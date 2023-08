Německu kříží cestu k nezávislosti na ruském plynu nečekaná překážka: bomby z dob nacistů

Když byl loni v prosinci po pouhých pěti měsících výstavby zprovozněn první plynový LNG terminál v přístavu Wilhelmshaven, kancléř Olaf Scholz se chlubil, že jde o „nový světový rekord“. V té chvíli netušil, že výstavba dalšího nového terminálu s cílem zbavit se závislosti na ruském plynu tak rychlá nebude. Stavbu totiž zkomplikovalo temné dědictví z minulosti – přemíra nevybuchlých bomb na dně přístavu, nejen z doby nacismu, ale i předchozích válek. A jejich odstranění výstavbu zpozdí minimálně o týdny, napsal deník The New York Times.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se přístav ve Wilhelmshavenu stal hlavním centrem pro německé snahy o prolomení závislosti země na ruské energii. Právě tam, na pobřeží Severního moře, by vláda ráda postavila nový obří terminál na dovoz zkapalněného zemního plynu z jiných než ruských zdrojů. Je tu jen jeden problém, který plány zpomalil: staveniště je poseto bombami z předchozích válek, napsal deník The New York Times.

Historie není v Německu nikdy ukryta hluboko pod povrchem. Obyvatelé celého Německa jsou často evakuováni – někdy i po tisících –, když je na staveništích objevena nevybuchlá munice a je třeba ji zneškodnit. A kromě jiné výstavby nevybuchlá válečná munice zbrzdila i výstavbu nových větrných elektráren a terminálů zemního plynu v době, kdy se Německo snaží posílit svou energetickou nezávislost.

Bomby všech typů i původu

Situace ve Wilhelmshavenu je však obzvláště naléhavá a slouží jako velmi drahá připomínka toho, jak mohou pozůstatky minulých konfliktů zkomplikovat úsilí reagovat na ten současný, podotkl WSJ.

„Našli jsme bomby z druhé světové války, z první světové války, cokoli ze širokého spektra světových válek, i všechny druhy munice: německou, z Velké Británie, z Nizozemska, z Francie, všechny různé typy," řekl deníku provozní ředitel společnosti SeaTerra, která se specializuje na vyhledávání a odstraňování nevybuchlé munice, Dieter Guldin. „Nikdy předtím jsem neviděl tolik nevybuchlé munice poházené po jediném pruhu mořského dna," dodal.

„Wilhelmshaven hrál významnou roli během druhé světové války jako domov jedné z největších základen německého námořnictva. Byl opakovaně bombardován americkým a britským královským letectvem a poté na konci války využily spojenecká vojska přístav jako skládku nevyužité munice," podotkl Guldin k důvodům, proč zrovna místo, ke kterému směřují naděje německé energetiky, působí takové problémy.

Než mohla být stavba nového terminálu zahájena, odborníci prohledali přístav a odhalili 150 až 200 nevybuchlých bomb, granátů a min. Kvůli obrovskému množství munice byl přístup k nalezení a likvidaci munice obzvláště náročný. Proces začal před měsíci, kdy odborníci pročesávali staveniště magnetometry. Po identifikaci munice a určení, zda je třeba ji odstranit, byli vysláni vyškolení potápěči, aby ji zvedli z mořského dna.

Odstranění stojí miliony denně

Pokud je považováno za bezpečné nevybuchlé bomby převážet, jsou zvednuty na velký nákladní automobil a odvezeny pryč, aby byly zničeny odborníky ve vnitrozemí. Pokud je však munice považována za příliš velkou na to, aby ji bylo možné převézt, přesune se na písčité pobřeží a tam odborně odpálí.

Jenže to něco stojí. Poprvé se o tom přesvědčili stavbaři soukromé pobřežní větrné elektrárny v Severním moři v roce 2013. Plány německého investora se zpozdily o měsíce a speciální loď používaná k vyčištění dna od munice stála dodavatele až 200 tisíc eur (podle aktuálního kurzu asi 4,8 milionu korun) za den.

