplárny a fyzická devastace stále probíhá po celé zemi,” řekl. „Pracujeme na nápravě škod, ale to neznamená, že nepřijdou další,” dodal.

Daleko od ukrajinské jihovýchodní fronty probíhá nábor na placenou práci v lesích a ocelových kovárnách, ve skladech plynu a elektrických stanicích, a dokonce i v suterénních kotelnách. Vláda mobilizuje regiony, aby aktivovaly plány na shromažďování paliva a přístřeší. V lesích po celé zemi se kácí statisíce metrů krychlových palivového dřeva, uvedl v prohlášení Jurij Bolochovec, šéf ukrajinské lesní agentury.

Podle vládního plánu by ve městech s až 200 tisíci obyvateli, kde ostřelování snížilo dodávky tepla nebo elektřiny, měly být zřízeny takzvané mobilní topné jednotky, které by obyvatelům pomohly vyrovnat se s výpadky, dokud se nepodaří opravit poškozenou infrastrukturu. Ukrajina se spoléhá na směs zemního plynu a elektřiny vyráběné v jaderných a vodních elektrárnách a elektrárnách na fosilní paliva. Nemusí to však podle vedení měst stačit.

Baterky a lampičky do zásoby

Kovárny přesunuly část výroby, aby upřednostnily výrobu desítek tisíc kamen na dřevo, z nichž některá jsou ozdobena ukrajinským erbem. Radnice ve více než 200 městech budují zásoby spolu se stany, ve kterých se může ubytovat až 50 lidí v případě, že bytové domy s více rodinami zůstanou bez plynu potřebného k jejich vytápění. „Stany mohou být rychle přesunuty na místa bez elektřiny nebo tepla, poskytujíc nouzová útočiště a kamna na vaření vody a jídla,” řekl ministr Černyšov.

Swiatoslaw a Zoriana Bielinski nedávno zásobili sklep svého skromného domu ve Lvově dřevem. Pár si zakoupil desítky baterií a několik lamp na baterie pro případ, že by světla zhasla, a připravují se na nákup plynových lahví na vaření. „Musíme o tom začít přemýšlet,” řekla Alicja Bielinska, sestra Zoriana Bielinského, která páru pomohla zásobit se. „Nakonec můžeme přežít bez světla a plynu, ale nebudeme schopni přežít, pokud nás vetřelci začnou okupovat,” dodala.