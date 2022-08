Zdaňte ropné giganty, jejich chamtivost je nemorální, vyzval vlády šéf OSN

Generální tajemník OSN António Guterres odsoudil „groteskní chamtivost“ ropných a plynárenských společností a vyzval vlády po celém světě, aby zdanily jejich nadměrné příjmy a podpořily tak nejzranitelnější lidi, uvedla agentura Reuters.

„Je nemorální, že ropné a plynárenské společnosti mají během energetické krize rekordní zisky na úkor nejchudších lidí a komunit, a to za obrovskou cenu pro klima,” řekl Guterres.

„Vyzývám všechny vlády, aby tyto nadměrné zisky zdanily a použily získané prostředky na podporu nejvíce zranitelných lidí v těchto těžkých časech,” uvedl. „A naléhám také na lidi po celém světě, aby poslali jasnou zprávu fosilnímu průmyslu a jeho finančníkům: že tato groteskní chamtivost trestá nejchudší a nejzranitelnější lidi a zároveň ničí náš jediný společný domov,” dodal.

S rostoucími cenami ropy a plynu oznámily ve druhém čtvrtletí velké zisky například společnosti BP, ExxonMobile, Chevron, Shell a TotalEnergies.

Vlády po celém světě by podle zprávy OSN měly identifikovat nejzranitelnější skupiny obyvatel a zajistit jim přístup k „cenově dostupným” energiím. V zájmu řešení energetické krize by také jednotlivé státy měly přijmout opatření, která by snížila poptávku po energiích, například omezení vytápění a klimatizace, letecké dopravy či renovací budov. Naopak by měly urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie.

Řada politiků a mnoho lidí po celém světě kritizují ropné společnosti za to, že využívají celosvětového nedostatku dodávek ke zvyšování svých zisků a okrádání spotřebitelů.

Americký prezident Joe Biden v červnu prohlásil, že firma Exxon a další společnosti vydělávají „více peněz než Bůh” v době, kdy ceny pohonných hmot vzrostly na rekordní hodnoty.

Guterres uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu a globální oteplování podněcují globální potravinovou, energetickou a finanční krizi.

„Mnoho rozvojových zemí, které se utápí v dluzích, nemají přístup k financím a snaží se vzpamatovat z pandemie covidu-19, by mohlo ocitnout nad propastí,” řekl generální tajemník OSN. „Již nyní vidíme varovné signály vlny ekonomických, sociálních a politických otřesů, které neušetří žádnou zemi,” dodal Guterres.

Zpráva OSN také uvádí, že dopady krize kupní síly se od posledního hodnocení v červnu projevují po celém světě hlouběji. Poukazuje na to, že do konce roku 2022 by mohlo 345 milionů lidí v 82 zemích trpět nedostatkem potravin, což představuje nárůst o 47 milionů v důsledku války.

